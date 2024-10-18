https://ria.ru/20241018/neft-1978648694.html

Цены на нефть выросли на фоне эскалации на Ближнем востоке

Цены на нефть выросли на фоне эскалации на Ближнем востоке - РИА Новости, 18.10.2024

Цены на нефть выросли на фоне эскалации на Ближнем востоке

Мировые цены на нефть растут в пятницу утром на новом витке эскалации на Ближнем Востоке и после публикации данных по уменьшению коммерческих запасов этого... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T08:42

2024-10-18T08:42

2024-10-18T08:42

экономика

цены на нефть

сша

израиль

ближний восток

яхья синвар

brent

wti (нефть)

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Мировые цены на нефть растут в пятницу утром на новом витке эскалации на Ближнем Востоке и после публикации данных по уменьшению коммерческих запасов этого сырья в США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.26 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,34% - до 74,7 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI - на 0,47%, до 71 доллара. За текущую неделю нефть марки Brent потеряла в цене 5,47%, марка WTI - 6,03%. Накануне ливанское движение "Хезболлах" сообщило о переходе на новый уровень эскалации в войне с Израилем. В четверг Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально заявила о ликвидации в секторе Газа израильскими военными Яхьи Синвара, считающегося главным вдохновителем и организатором нападения на Израиль 7 октября 2023 года. Кроме того, инвесторы обратили внимание на публикацию еженедельных данных от управления энергетической информации минэнерго США в четверг вечером. Коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 11 октября снизились на 2,2 миллиона баррелей, до 420,5 миллиона баррелей, хотя прогнозировался рост на 2,3 миллиона баррелей.

https://ria.ru/20241012/neft-1977709512.html

https://ria.ru/20241002/novak-1976013395.html

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ближний восток

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, цены на нефть, сша, израиль, ближний восток, яхья синвар, brent, wti (нефть)