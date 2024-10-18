https://ria.ru/20241018/mizulina-1978751611.html

Мизулина заявила о признании слов Лебедева и Дудя* в ее адрес негативными

Мизулина заявила о признании слов Лебедева и Дудя* в ее адрес негативными - РИА Новости, 18.10.2024

Мизулина заявила о признании слов Лебедева и Дудя* в ее адрес негативными

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что психолого-лингвистическая экспертиза в ходе судебного процесса признала слова дизайнера Артемия РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T15:24

2024-10-18T15:24

2024-10-18T15:24

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что психолого-лингвистическая экспертиза в ходе судебного процесса признала слова дизайнера Артемия Лебедева и журналиста Юрия Дудя* в её адрес негативными. "Сегодня в рамках заседания нами была представлена на рассмотрение суда комплексная психолого-лингвистическая экспертиза. Эксперты установили в высказываниях Лебедева и иноагента (Дудя*) негативные суждения о Лиге безопасного интернета и обо мне. Экспертиза приобщена к материалам дела. Судебное заседание отложено в связи с неявкой представителей со стороны ответчика", - сообщила Мизулина в своем Telegram- канале. По словам Мизулиной, адвокаты стороны ответчика не явились на заседание суда, которое ранее Лефортовский суд Москвы отложил до сегодняшнего дня. Дудь 1 августа разместил на своем YouTube-канале интервью с Лебедевым, в котором дизайнер раскритиковал деятельность Лиги безопасного интернета и ее главы. После этого Мизулина заявила, что подаст иск в суд о защите чести и достоинства к Лебедеву и Дудю*. Затем она призвала присоединиться к судебному иску матерей и жителей Беслана, о которых также высказался дизайнер. Глава Лиги безопасного интернета добавила, что намерена требовать возмещения морального вреда в размере 10 миллионов рублей. В свою очередь, Лебедев извинился перед Мизулиной, заявив, что никак не хотел ее оскорблять, но будет продолжать бороться с ее общественной деятельностью. * Лицо, признанное иностранным агентом в России

https://ria.ru/20240913/rossiya-1972506553.html

https://ria.ru/20241012/dud-1977715927.html

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