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НАТО не жалко украинцев, заявил Путин - РИА Новости, 19.10.2024
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17:26 18.10.2024 (обновлено: 01:04 19.10.2024)
https://ria.ru/20241018/nato-1978792878.html
НАТО не жалко украинцев, заявил Путин
НАТО не жалко украинцев, заявил Путин - РИА Новости, 19.10.2024
НАТО не жалко украинцев, заявил Путин
НАТО не жалко украинцев, а Россия думает о своих солдатах, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-18T17:26
2024-10-19T01:04
саммит брикс в казани в 2024 году
россия
сша
владимир путин
дмитрий киселев
нато
брикс
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НОВО-ОГАРЕВО, 18 окт - РИА Новости. НАТО не жалко украинцев, а Россия думает о своих солдатах, заявил президент России Владимир Путин.Путин в пятницу проводит встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Россию в рамках мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев."НАТО воюет с нами руками украинских солдат, а украинские солдаты воюют натовской техникой. А мы-то всё сами делаем: мы сами и воюем, и технику делаем. Разница колоссальная, на самом деле. НАТОвцам не жалко украинцев, не их солдаты, они обслуживают интересы США, в этом смысле их тоже не жалко. Но мы-то должны думать, мы думаем о своих солдатах, думаем о технике. И когда мы думаем о своих солдатах, мы думаем о том, как обеспечить мир в том числе и мирными средствами. Вот разница в чём", - сказал Путин.
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саммит брикс в казани в 2024 году, россия, сша, владимир путин, дмитрий киселев, нато, брикс
Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, Россия, США, Владимир Путин, Дмитрий Киселев, НАТО, БРИКС
НАТО не жалко украинцев, заявил Путин

Путин заявил об отсутствии у обслуживающей США НАТО жалости к украинцам

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
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НОВО-ОГАРЕВО, 18 окт - РИА Новости. НАТО не жалко украинцев, а Россия думает о своих солдатах, заявил президент России Владимир Путин.
Путин в пятницу проводит встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Россию в рамках мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
"НАТО воюет с нами руками украинских солдат, а украинские солдаты воюют натовской техникой. А мы-то всё сами делаем: мы сами и воюем, и технику делаем. Разница колоссальная, на самом деле. НАТОвцам не жалко украинцев, не их солдаты, они обслуживают интересы США, в этом смысле их тоже не жалко. Но мы-то должны думать, мы думаем о своих солдатах, думаем о технике. И когда мы думаем о своих солдатах, мы думаем о том, как обеспечить мир в том числе и мирными средствами. Вот разница в чём", - сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями ведущих СМИ стран БРИКС - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
Украина выдвигает свои требования, это не переговоры, заявил Путин
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Саммит БРИКС в Казани в 2024 годуРоссияСШАВладимир ПутинДмитрий КиселевНАТОБРИКС
 
 
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