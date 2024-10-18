Лимаренко рассказал о состоянии спасенных на Сахалине моряков
Лимаренко: один из спасенных на Сахалине членов экипажа находится в реанимации
© Фото : Дальневосточная транспортная прокуратураГрузовое судно, перевернувшееся в порту Корсаков на Сахалине
© Фото : Дальневосточная транспортная прокуратура
Грузовое судно, перевернувшееся в порту Корсаков на Сахалине. Архивное фото
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 окт – РИА Новости. Один их трех спасенных членов экипажа перевернувшегося на Сахалине судна "Григорий Ловцов" находится в реанимации, второй – в состоянии средней тяжести, третьего отпустили домой, сообщил губернатор Валерий Лимаренко в Telegram-канале.
Грузовое судно "Григорий Ловцов" в пятницу перевернулось в порту Корсаков у берегов Сахалина при перегрузке песка и щебня. Глава региона сообщал, что троих членов экипажа спасли, остальные четверо пропали. Но по предварительным данным Восточного МСУТ СК России, из семи членов экипажа при инциденте с плашкоутом погибли двое, один госпитализирован, четверых ищут.
"Из троих пациентов, доставленных в ЦРБ, один в состоянии средней степени тяжести. Второй стабильно тяжелый, в реанимации. Оба с переохлаждением. Третий в удовлетворительном состоянии, направлен домой, рекомендовано амбулаторное наблюдение", – написал глава региона.
По факту происшествия с судном следователи Восточного МСУТ СК России возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта).