https://ria.ru/20241018/monetochka-1978843206.html
Певицу Монеточку* объявили в розыск в России
Певицу Монеточку* объявили в розыск в России - РИА Новости, 19.10.2024
Певицу Монеточку* объявили в розыск в России
Певица Елизавета Гырдымова*, известная под псевдонимом Монеточка*, объявлена в розыск в России по уголовной статье, следует из базы МВД РФ. РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-18T23:08
2024-10-18T23:08
2024-10-19T01:05
россия
шоубиз
монеточка
происшествия
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Певица Елизавета Гырдымова*, известная под псевдонимом Монеточка*, объявлена в розыск в России по уголовной статье, следует из базы МВД РФ."Елизавета Гырдымова*, 01.06.1998. Разыскивается по статье УК", - следует из базы розыска МВД РФ.Статья, по которой она разыскивается, не указывается.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
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россия, монеточка, происшествия
Россия, Шоубиз, Монеточка, Происшествия
Певицу Монеточку* объявили в розыск в России
Певицу-иноагента Монеточку объявили в розыск в России