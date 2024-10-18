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СМИ рассказали, какой "подарок" Украина получит от своих союзников - РИА Новости, 18.10.2024
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09:43 18.10.2024
https://ria.ru/20241018/mwm-1978657314.html
СМИ рассказали, какой "подарок" Украина получит от своих союзников
СМИ рассказали, какой "подарок" Украина получит от своих союзников - РИА Новости, 18.10.2024
СМИ рассказали, какой "подарок" Украина получит от своих союзников
Австралийским танкам Abrams, которые передадут Украине, требуется много техобслуживания, пишет Military Watch Magazine. РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T09:43
2024-10-18T09:43
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Австралийским танкам Abrams, которые передадут Украине, требуется много техобслуживания, пишет Military Watch Magazine."Если предыдущие танки M1A1 Abrams были собраны специально для Украины, то поставленные из Австралии единицы используются уже несколько десятилетий и находятся в конце срока службы, а это значит, что для поддержания их в рабочем состоянии потребуется значительно больше технического обслуживания", — говорится в материале.Журналисты также напомнили, что ВСУ уже потеряли большую часть американских образцов этого вида бронетехники.Власти Австралии 17 октября заявили, что направят Украине новый пакет военной помощи на сумму 164 миллиона долларов, увеличив общий объем поддержки до миллиарда долларов. В частности, в новый пакет военной помощи войдут поставка Киеву 49 выведенных из эксплуатации американских танков M1A1 Abrams.Посольство России в Австралии в своем Telegram-канале заявило, что Танки M1A1 Abrams, о поставке которых Киеву заявила Австралия, будут гореть на Украине так же, как ранее подаренные Bushmasters.
https://ria.ru/20241018/zelenskiy-1978652343.html
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в мире, технологии, австралия, украина, киев, вооруженные силы украины, политика
В мире, Технологии, Австралия, Украина, Киев, Вооруженные силы Украины, Политика
СМИ рассказали, какой "подарок" Украина получит от своих союзников

MWM: переданным Украине австралийским Abrams требуется много техобслуживания

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские военные в Харьковской области
Украинские военные в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© AP Photo / Leo Correa
Украинские военные в Харьковской области. Архивное фото
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Австралийским танкам Abrams, которые передадут Украине, требуется много техобслуживания, пишет Military Watch Magazine.
«
"Если предыдущие танки M1A1 Abrams были собраны специально для Украины, то поставленные из Австралии единицы используются уже несколько десятилетий и находятся в конце срока службы, а это значит, что для поддержания их в рабочем состоянии потребуется значительно больше технического обслуживания", — говорится в материале.
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Журналисты также напомнили, что ВСУ уже потеряли большую часть американских образцов этого вида бронетехники.
Власти Австралии 17 октября заявили, что направят Украине новый пакет военной помощи на сумму 164 миллиона долларов, увеличив общий объем поддержки до миллиарда долларов. В частности, в новый пакет военной помощи войдут поставка Киеву 49 выведенных из эксплуатации американских танков M1A1 Abrams.
Посольство России в Австралии в своем Telegram-канале заявило, что Танки M1A1 Abrams, о поставке которых Киеву заявила Австралия, будут гореть на Украине так же, как ранее подаренные Bushmasters.
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