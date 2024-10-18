https://ria.ru/20241018/moldavija-1978820621.html

Кандидат в президенты в Молдавии выступил против антироссийских санкций

Кандидат в президенты в Молдавии выступил против антироссийских санкций - РИА Новости, 18.10.2024

Кандидат в президенты в Молдавии выступил против антироссийских санкций

Молдавии стоит отказаться от поддержки антироссийских санкций, чтобы решить проблему сбыта своей продукции, считает кандидат в президенты, экс-генпрокурор... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T19:17

2024-10-18T19:17

2024-10-18T19:17

россия

молдавия

европа

михай попшой

майя санду

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КИШИНЕВ, 18 окт - РИА Новости. Молдавии стоит отказаться от поддержки антироссийских санкций, чтобы решить проблему сбыта своей продукции, считает кандидат в президенты, экс-генпрокурор Александр Стояногло. Ранее министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой сообщил, что республика поддержала 80% европейских санкций против РФ, большая часть из которых касается экономических ограничений. В частности, на сегодняшний день банки в Молдавии не работают с банками из РФ, на территории страны недоступны приложения для денежных переводов в Россию. "Россия традиционно была для нас основным рынком сбыта, и сегодня альтернативных рынков практически нет… Мы пытаемся найти новые рынки, но они не решают проблему сбыта в полном объёме. Россия ежегодно покупает около 11 миллионов тонн яблок, а мы продавали туда 250-300 тысяч тонн, что делает решение проблемы вполне достижимым, если возобновить эти торговые отношения. И это возможно, если отказаться от риторики вражды и присоединения к нелепым санкциям", - написал Стояногло в своем Telegram-канале. По его словам, в Европе рынок уже стабилизирован, там есть постоянные поставщики из Польши, Италии и Испании. "У нас есть интересы сотрудничать с Российской Федерацией, и мы их будем продвигать и поддерживать, но не против наших евроинтеграционных интересов, и наоборот", - отметил Стояногло. Выборы президента Молдавии и референдум об изменении конституции страны ради евроинтеграции пройдут 20 октября. Отношения между Молдавией и Россией ухудшились после избрания президента Майи Санду в конце 2020 года, которая придерживается проевропейской политики. Москва продолжает призывать Кишинев учитывать интересы граждан и не препятствовать развитию отношений с Россией. В МИД РФ также рекомендовали молдавским властям прекратить антироссийскую риторику и заявили о готовности поддерживать дружественные связи между странами.

https://ria.ru/20240715/stoyanoglo-1959881488.html

https://ria.ru/20240620/dodon-1954325390.html

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молдавия

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россия, молдавия, европа, михай попшой, майя санду