https://ria.ru/20241018/murashkina-1978805903.html

Модель Playboy и звезда "Холостяка" умерла в 31 год

Модель Playboy и звезда "Холостяка" умерла в 31 год - РИА Новости, 18.10.2024

Модель Playboy и звезда "Холостяка" умерла в 31 год

Звезда шоу "Холостяк" Вероника Мурашкина умерла в возрасте 31 года, сообщил журнал StarHit со ссылкой на знакомых девушки. РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T18:02

2024-10-18T18:02

2024-10-18T18:02

илья глинников

происшествия

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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Звезда шоу "Холостяк" Вероника Мурашкина умерла в возрасте 31 года, сообщил журнал StarHit со ссылкой на знакомых девушки."Причиной смерти стала болезнь легких. Мурашкиной требовалась пересадка органа. Вероника стояла в очереди на трансплантацию, но не дождалась", — приводит СМИ слова источника.По данным издания, в 2020 году Вероника попала в аварию и травмировала ногу. После инцидента модель зарабатывала рукоделием.В 2017 году девушка участвовала в шоу "Холостяк" с Ильей Глинниковым, но не смогла покорить актера. В том же году фото Мурашкиной появилось в журнале Playboy.

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2024

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илья глинников, происшествия