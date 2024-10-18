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Мизулина заявила о признании слов Лебедева и Дудя* в ее адрес негативными - РИА Новости, 18.10.2024
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15:24 18.10.2024
https://ria.ru/20241018/mizulina-1978751611.html
Мизулина заявила о признании слов Лебедева и Дудя* в ее адрес негативными
Мизулина заявила о признании слов Лебедева и Дудя* в ее адрес негативными - РИА Новости, 18.10.2024
Мизулина заявила о признании слов Лебедева и Дудя* в ее адрес негативными
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что психолого-лингвистическая экспертиза в ходе судебного процесса признала слова дизайнера Артемия РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T15:24
2024-10-18T15:24
москва
беслан
екатерина мизулина
артемий лебедев
лига безопасного интернета
россия
происшествия
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что психолого-лингвистическая экспертиза в ходе судебного процесса признала слова дизайнера Артемия Лебедева и журналиста Юрия Дудя* в её адрес негативными. "Сегодня в рамках заседания нами была представлена на рассмотрение суда комплексная психолого-лингвистическая экспертиза. Эксперты установили в высказываниях Лебедева и иноагента (Дудя*) негативные суждения о Лиге безопасного интернета и обо мне. Экспертиза приобщена к материалам дела. Судебное заседание отложено в связи с неявкой представителей со стороны ответчика", - сообщила Мизулина в своем Telegram- канале. По словам Мизулиной, адвокаты стороны ответчика не явились на заседание суда, которое ранее Лефортовский суд Москвы отложил до сегодняшнего дня. Дудь 1 августа разместил на своем YouTube-канале интервью с Лебедевым, в котором дизайнер раскритиковал деятельность Лиги безопасного интернета и ее главы. После этого Мизулина заявила, что подаст иск в суд о защите чести и достоинства к Лебедеву и Дудю*. Затем она призвала присоединиться к судебному иску матерей и жителей Беслана, о которых также высказался дизайнер. Глава Лиги безопасного интернета добавила, что намерена требовать возмещения морального вреда в размере 10 миллионов рублей. В свою очередь, Лебедев извинился перед Мизулиной, заявив, что никак не хотел ее оскорблять, но будет продолжать бороться с ее общественной деятельностью. * Лицо, признанное иностранным агентом в России
https://ria.ru/20240913/rossiya-1972506553.html
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москва, беслан, екатерина мизулина, артемий лебедев, лига безопасного интернета, россия, происшествия
Москва, Беслан, Екатерина Мизулина, Артемий Лебедев, Лига безопасного интернета, Россия, Происшествия
Мизулина заявила о признании слов Лебедева и Дудя* в ее адрес негативными

Мизулина: экспертиза признала слова Лебедева и Дудя в мой адрес негативными

Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина
Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Архивное фото
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что психолого-лингвистическая экспертиза в ходе судебного процесса признала слова дизайнера Артемия Лебедева и журналиста Юрия Дудя* в её адрес негативными.
"Сегодня в рамках заседания нами была представлена на рассмотрение суда комплексная психолого-лингвистическая экспертиза. Эксперты установили в высказываниях Лебедева и иноагента (Дудя*) негативные суждения о Лиге безопасного интернета и обо мне. Экспертиза приобщена к материалам дела. Судебное заседание отложено в связи с неявкой представителей со стороны ответчика", - сообщила Мизулина в своем Telegram- канале.
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По словам Мизулиной, адвокаты стороны ответчика не явились на заседание суда, которое ранее Лефортовский суд Москвы отложил до сегодняшнего дня.
Дудь 1 августа разместил на своем YouTube-канале интервью с Лебедевым, в котором дизайнер раскритиковал деятельность Лиги безопасного интернета и ее главы. После этого Мизулина заявила, что подаст иск в суд о защите чести и достоинства к Лебедеву и Дудю*. Затем она призвала присоединиться к судебному иску матерей и жителей Беслана, о которых также высказался дизайнер. Глава Лиги безопасного интернета добавила, что намерена требовать возмещения морального вреда в размере 10 миллионов рублей. В свою очередь, Лебедев извинился перед Мизулиной, заявив, что никак не хотел ее оскорблять, но будет продолжать бороться с ее общественной деятельностью.
* Лицо, признанное иностранным агентом в России
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МоскваБесланЕкатерина МизулинаАртемий ЛебедевЛига безопасного интернетаРоссияПроисшествия
 
 
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