https://ria.ru/20241018/nato-1978723752.html
НАТО продолжит укрепление присутствия у границ с Россией, заявил Рютте
НАТО продолжит укрепление присутствия у границ с Россией, заявил Рютте - РИА Новости, 18.10.2024
НАТО продолжит укрепление присутствия у границ с Россией, заявил Рютте
НАТО продолжит укрепление своего присутствия на восточном фланге у границ с РФ, нарастит системы ПВО, артиллерию, истребители 5-го поколения, заявил по итогам... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T13:47
2024-10-18T13:47
2024-10-18T13:52
россия
марк рютте
нато
f-35
москва
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/01/1975757103_0:134:2571:1580_1920x0_80_0_0_53f5ef23a0fa33f80cb9490ab7341cf9.jpg
БРЮССЕЛЬ, 18 окт – РИА Новости. НАТО продолжит укрепление своего присутствия на восточном фланге у границ с РФ, нарастит системы ПВО, артиллерию, истребители 5-го поколения, заявил по итогам заседания глав минобороны стран блока генсек Марк Рютте."Мы обсудили укрепление нашей коллективной обороны и сдерживания… Мы также недавно значительно усилили наше присутствие на восточном фланге и укрепили наше воздушное патрулирование. Союзники обеспечат (дополнительные - ред.) ПВО и артиллерийские системы, современные самолеты в основном 5-го поколения F-35", - сказал он.Россия указывает на беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Кремле отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
https://ria.ru/20241018/ukraina-1978634570.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/01/1975757103_143:0:2428:1714_1920x0_80_0_0_128d94a2e879b2e0e3beee9d00459f78.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, марк рютте, нато, f-35, москва, в мире
Россия, Марк Рютте, НАТО, F-35, Москва, В мире
НАТО продолжит укрепление присутствия у границ с Россией, заявил Рютте
Рютте: НАТО продолжит укрепление присутствия на восточном фланге у границ с РФ