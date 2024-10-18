https://ria.ru/20241018/msp-1978477027.html

Предприниматели на МСП.РФ смогут подать заявку на факторинг

Предприниматели на МСП.РФ смогут подать заявку на факторинг - РИА Новости, 18.10.2024

Предприниматели на МСП.РФ смогут подать заявку на факторинг

На государственной платформе МСП.РФ запущен новый сервис "Факторинг для бизнеса" – для поставщиков, производителей и покупателей из малого и среднего бизнеса,... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T10:00

2024-10-18T10:00

2024-10-18T10:00

твой бизнес

твой бизнес – новости

поддержка бизнеса

россия

александр исаевич

металлинвестбанк

корпорация мсп

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/14/1967380386_0:150:1389:931_1920x0_80_0_0_af2be842b19a0b9462c5d5f13eb9f4b2.jpg

МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. На государственной платформе МСП.РФ запущен новый сервис "Факторинг для бизнеса" – для поставщиков, производителей и покупателей из малого и среднего бизнеса, работающих на условиях отсрочки платежей, сообщает пресс-служба Корпорации МСП (КМСП).Предприниматели смогут подать единую онлайн-заявку, которая будет направлена в несколько факторинговых компаний."Перед тем как направить заявку, платформа автоматически проверит пользователя на стоп-факторы и укажет, какие параметры ограничивают получение такой услуги, как факторинг. В случае прохождения проверки поставщики заполняют короткий опросник, который позволит факторинговым компаниям в течение 24 часов предложить индивидуальные условия финансирования. Корпорация МСП проконтролирует их соблюдение", – рассказал о работе сервиса генеральный директор КМСП Александр Исаевич, его слова приводит пресс-служба.Он также добавил, что финансирование по факторингу позволит производителям и поставщикам сразу после отгрузки товара или оказания услуги получить средства, не дожидаясь оплаты от покупателя.После выбора предложения пользователь платформы будет направлен на сайт факторинговой компании для обмена документами либо на офлайн-подписание. При этом отслеживать статусы предприниматель сможет по-прежнему на МСП.РФ.В настоящий момент на платформе представлены предложения от таких факторинговых компаний, как "Русская факторинговая компания", "Смартфакт", "Прайм факторинг", "Металлинвестбанк", "Первоуральскбанк", ФАКТОРинг ПРО.Факторы могут оплатить до 100% по счету платежа сразу после поставки, с отсрочкой платежа для покупателя до 365 дней. Сумма финансирования по факторингу – до 1 миллиарда рублей, а комиссия за выдачу – от 20%.Цифровая платформа МСП.РФ создана Корпорацией МСП совместно с Минэкономразвития для поддержки предпринимателей. Развитие платформы осуществляется в соответствии с нацпроектом "Малое и среднее предпринимательство".

https://ria.ru/20241010/subsidii-1977223080.html

https://ria.ru/20241009/msp-1976983142.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , россия, александр исаевич, металлинвестбанк, корпорация мсп, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)