https://ria.ru/20241018/moldaviya-1978640390.html

Судьба выборов президента Молдавии решится во втором туре, заявил эксперт

Судьба выборов президента Молдавии решится во втором туре, заявил эксперт - РИА Новости, 18.10.2024

Судьба выборов президента Молдавии решится во втором туре, заявил эксперт

Жители Молдавии определят нового президента лишь во втором туре, причем в нем точно будет баллотирующаяся на второй срок Майя Санду, считает политический... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T06:14

2024-10-18T06:14

2024-10-18T06:14

в мире

молдавия

майя санду

ренато усатый

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КИШИНЕВ, 18 окт - РИА Новости. Жители Молдавии определят нового президента лишь во втором туре, причем в нем точно будет баллотирующаяся на второй срок Майя Санду, считает политический аналитик Анатолий Цэрану. "Вероятность второго тура довольно высока - это весьма вероятный сценарий, поскольку в первом туре будет большой разброс голосов. У нас много кандидатов, голоса разделятся, поэтому ни один из кандидатов, в том числе и Майя Санду, не сможет собрать необходимое для победы количество голосов", - заявил в комментарии РИА Новости Цэрану. Он отметил, что сложно предположить, кто окажется соперником Санду во втором туре. "Это может быть и Александр Стояногло, и Ренато Усатый - социологическое опросы указывают на них как на наиболее вероятных кандидатов для выхода во второй тур", - пояснил эксперт. Согласно местному законодательству, для победы в первом туре кандидат в президенты должен набрать более 50% голосов. Выборы президента Молдавии и референдум об изменении конституции страны ради евроинтеграции пройдут 20 октября. На выборах в Молдавии зарегистрировано 11 кандидатов: помимо действующего президента Майи Санду, это бывший генпрокурор Александр Стояногло, экс-премьеры Василий Тарлев и Ион Кику, экс-глава Гагаузии Ирина Влах, экс-глава МВД Андрей Нэстасе, экс-глава МИД Тудор Ульяновский, экс-министр молодежи и спорта Октавиан Цыку, экс-прокурор Виктория Фуртунэ, лидер политсилы "Наша партия" Ренато Усатый и журналист Наталья Морарь.

https://ria.ru/20241017/moldaviya-1978439982.html

https://ria.ru/20241016/moldaviya-1978361687.html

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в мире, молдавия, майя санду, ренато усатый