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НАТО продолжит укрепление присутствия у границ с Россией, заявил Рютте - РИА Новости, 18.10.2024
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13:47 18.10.2024 (обновлено: 13:52 18.10.2024)
https://ria.ru/20241018/nato-1978723752.html
НАТО продолжит укрепление присутствия у границ с Россией, заявил Рютте
НАТО продолжит укрепление присутствия у границ с Россией, заявил Рютте - РИА Новости, 18.10.2024
НАТО продолжит укрепление присутствия у границ с Россией, заявил Рютте
НАТО продолжит укрепление своего присутствия на восточном фланге у границ с РФ, нарастит системы ПВО, артиллерию, истребители 5-го поколения, заявил по итогам... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T13:47
2024-10-18T13:52
россия
марк рютте
нато
f-35
москва
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БРЮССЕЛЬ, 18 окт – РИА Новости. НАТО продолжит укрепление своего присутствия на восточном фланге у границ с РФ, нарастит системы ПВО, артиллерию, истребители 5-го поколения, заявил по итогам заседания глав минобороны стран блока генсек Марк Рютте."Мы обсудили укрепление нашей коллективной обороны и сдерживания… Мы также недавно значительно усилили наше присутствие на восточном фланге и укрепили наше воздушное патрулирование. Союзники обеспечат (дополнительные - ред.) ПВО и артиллерийские системы, современные самолеты в основном 5-го поколения F-35", - сказал он.Россия указывает на беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Кремле отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
https://ria.ru/20241018/ukraina-1978634570.html
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россия, марк рютте, нато, f-35, москва, в мире
Россия, Марк Рютте, НАТО, F-35, Москва, В мире
НАТО продолжит укрепление присутствия у границ с Россией, заявил Рютте

Рютте: НАТО продолжит укрепление присутствия на восточном фланге у границ с РФ

© AP Photo / Harry NakosНовый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте
Новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© AP Photo / Harry Nakos
Новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 18 окт – РИА Новости. НАТО продолжит укрепление своего присутствия на восточном фланге у границ с РФ, нарастит системы ПВО, артиллерию, истребители 5-го поколения, заявил по итогам заседания глав минобороны стран блока генсек Марк Рютте.
"Мы обсудили укрепление нашей коллективной обороны и сдерживания… Мы также недавно значительно усилили наше присутствие на восточном фланге и укрепили наше воздушное патрулирование. Союзники обеспечат (дополнительные - ред.) ПВО и артиллерийские системы, современные самолеты в основном 5-го поколения F-35", - сказал он.
Россия указывает на беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Кремле отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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