https://ria.ru/20241018/moldaviya-1978679662.html

В Молдавии силовики провели обыски по "делу о коррупции" на выборах

В Молдавии силовики провели обыски по "делу о коррупции" на выборах - РИА Новости, 18.10.2024

В Молдавии силовики провели обыски по "делу о коррупции" на выборах

Национальный антикоррупционный центр (НАЦ) Молдавии провел обыски в нескольких населенных пунктах на севере республики в рамках расследования дела о коррупции... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T11:33

2024-10-18T11:33

2024-10-18T11:34

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КИШИНЕВ, 18 окт - РИА Новости. Национальный антикоррупционный центр (НАЦ) Молдавии провел обыски в нескольких населенных пунктах на севере республики в рамках расследования дела о коррупции на выборах. В начале октября полиция Молдавии заявила, что провела более 100 обысков по делу о незаконном финансировании политсил, подкупе избирателей перед выборами и отмыванию средств. Три представителя оппозиционного блока "Победа" в Дрокиевском районе тогда были задержаны на 72 часа, позднее суд постановил каждому по 30 суток ареста. В конце прошлой недели были проведены обыски в мэрии города Оргеев, после которых четыре активистки блока были задержаны. Национальный антикоррупционный центр Молдавии во вторник провел обыски в городе Бельцы на севере республики. "НАЦ и прокуратура проводят обыски в нескольких населенных пунктах Ниспорен и Страшен по двум уголовным делам по факту коррупции на выборах. Шесть представителей политической партии находятся под следствием НАЦ по делу о коррупции на выборах. Их подозревают в том, что они предлагали избирателям финансовые средства, чтобы побудить их проголосовать определенным образом на выборах 20 октября", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства, при этом не уточняется название партии. В ведомстве отметили, что причастные лица доставят в НАЦ для допроса в качестве подозреваемых. "В настоящее время сотрудниками НАЦ проводятся мероприятия по установлению происхождения средств, использованных для совершения преступления, и возможных связей фигурантов с членами организованных преступных группировок, действующих в интересах некоторых политических формирований", - поясняется в сообщении. В четверг директор Службы информации и безопасности Молдавии Александр Мустяцэ и глава полиции Виорел Чернэуцяну заявили о предотвращении организации массовых беспорядков, которые должны были начаться в стране после выборов президента. По словам Чернэуцяну, силовикам якобы удалось раскрыть планы по дестабилизации ситуации в стране активистами запрещенной партии "Шор". Выборы президента Молдавии и референдум об изменении конституции страны ради евроинтеграции пройдут 20 октября. На выборах в Молдавии зарегистрировано 11 кандидатов: помимо действующего президента Майи Санду, это бывший генпрокурор Александр Стояногло, экс-премьеры Василий Тарлев и Ион Кику, экс-глава Гагаузии Ирина Влах, экс-глава МВД Андрей Нэстасе, экс-глава МИД Тудор Ульяновский, экс-министр молодежи и спорта Октавиан Цыку, экс-прокурор Виктория Фуртунэ, лидер политсилы "Наша партия" Ренато Усатый и журналист Наталья Морарь.

https://ria.ru/20241018/moldaviya-1978640390.html

https://ria.ru/20241017/moldavija-1978451034.html

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в мире, молдавия, майя санду, гагаузия, василий тарлев, ион кику, наша партия