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Судовладелец выплатил долги экипажу задержанного в Находке судна - РИА Новости, 18.10.2024
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08:50 18.10.2024
https://ria.ru/20241018/nahodka-1978650883.html
Судовладелец выплатил долги экипажу задержанного в Находке судна
Судовладелец выплатил долги экипажу задержанного в Находке судна - РИА Новости, 18.10.2024
Судовладелец выплатил долги экипажу задержанного в Находке судна
Судовладелец полностью выплатил долги российскому экипажу теплохода Winner под флагом Того, который накануне из-за задолженности и технических нарушений... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T08:50
2024-10-18T08:50
находка
китай
лондон
николай суханов
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ВЛАДИВОСТОК, 18 окт – РИА Новости. Судовладелец полностью выплатил долги российскому экипажу теплохода Winner под флагом Того, который накануне из-за задолженности и технических нарушений задержали в порту Находки Приморского края, сообщил РИА Новости председатель Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков Николай Суханов. В четверг Суханов рассказал РИА Новости, что судно стояло в порту Находки под погрузкой пиломатериалов с назначением на порты Китая. Истинный судовладелец и оператор судна - компания SV Invest LTD из Лондона, Великобритания. Экипаж 13 российских моряков, сумма долга перед ними – 2 миллиона рублей. Представители портового контроля по итогам проверки приняли решение задержать судно до полного погашения задолженности по заработной плате и устранения замечаний по техническому состоянию судна. "Долги морякам полностью выплатили. Судно закончило погрузку, и ему разрешили отойти на рейд порта Находка, встать на якорь и устранять технические нарушения, которые были выявлены в процессе проверки портовыми инспекторами", - сказал Суханов. По его словам, нарушений выявлено много. Когда они будут устранены, портовый инспектор вернется на судно, проверит и разрешит выход в море. Теплоход все еще задержан.
https://ria.ru/20241011/sudno-1977497507.html
https://ria.ru/20241010/sudno-1977493149.html
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находка, китай, лондон, николай суханов
Находка, Китай, Лондон, Николай Суханов
Судовладелец выплатил долги экипажу задержанного в Находке судна

Российским морякам с судна, задержанного в порту Находки, выплатили долги

© РИА Новости / Игорь Онучин | Перейти в медиабанкМорской порт "Находка"
Морской порт Находка - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости / Игорь Онучин
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Морской порт "Находка". Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 18 окт – РИА Новости. Судовладелец полностью выплатил долги российскому экипажу теплохода Winner под флагом Того, который накануне из-за задолженности и технических нарушений задержали в порту Находки Приморского края, сообщил РИА Новости председатель Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков Николай Суханов.
В четверг Суханов рассказал РИА Новости, что судно стояло в порту Находки под погрузкой пиломатериалов с назначением на порты Китая. Истинный судовладелец и оператор судна - компания SV Invest LTD из Лондона, Великобритания. Экипаж 13 российских моряков, сумма долга перед ними – 2 миллиона рублей. Представители портового контроля по итогам проверки приняли решение задержать судно до полного погашения задолженности по заработной плате и устранения замечаний по техническому состоянию судна.
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"Долги морякам полностью выплатили. Судно закончило погрузку, и ему разрешили отойти на рейд порта Находка, встать на якорь и устранять технические нарушения, которые были выявлены в процессе проверки портовыми инспекторами", - сказал Суханов.
По его словам, нарушений выявлено много. Когда они будут устранены, портовый инспектор вернется на судно, проверит и разрешит выход в море. Теплоход все еще задержан.
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НаходкаКитайЛондонНиколай Суханов
 
 
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