https://ria.ru/20241018/monetochka-1978843206.html

Певицу Монеточку* объявили в розыск в России

Певицу Монеточку* объявили в розыск в России - РИА Новости, 19.10.2024

Певицу Монеточку* объявили в розыск в России

Певица Елизавета Гырдымова*, известная под псевдонимом Монеточка*, объявлена в розыск в России по уголовной статье, следует из базы МВД РФ. РИА Новости, 19.10.2024

2024-10-18T23:08

2024-10-18T23:08

2024-10-19T01:05

россия

шоубиз

монеточка

происшествия

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Певица Елизавета Гырдымова*, известная под псевдонимом Монеточка*, объявлена в розыск в России по уголовной статье, следует из базы МВД РФ."Елизавета Гырдымова*, 01.06.1998. Разыскивается по статье УК", - следует из базы розыска МВД РФ.Статья, по которой она разыскивается, не указывается.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

https://ria.ru/20240111/monetochka-1920676671.html

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2024

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россия, монеточка, происшествия