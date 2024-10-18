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Кандидат в президенты в Молдавии выступил против антироссийских санкций - РИА Новости, 18.10.2024
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19:17 18.10.2024
https://ria.ru/20241018/moldavija-1978820621.html
Кандидат в президенты в Молдавии выступил против антироссийских санкций
Кандидат в президенты в Молдавии выступил против антироссийских санкций - РИА Новости, 18.10.2024
Кандидат в президенты в Молдавии выступил против антироссийских санкций
Молдавии стоит отказаться от поддержки антироссийских санкций, чтобы решить проблему сбыта своей продукции, считает кандидат в президенты, экс-генпрокурор... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T19:17
2024-10-18T19:17
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молдавия
европа
михай попшой
майя санду
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КИШИНЕВ, 18 окт - РИА Новости. Молдавии стоит отказаться от поддержки антироссийских санкций, чтобы решить проблему сбыта своей продукции, считает кандидат в президенты, экс-генпрокурор Александр Стояногло. Ранее министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой сообщил, что республика поддержала 80% европейских санкций против РФ, большая часть из которых касается экономических ограничений. В частности, на сегодняшний день банки в Молдавии не работают с банками из РФ, на территории страны недоступны приложения для денежных переводов в Россию. "Россия традиционно была для нас основным рынком сбыта, и сегодня альтернативных рынков практически нет… Мы пытаемся найти новые рынки, но они не решают проблему сбыта в полном объёме. Россия ежегодно покупает около 11 миллионов тонн яблок, а мы продавали туда 250-300 тысяч тонн, что делает решение проблемы вполне достижимым, если возобновить эти торговые отношения. И это возможно, если отказаться от риторики вражды и присоединения к нелепым санкциям", - написал Стояногло в своем Telegram-канале. По его словам, в Европе рынок уже стабилизирован, там есть постоянные поставщики из Польши, Италии и Испании. "У нас есть интересы сотрудничать с Российской Федерацией, и мы их будем продвигать и поддерживать, но не против наших евроинтеграционных интересов, и наоборот", - отметил Стояногло. Выборы президента Молдавии и референдум об изменении конституции страны ради евроинтеграции пройдут 20 октября. Отношения между Молдавией и Россией ухудшились после избрания президента Майи Санду в конце 2020 года, которая придерживается проевропейской политики. Москва продолжает призывать Кишинев учитывать интересы граждан и не препятствовать развитию отношений с Россией. В МИД РФ также рекомендовали молдавским властям прекратить антироссийскую риторику и заявили о готовности поддерживать дружественные связи между странами.
https://ria.ru/20240715/stoyanoglo-1959881488.html
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россия, молдавия, европа, михай попшой, майя санду
Россия, Молдавия, Европа, Михай Попшой, Майя Санду
Кандидат в президенты в Молдавии выступил против антироссийских санкций

Стояногло: Молдавии стоит отказаться от поддержки антироссийских санкций

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание резиденции президента Молдавии в Кишиневе
Здание резиденции президента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание резиденции президента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 18 окт - РИА Новости. Молдавии стоит отказаться от поддержки антироссийских санкций, чтобы решить проблему сбыта своей продукции, считает кандидат в президенты, экс-генпрокурор Александр Стояногло.
Ранее министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой сообщил, что республика поддержала 80% европейских санкций против РФ, большая часть из которых касается экономических ограничений. В частности, на сегодняшний день банки в Молдавии не работают с банками из РФ, на территории страны недоступны приложения для денежных переводов в Россию.
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"Россия традиционно была для нас основным рынком сбыта, и сегодня альтернативных рынков практически нет… Мы пытаемся найти новые рынки, но они не решают проблему сбыта в полном объёме. Россия ежегодно покупает около 11 миллионов тонн яблок, а мы продавали туда 250-300 тысяч тонн, что делает решение проблемы вполне достижимым, если возобновить эти торговые отношения. И это возможно, если отказаться от риторики вражды и присоединения к нелепым санкциям", - написал Стояногло в своем Telegram-канале.
По его словам, в Европе рынок уже стабилизирован, там есть постоянные поставщики из Польши, Италии и Испании. "У нас есть интересы сотрудничать с Российской Федерацией, и мы их будем продвигать и поддерживать, но не против наших евроинтеграционных интересов, и наоборот", - отметил Стояногло.
Выборы президента Молдавии и референдум об изменении конституции страны ради евроинтеграции пройдут 20 октября.
Отношения между Молдавией и Россией ухудшились после избрания президента Майи Санду в конце 2020 года, которая придерживается проевропейской политики. Москва продолжает призывать Кишинев учитывать интересы граждан и не препятствовать развитию отношений с Россией. В МИД РФ также рекомендовали молдавским властям прекратить антироссийскую риторику и заявили о готовности поддерживать дружественные связи между странами.
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