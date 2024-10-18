Рейтинг@Mail.ru
Певицу Монеточку* объявили в розыск в России - РИА Новости, 19.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
23:08 18.10.2024 (обновлено: 01:05 19.10.2024)
https://ria.ru/20241018/monetochka-1978843206.html
Певицу Монеточку* объявили в розыск в России
Певицу Монеточку* объявили в розыск в России - РИА Новости, 19.10.2024
Певицу Монеточку* объявили в розыск в России
Певица Елизавета Гырдымова*, известная под псевдонимом Монеточка*, объявлена в розыск в России по уголовной статье, следует из базы МВД РФ. РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-18T23:08
2024-10-19T01:05
россия
шоубиз
монеточка
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155609/61/1556096121_0:172:3025:1874_1920x0_80_0_0_13d4e4073de0617a0e36d5228edbdad7.jpg
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Певица Елизавета Гырдымова*, известная под псевдонимом Монеточка*, объявлена в розыск в России по уголовной статье, следует из базы МВД РФ."Елизавета Гырдымова*, 01.06.1998. Разыскивается по статье УК", - следует из базы розыска МВД РФ.Статья, по которой она разыскивается, не указывается.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20240111/monetochka-1920676671.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155609/61/1556096121_148:0:2877:2047_1920x0_80_0_0_114980d796b95d25ecfe21dfc67e5e53.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, монеточка, происшествия
Россия, Шоубиз, Монеточка, Происшествия
Певицу Монеточку* объявили в розыск в России

Певицу-иноагента Монеточку объявили в розыск в России

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПевица Монеточка*
Певица Монеточка* - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Певица Монеточка*. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Певица Елизавета Гырдымова*, известная под псевдонимом Монеточка*, объявлена в розыск в России по уголовной статье, следует из базы МВД РФ.
"Елизавета Гырдымова*, 01.06.1998. Разыскивается по статье УК", - следует из базы розыска МВД РФ.
Статья, по которой она разыскивается, не указывается.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
Певица Монеточка выступает на фестивале Боль в культурном центре ЗИЛ в Москве - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
Сбежавшая из России Монеточка* стала мамой во второй раз
11 января, 10:51
 
ШоубизРоссияМонеточкаПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала