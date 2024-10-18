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Модель Playboy и звезда "Холостяка" умерла в 31 год
Модель Playboy и звезда "Холостяка" умерла в 31 год - РИА Новости, 18.10.2024
Модель Playboy и звезда "Холостяка" умерла в 31 год
Звезда шоу "Холостяк" Вероника Мурашкина умерла в возрасте 31 года, сообщил журнал StarHit со ссылкой на знакомых девушки. РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T18:02
2024-10-18T18:02
2024-10-18T18:02
илья глинников
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Звезда шоу "Холостяк" Вероника Мурашкина умерла в возрасте 31 года, сообщил журнал StarHit со ссылкой на знакомых девушки."Причиной смерти стала болезнь легких. Мурашкиной требовалась пересадка органа. Вероника стояла в очереди на трансплантацию, но не дождалась", — приводит СМИ слова источника.По данным издания, в 2020 году Вероника попала в аварию и травмировала ногу. После инцидента модель зарабатывала рукоделием.В 2017 году девушка участвовала в шоу "Холостяк" с Ильей Глинниковым, но не смогла покорить актера. В том же году фото Мурашкиной появилось в журнале Playboy.
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илья глинников, происшествия
Илья Глинников, Происшествия
Модель Playboy и звезда "Холостяка" умерла в 31 год
Модель Playboy и звезда "Холостяка" Мурашкина умерла в возрасте 31 года
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости.
Звезда шоу "Холостяк" Вероника Мурашкина умерла в возрасте 31 года, сообщил журнал StarHit
со ссылкой на знакомых девушки.
"Причиной смерти стала болезнь легких. Мурашкиной требовалась пересадка органа. Вероника стояла в очереди на трансплантацию, но не дождалась", — приводит СМИ слова источника.
По данным издания, в 2020 году Вероника попала в аварию и травмировала ногу. После инцидента модель зарабатывала рукоделием.
В 2017 году девушка участвовала в шоу "Холостяк" с Ильей Глинниковым, но не смогла покорить актера. В том же году фото Мурашкиной появилось в журнале Playboy.