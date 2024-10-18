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Цены на нефть выросли на фоне эскалации на Ближнем востоке
Цены на нефть выросли на фоне эскалации на Ближнем востоке - РИА Новости, 18.10.2024
Цены на нефть выросли на фоне эскалации на Ближнем востоке
Мировые цены на нефть растут в пятницу утром на новом витке эскалации на Ближнем Востоке и после публикации данных по уменьшению коммерческих запасов этого... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T08:42
2024-10-18T08:42
2024-10-18T08:42
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Мировые цены на нефть растут в пятницу утром на новом витке эскалации на Ближнем Востоке и после публикации данных по уменьшению коммерческих запасов этого сырья в США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.26 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,34% - до 74,7 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI - на 0,47%, до 71 доллара. За текущую неделю нефть марки Brent потеряла в цене 5,47%, марка WTI - 6,03%. Накануне ливанское движение "Хезболлах" сообщило о переходе на новый уровень эскалации в войне с Израилем. В четверг Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально заявила о ликвидации в секторе Газа израильскими военными Яхьи Синвара, считающегося главным вдохновителем и организатором нападения на Израиль 7 октября 2023 года. Кроме того, инвесторы обратили внимание на публикацию еженедельных данных от управления энергетической информации минэнерго США в четверг вечером. Коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 11 октября снизились на 2,2 миллиона баррелей, до 420,5 миллиона баррелей, хотя прогнозировался рост на 2,3 миллиона баррелей.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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экономика, цены на нефть, сша, израиль, ближний восток, яхья синвар, brent, wti (нефть)
Экономика, Цены на нефть, США, Израиль, Ближний Восток, Яхья Синвар, Brent, WTI (нефть)
Цены на нефть выросли на фоне эскалации на Ближнем востоке
Нефть марки Brent подорожала до 74,7 доллара за баррель