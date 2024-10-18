https://ria.ru/20241018/natsproekt-1978767728.html

Более 1,5 млрд руб поступило в Ярославскую область по нацпроекту "Культура"

Более 1,5 млрд руб поступило в Ярославскую область по нацпроекту "Культура" - РИА Новости, 18.10.2024

Более 1,5 млрд руб поступило в Ярославскую область по нацпроекту "Культура"

Более 1,5 миллиарда рублей привлечено в Ярославскую область из федерального бюджета в рамках реализации национального проекта "Культура", сообщает правительство РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T16:17

2024-10-18T16:17

2024-10-18T16:17

ярославская область

ярославская область

ярославль

михаил евраев

данилов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1f/1963207117_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_48a05b82e9cf95c2198f7276e256b1e8.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 18 окт – РИА Новости. Более 1,5 миллиарда рублей привлечено в Ярославскую область из федерального бюджета в рамках реализации национального проекта "Культура", сообщает правительство региона. "Более 1,5 миллиарда рублей привлечено правительством области в регион из федерального бюджета в рамках реализации национального проекта "Культура". Причем основная часть средств поступила в течение последних трех лет – в среднем по 450 миллионов рублей в год", - говорится в сообщении. И. о. министра культуры Ярославской области Ирина Ширшова рассказала, что в рамках национального проекта "Культура" завершается капремонт ТЮЗа в Ярославле, на это направлено более 960 миллионов рублей. Построены три сельских ДК и Центр культурного развития в Данилове. Отремонтировано 66 зданий для учреждений отрасли, пять музеев переоснащены. Девятнадцать муниципальных детских школ искусства, музыкальное училище имени Собинова и колледж культуры получили новые инструменты. Приобретено пять автоклубов, создано 16 модельных библиотек. "Сфера культуры получила хорошее развитие за счет реализации крупных губернаторских проектов, поддержки талантливой молодежи и усовершенствования культурной инфраструктуры", - подчеркнула Ширшова. Правительство региона отмечает, что в числе важных решений, приятых в культурной сфере региона – начало вывода Переславль-Залесского историко-архитектурного музея-заповедника из Горицкого монастыря. Проблема требовала решения более 10 лет и стала решаться только в 2022 году, после того как регион возглавил Михаил Евраев. За счет средств, выделенных правительством области, из регионального бюджета приобретен имущественный комплекс АО "Завод ЛИТ" и передан для приспособления его под музейное использование.

https://ria.ru/20241017/sport-1978468511.html

https://ria.ru/20241010/proekt-1977354012.html

ярославская область

ярославль

данилов

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ярославская область, ярославль, михаил евраев, данилов