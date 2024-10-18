https://ria.ru/20241018/nahodka-1978650883.html

Судовладелец выплатил долги экипажу задержанного в Находке судна

Судовладелец выплатил долги экипажу задержанного в Находке судна - РИА Новости, 18.10.2024

Судовладелец выплатил долги экипажу задержанного в Находке судна

Судовладелец полностью выплатил долги российскому экипажу теплохода Winner под флагом Того, который накануне из-за задолженности и технических нарушений... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T08:50

2024-10-18T08:50

2024-10-18T08:50

находка

китай

лондон

николай суханов

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ВЛАДИВОСТОК, 18 окт – РИА Новости. Судовладелец полностью выплатил долги российскому экипажу теплохода Winner под флагом Того, который накануне из-за задолженности и технических нарушений задержали в порту Находки Приморского края, сообщил РИА Новости председатель Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков Николай Суханов. В четверг Суханов рассказал РИА Новости, что судно стояло в порту Находки под погрузкой пиломатериалов с назначением на порты Китая. Истинный судовладелец и оператор судна - компания SV Invest LTD из Лондона, Великобритания. Экипаж 13 российских моряков, сумма долга перед ними – 2 миллиона рублей. Представители портового контроля по итогам проверки приняли решение задержать судно до полного погашения задолженности по заработной плате и устранения замечаний по техническому состоянию судна. "Долги морякам полностью выплатили. Судно закончило погрузку, и ему разрешили отойти на рейд порта Находка, встать на якорь и устранять технические нарушения, которые были выявлены в процессе проверки портовыми инспекторами", - сказал Суханов. По его словам, нарушений выявлено много. Когда они будут устранены, портовый инспектор вернется на судно, проверит и разрешит выход в море. Теплоход все еще задержан.

https://ria.ru/20241011/sudno-1977497507.html

https://ria.ru/20241010/sudno-1977493149.html

находка

китай

лондон

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

находка, китай, лондон, николай суханов