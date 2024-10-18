Кандидат в президенты в Молдавии выступил против антироссийских санкций
Стояногло: Молдавии стоит отказаться от поддержки антироссийских санкций
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание резиденции президента Молдавии в Кишиневе
Здание резиденции президента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 18 окт - РИА Новости. Молдавии стоит отказаться от поддержки антироссийских санкций, чтобы решить проблему сбыта своей продукции, считает кандидат в президенты, экс-генпрокурор Александр Стояногло.
Ранее министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой сообщил, что республика поддержала 80% европейских санкций против РФ, большая часть из которых касается экономических ограничений. В частности, на сегодняшний день банки в Молдавии не работают с банками из РФ, на территории страны недоступны приложения для денежных переводов в Россию.
"Россия традиционно была для нас основным рынком сбыта, и сегодня альтернативных рынков практически нет… Мы пытаемся найти новые рынки, но они не решают проблему сбыта в полном объёме. Россия ежегодно покупает около 11 миллионов тонн яблок, а мы продавали туда 250-300 тысяч тонн, что делает решение проблемы вполне достижимым, если возобновить эти торговые отношения. И это возможно, если отказаться от риторики вражды и присоединения к нелепым санкциям", - написал Стояногло в своем Telegram-канале.
Выборы президента Молдавии и референдум об изменении конституции страны ради евроинтеграции пройдут 20 октября.
Отношения между Молдавией и Россией ухудшились после избрания президента Майи Санду в конце 2020 года, которая придерживается проевропейской политики. Москва продолжает призывать Кишинев учитывать интересы граждан и не препятствовать развитию отношений с Россией. В МИД РФ также рекомендовали молдавским властям прекратить антироссийскую риторику и заявили о готовности поддерживать дружественные связи между странами.