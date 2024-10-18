Более 1,5 млрд руб поступило в Ярославскую область по нацпроекту "Культура"
Центр Ярославля
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ЯРОСЛАВЛЬ, 18 окт – РИА Новости. Более 1,5 миллиарда рублей привлечено в Ярославскую область из федерального бюджета в рамках реализации национального проекта "Культура", сообщает правительство региона.
"Более 1,5 миллиарда рублей привлечено правительством области в регион из федерального бюджета в рамках реализации национального проекта "Культура". Причем основная часть средств поступила в течение последних трех лет – в среднем по 450 миллионов рублей в год", - говорится в сообщении.
И. о. министра культуры Ярославской области Ирина Ширшова рассказала, что в рамках национального проекта "Культура" завершается капремонт ТЮЗа в Ярославле, на это направлено более 960 миллионов рублей. Построены три сельских ДК и Центр культурного развития в Данилове. Отремонтировано 66 зданий для учреждений отрасли, пять музеев переоснащены. Девятнадцать муниципальных детских школ искусства, музыкальное училище имени Собинова и колледж культуры получили новые инструменты. Приобретено пять автоклубов, создано 16 модельных библиотек.
"Сфера культуры получила хорошее развитие за счет реализации крупных губернаторских проектов, поддержки талантливой молодежи и усовершенствования культурной инфраструктуры", - подчеркнула Ширшова.
Правительство региона отмечает, что в числе важных решений, приятых в культурной сфере региона – начало вывода Переславль-Залесского историко-архитектурного музея-заповедника из Горицкого монастыря. Проблема требовала решения более 10 лет и стала решаться только в 2022 году, после того как регион возглавил Михаил Евраев. За счет средств, выделенных правительством области, из регионального бюджета приобретен имущественный комплекс АО "Завод ЛИТ" и передан для приспособления его под музейное использование.
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