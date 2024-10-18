Судовладелец выплатил долги экипажу задержанного в Находке судна
Российским морякам с судна, задержанного в порту Находки, выплатили долги
Морской порт "Находка". Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 18 окт – РИА Новости. Судовладелец полностью выплатил долги российскому экипажу теплохода Winner под флагом Того, который накануне из-за задолженности и технических нарушений задержали в порту Находки Приморского края, сообщил РИА Новости председатель Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков Николай Суханов.
В четверг Суханов рассказал РИА Новости, что судно стояло в порту Находки под погрузкой пиломатериалов с назначением на порты Китая. Истинный судовладелец и оператор судна - компания SV Invest LTD из Лондона, Великобритания. Экипаж 13 российских моряков, сумма долга перед ними – 2 миллиона рублей. Представители портового контроля по итогам проверки приняли решение задержать судно до полного погашения задолженности по заработной плате и устранения замечаний по техническому состоянию судна.
"Долги морякам полностью выплатили. Судно закончило погрузку, и ему разрешили отойти на рейд порта Находка, встать на якорь и устранять технические нарушения, которые были выявлены в процессе проверки портовыми инспекторами", - сказал Суханов.
По его словам, нарушений выявлено много. Когда они будут устранены, портовый инспектор вернется на судно, проверит и разрешит выход в море. Теплоход все еще задержан.