Мизулина заявила о признании слов Лебедева и Дудя* в ее адрес негативными
Мизулина: экспертиза признала слова Лебедева и Дудя в мой адрес негативными
Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина
Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Архивное фото
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что психолого-лингвистическая экспертиза в ходе судебного процесса признала слова дизайнера Артемия Лебедева и журналиста Юрия Дудя* в её адрес негативными.
"Сегодня в рамках заседания нами была представлена на рассмотрение суда комплексная психолого-лингвистическая экспертиза. Эксперты установили в высказываниях Лебедева и иноагента (Дудя*) негативные суждения о Лиге безопасного интернета и обо мне. Экспертиза приобщена к материалам дела. Судебное заседание отложено в связи с неявкой представителей со стороны ответчика", - сообщила Мизулина в своем Telegram- канале.
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По словам Мизулиной, адвокаты стороны ответчика не явились на заседание суда, которое ранее Лефортовский суд Москвы отложил до сегодняшнего дня.
Дудь 1 августа разместил на своем YouTube-канале интервью с Лебедевым, в котором дизайнер раскритиковал деятельность Лиги безопасного интернета и ее главы. После этого Мизулина заявила, что подаст иск в суд о защите чести и достоинства к Лебедеву и Дудю*. Затем она призвала присоединиться к судебному иску матерей и жителей Беслана, о которых также высказался дизайнер. Глава Лиги безопасного интернета добавила, что намерена требовать возмещения морального вреда в размере 10 миллионов рублей. В свою очередь, Лебедев извинился перед Мизулиной, заявив, что никак не хотел ее оскорблять, но будет продолжать бороться с ее общественной деятельностью.
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