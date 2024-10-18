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Судьба выборов президента Молдавии решится во втором туре, заявил эксперт - РИА Новости, 18.10.2024
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06:14 18.10.2024
https://ria.ru/20241018/moldaviya-1978640390.html
Судьба выборов президента Молдавии решится во втором туре, заявил эксперт
Судьба выборов президента Молдавии решится во втором туре, заявил эксперт - РИА Новости, 18.10.2024
Судьба выборов президента Молдавии решится во втором туре, заявил эксперт
Жители Молдавии определят нового президента лишь во втором туре, причем в нем точно будет баллотирующаяся на второй срок Майя Санду, считает политический... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T06:14
2024-10-18T06:14
в мире
молдавия
майя санду
ренато усатый
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КИШИНЕВ, 18 окт - РИА Новости. Жители Молдавии определят нового президента лишь во втором туре, причем в нем точно будет баллотирующаяся на второй срок Майя Санду, считает политический аналитик Анатолий Цэрану. "Вероятность второго тура довольно высока - это весьма вероятный сценарий, поскольку в первом туре будет большой разброс голосов. У нас много кандидатов, голоса разделятся, поэтому ни один из кандидатов, в том числе и Майя Санду, не сможет собрать необходимое для победы количество голосов", - заявил в комментарии РИА Новости Цэрану. Он отметил, что сложно предположить, кто окажется соперником Санду во втором туре. "Это может быть и Александр Стояногло, и Ренато Усатый - социологическое опросы указывают на них как на наиболее вероятных кандидатов для выхода во второй тур", - пояснил эксперт. Согласно местному законодательству, для победы в первом туре кандидат в президенты должен набрать более 50% голосов. Выборы президента Молдавии и референдум об изменении конституции страны ради евроинтеграции пройдут 20 октября. На выборах в Молдавии зарегистрировано 11 кандидатов: помимо действующего президента Майи Санду, это бывший генпрокурор Александр Стояногло, экс-премьеры Василий Тарлев и Ион Кику, экс-глава Гагаузии Ирина Влах, экс-глава МВД Андрей Нэстасе, экс-глава МИД Тудор Ульяновский, экс-министр молодежи и спорта Октавиан Цыку, экс-прокурор Виктория Фуртунэ, лидер политсилы "Наша партия" Ренато Усатый и журналист Наталья Морарь.
https://ria.ru/20241017/moldaviya-1978439982.html
https://ria.ru/20241016/moldaviya-1978361687.html
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в мире, молдавия, майя санду, ренато усатый
В мире, Молдавия, Майя Санду, Ренато Усатый
Судьба выборов президента Молдавии решится во втором туре, заявил эксперт

Аналитик Цэрану: в Молдавии будет второй тур выборов с участием Санду

© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкПрезидент Молдавии Майя Санду общается с журналистами возле избирательного участка в Кишиневе
Президент Молдавии Майя Санду общается с журналистами возле избирательного участка в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
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Президент Молдавии Майя Санду общается с журналистами возле избирательного участка в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 18 окт - РИА Новости. Жители Молдавии определят нового президента лишь во втором туре, причем в нем точно будет баллотирующаяся на второй срок Майя Санду, считает политический аналитик Анатолий Цэрану.
"Вероятность второго тура довольно высока - это весьма вероятный сценарий, поскольку в первом туре будет большой разброс голосов. У нас много кандидатов, голоса разделятся, поэтому ни один из кандидатов, в том числе и Майя Санду, не сможет собрать необходимое для победы количество голосов", - заявил в комментарии РИА Новости Цэрану.
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Вчера, 07:55
Он отметил, что сложно предположить, кто окажется соперником Санду во втором туре.
"Это может быть и Александр Стояногло, и Ренато Усатый - социологическое опросы указывают на них как на наиболее вероятных кандидатов для выхода во второй тур", - пояснил эксперт.
Согласно местному законодательству, для победы в первом туре кандидат в президенты должен набрать более 50% голосов.
Выборы президента Молдавии и референдум об изменении конституции страны ради евроинтеграции пройдут 20 октября. На выборах в Молдавии зарегистрировано 11 кандидатов: помимо действующего президента Майи Санду, это бывший генпрокурор Александр Стояногло, экс-премьеры Василий Тарлев и Ион Кику, экс-глава Гагаузии Ирина Влах, экс-глава МВД Андрей Нэстасе, экс-глава МИД Тудор Ульяновский, экс-министр молодежи и спорта Октавиан Цыку, экс-прокурор Виктория Фуртунэ, лидер политсилы "Наша партия" Ренато Усатый и журналист Наталья Морарь.
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