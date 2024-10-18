https://ria.ru/20241018/moryaki-1978657160.html

Лимаренко рассказал о состоянии спасенных на Сахалине моряков

Лимаренко рассказал о состоянии спасенных на Сахалине моряков - РИА Новости, 18.10.2024

Лимаренко рассказал о состоянии спасенных на Сахалине моряков

Один их трех спасенных членов экипажа перевернувшегося на Сахалине судна "Григорий Ловцов" находится в реанимации, второй – в состоянии средней тяжести,... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T09:40

2024-10-18T09:40

2024-10-18T09:40

происшествия

россия

сахалин

корсаков

валерий лимаренко

следственный комитет россии (ск рф)

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 окт – РИА Новости. Один их трех спасенных членов экипажа перевернувшегося на Сахалине судна "Григорий Ловцов" находится в реанимации, второй – в состоянии средней тяжести, третьего отпустили домой, сообщил губернатор Валерий Лимаренко в Telegram-канале. Грузовое судно "Григорий Ловцов" в пятницу перевернулось в порту Корсаков у берегов Сахалина при перегрузке песка и щебня. Глава региона сообщал, что троих членов экипажа спасли, остальные четверо пропали. Но по предварительным данным Восточного МСУТ СК России, из семи членов экипажа при инциденте с плашкоутом погибли двое, один госпитализирован, четверых ищут. "Из троих пациентов, доставленных в ЦРБ, один в состоянии средней степени тяжести. Второй стабильно тяжелый, в реанимации. Оба с переохлаждением. Третий в удовлетворительном состоянии, направлен домой, рекомендовано амбулаторное наблюдение", – написал глава региона. По факту происшествия с судном следователи Восточного МСУТ СК России возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта).

https://ria.ru/20241018/sakhalin-1978643419.html

https://ria.ru/20241015/kamchatka-1978054374.html

россия

сахалин

корсаков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, сахалин, корсаков, валерий лимаренко, следственный комитет россии (ск рф)