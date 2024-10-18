https://ria.ru/20241018/nato-1978723752.html

НАТО продолжит укрепление присутствия у границ с Россией, заявил Рютте

НАТО продолжит укрепление присутствия у границ с Россией, заявил Рютте - РИА Новости, 18.10.2024

НАТО продолжит укрепление присутствия у границ с Россией, заявил Рютте

НАТО продолжит укрепление своего присутствия на восточном фланге у границ с РФ, нарастит системы ПВО, артиллерию, истребители 5-го поколения, заявил по итогам... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T13:47

2024-10-18T13:47

2024-10-18T13:52

россия

марк рютте

нато

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БРЮССЕЛЬ, 18 окт – РИА Новости. НАТО продолжит укрепление своего присутствия на восточном фланге у границ с РФ, нарастит системы ПВО, артиллерию, истребители 5-го поколения, заявил по итогам заседания глав минобороны стран блока генсек Марк Рютте."Мы обсудили укрепление нашей коллективной обороны и сдерживания… Мы также недавно значительно усилили наше присутствие на восточном фланге и укрепили наше воздушное патрулирование. Союзники обеспечат (дополнительные - ред.) ПВО и артиллерийские системы, современные самолеты в основном 5-го поколения F-35", - сказал он.Россия указывает на беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Кремле отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

https://ria.ru/20241018/ukraina-1978634570.html

россия

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россия, марк рютте, нато, f-35, москва, в мире