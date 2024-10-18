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Более 1,5 млрд руб поступило в Ярославскую область по нацпроекту "Культура" - РИА Новости, 18.10.2024
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Ярославская область
 
16:17 18.10.2024
https://ria.ru/20241018/natsproekt-1978767728.html
Более 1,5 млрд руб поступило в Ярославскую область по нацпроекту "Культура"
Более 1,5 млрд руб поступило в Ярославскую область по нацпроекту "Культура" - РИА Новости, 18.10.2024
Более 1,5 млрд руб поступило в Ярославскую область по нацпроекту "Культура"
Более 1,5 миллиарда рублей привлечено в Ярославскую область из федерального бюджета в рамках реализации национального проекта "Культура", сообщает правительство РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T16:17
2024-10-18T16:17
ярославская область
ярославская область
ярославль
михаил евраев
данилов
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ЯРОСЛАВЛЬ, 18 окт – РИА Новости. Более 1,5 миллиарда рублей привлечено в Ярославскую область из федерального бюджета в рамках реализации национального проекта "Культура", сообщает правительство региона. "Более 1,5 миллиарда рублей привлечено правительством области в регион из федерального бюджета в рамках реализации национального проекта "Культура". Причем основная часть средств поступила в течение последних трех лет – в среднем по 450 миллионов рублей в год", - говорится в сообщении. И. о. министра культуры Ярославской области Ирина Ширшова рассказала, что в рамках национального проекта "Культура" завершается капремонт ТЮЗа в Ярославле, на это направлено более 960 миллионов рублей. Построены три сельских ДК и Центр культурного развития в Данилове. Отремонтировано 66 зданий для учреждений отрасли, пять музеев переоснащены. Девятнадцать муниципальных детских школ искусства, музыкальное училище имени Собинова и колледж культуры получили новые инструменты. Приобретено пять автоклубов, создано 16 модельных библиотек. "Сфера культуры получила хорошее развитие за счет реализации крупных губернаторских проектов, поддержки талантливой молодежи и усовершенствования культурной инфраструктуры", - подчеркнула Ширшова. Правительство региона отмечает, что в числе важных решений, приятых в культурной сфере региона – начало вывода Переславль-Залесского историко-архитектурного музея-заповедника из Горицкого монастыря. Проблема требовала решения более 10 лет и стала решаться только в 2022 году, после того как регион возглавил Михаил Евраев. За счет средств, выделенных правительством области, из регионального бюджета приобретен имущественный комплекс АО "Завод ЛИТ" и передан для приспособления его под музейное использование.
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ярославская область, ярославль, михаил евраев, данилов
Ярославская область, Ярославская область, Ярославль, Михаил Евраев, Данилов

Более 1,5 млрд руб поступило в Ярославскую область по нацпроекту "Культура"

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкЦентр Ярославля
Центр Ярославля - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
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ЯРОСЛАВЛЬ, 18 окт – РИА Новости. Более 1,5 миллиарда рублей привлечено в Ярославскую область из федерального бюджета в рамках реализации национального проекта "Культура", сообщает правительство региона.
"Более 1,5 миллиарда рублей привлечено правительством области в регион из федерального бюджета в рамках реализации национального проекта "Культура". Причем основная часть средств поступила в течение последних трех лет – в среднем по 450 миллионов рублей в год", - говорится в сообщении.
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И. о. министра культуры Ярославской области Ирина Ширшова рассказала, что в рамках национального проекта "Культура" завершается капремонт ТЮЗа в Ярославле, на это направлено более 960 миллионов рублей. Построены три сельских ДК и Центр культурного развития в Данилове. Отремонтировано 66 зданий для учреждений отрасли, пять музеев переоснащены. Девятнадцать муниципальных детских школ искусства, музыкальное училище имени Собинова и колледж культуры получили новые инструменты. Приобретено пять автоклубов, создано 16 модельных библиотек.
"Сфера культуры получила хорошее развитие за счет реализации крупных губернаторских проектов, поддержки талантливой молодежи и усовершенствования культурной инфраструктуры", - подчеркнула Ширшова.
Правительство региона отмечает, что в числе важных решений, приятых в культурной сфере региона – начало вывода Переславль-Залесского историко-архитектурного музея-заповедника из Горицкого монастыря. Проблема требовала решения более 10 лет и стала решаться только в 2022 году, после того как регион возглавил Михаил Евраев. За счет средств, выделенных правительством области, из регионального бюджета приобретен имущественный комплекс АО "Завод ЛИТ" и передан для приспособления его под музейное использование.
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Ярославская областьЯрославская областьЯрославльМихаил ЕвраевДанилов
 
 
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