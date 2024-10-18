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Предприниматели на МСП.РФ смогут подать заявку на факторинг - РИА Новости, 18.10.2024
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Твой бизнес
 
10:00 18.10.2024
https://ria.ru/20241018/msp-1978477027.html
Предприниматели на МСП.РФ смогут подать заявку на факторинг
Предприниматели на МСП.РФ смогут подать заявку на факторинг - РИА Новости, 18.10.2024
Предприниматели на МСП.РФ смогут подать заявку на факторинг
На государственной платформе МСП.РФ запущен новый сервис "Факторинг для бизнеса" – для поставщиков, производителей и покупателей из малого и среднего бизнеса,... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T10:00
2024-10-18T10:00
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поддержка бизнеса
россия
александр исаевич
металлинвестбанк
корпорация мсп
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. На государственной платформе МСП.РФ запущен новый сервис "Факторинг для бизнеса" – для поставщиков, производителей и покупателей из малого и среднего бизнеса, работающих на условиях отсрочки платежей, сообщает пресс-служба Корпорации МСП (КМСП).Предприниматели смогут подать единую онлайн-заявку, которая будет направлена в несколько факторинговых компаний."Перед тем как направить заявку, платформа автоматически проверит пользователя на стоп-факторы и укажет, какие параметры ограничивают получение такой услуги, как факторинг. В случае прохождения проверки поставщики заполняют короткий опросник, который позволит факторинговым компаниям в течение 24 часов предложить индивидуальные условия финансирования. Корпорация МСП проконтролирует их соблюдение", – рассказал о работе сервиса генеральный директор КМСП Александр Исаевич, его слова приводит пресс-служба.Он также добавил, что финансирование по факторингу позволит производителям и поставщикам сразу после отгрузки товара или оказания услуги получить средства, не дожидаясь оплаты от покупателя.После выбора предложения пользователь платформы будет направлен на сайт факторинговой компании для обмена документами либо на офлайн-подписание. При этом отслеживать статусы предприниматель сможет по-прежнему на МСП.РФ.В настоящий момент на платформе представлены предложения от таких факторинговых компаний, как "Русская факторинговая компания", "Смартфакт", "Прайм факторинг", "Металлинвестбанк", "Первоуральскбанк", ФАКТОРинг ПРО.Факторы могут оплатить до 100% по счету платежа сразу после поставки, с отсрочкой платежа для покупателя до 365 дней. Сумма финансирования по факторингу – до 1 миллиарда рублей, а комиссия за выдачу – от 20%.Цифровая платформа МСП.РФ создана Корпорацией МСП совместно с Минэкономразвития для поддержки предпринимателей. Развитие платформы осуществляется в соответствии с нацпроектом "Малое и среднее предпринимательство".
https://ria.ru/20241010/subsidii-1977223080.html
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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , россия, александр исаевич, металлинвестбанк, корпорация мсп, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Россия, Александр Исаевич, Металлинвестбанк, Корпорация МСП, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)

Предприниматели на МСП.РФ смогут подать заявку на факторинг

© Фото : пресс-служба Корпорации МСПБаннеры с символикой Корпорации МСП
Баннеры с символикой Корпорации МСП - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© Фото : пресс-служба Корпорации МСП
Баннеры с символикой Корпорации МСП
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МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. На государственной платформе МСП.РФ запущен новый сервис "Факторинг для бизнеса" – для поставщиков, производителей и покупателей из малого и среднего бизнеса, работающих на условиях отсрочки платежей, сообщает пресс-служба Корпорации МСП (КМСП).
Предприниматели смогут подать единую онлайн-заявку, которая будет направлена в несколько факторинговых компаний.
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"Перед тем как направить заявку, платформа автоматически проверит пользователя на стоп-факторы и укажет, какие параметры ограничивают получение такой услуги, как факторинг. В случае прохождения проверки поставщики заполняют короткий опросник, который позволит факторинговым компаниям в течение 24 часов предложить индивидуальные условия финансирования. Корпорация МСП проконтролирует их соблюдение", – рассказал о работе сервиса генеральный директор КМСП Александр Исаевич, его слова приводит пресс-служба.
Он также добавил, что финансирование по факторингу позволит производителям и поставщикам сразу после отгрузки товара или оказания услуги получить средства, не дожидаясь оплаты от покупателя.
После выбора предложения пользователь платформы будет направлен на сайт факторинговой компании для обмена документами либо на офлайн-подписание. При этом отслеживать статусы предприниматель сможет по-прежнему на МСП.РФ.
В настоящий момент на платформе представлены предложения от таких факторинговых компаний, как "Русская факторинговая компания", "Смартфакт", "Прайм факторинг", "Металлинвестбанк", "Первоуральскбанк", ФАКТОРинг ПРО.
Факторы могут оплатить до 100% по счету платежа сразу после поставки, с отсрочкой платежа для покупателя до 365 дней. Сумма финансирования по факторингу – до 1 миллиарда рублей, а комиссия за выдачу – от 20%.
Цифровая платформа МСП.РФ создана Корпорацией МСП совместно с Минэкономразвития для поддержки предпринимателей. Развитие платформы осуществляется в соответствии с нацпроектом "Малое и среднее предпринимательство".
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Твой бизнесТвой бизнес – новостиПоддержка бизнесаРоссияАлександр ИсаевичМеталлинвестбанкКорпорация МСПМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
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