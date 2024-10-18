https://ria.ru/20241018/mishustin-1978705517.html
Мишустин заявил о планах по расширению проектов техсуверенитета
Мишустин заявил о планах по расширению проектов техсуверенитета - РИА Новости, 18.10.2024
Мишустин заявил о планах по расширению проектов техсуверенитета
Кабмин России планирует расширить перечень проектов технологического суверенитета, дополнив в том числе проектами в сфере композитных материалов и энергетики,... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T12:41
2024-10-18T12:41
2024-10-18T12:41
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михаил мишустин
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Кабмин России планирует расширить перечень проектов технологического суверенитета, дополнив в том числе проектами в сфере композитных материалов и энергетики, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в своем видеообращении к участникам Московского финансового форума – 2024. "В энергетической промышленности, железнодорожном машиностроении, области естественных и технических наук и других приоритетных сферах реализуется свыше двух десятков проектов техсуверенитета на общую сумму почти в полтриллиона рублей. Среди них строительство и модернизация судовых верфей, морских портов и прилегающей инфраструктуры, индустриальных парков, центра обработки данных, фармацевтических субстанций, создание серийного производства силовой электроники и другие. Сейчас этот список предполагается расширить. В правительстве готовится соответствующее постановление. В него войдут, в частности, проекты в сфере композитных материалов и энергетики", - сказал Мишустин. Он также отметил, что в проекте федерального бюджета на следующие три года предусмотрено финансирование целого ряда мер по стимулированию приоритетных отраслей – станкостроения, новых материалов и химии, машиностроения, микроэлектроники, программ помощи автопроизводителям и других.
https://ria.ru/20241018/mishustin-1978699712.html
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экономика, технологии, россия, михаил мишустин
Экономика, Технологии, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин заявил о планах по расширению проектов техсуверенитета
Мишустин: правительство планирует расширить перечень проектов техсуверенитета
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Кабмин России планирует расширить перечень проектов технологического суверенитета, дополнив в том числе проектами в сфере композитных материалов и энергетики, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в своем видеообращении к участникам Московского финансового форума – 2024.
"В энергетической промышленности, железнодорожном машиностроении, области естественных и технических наук и других приоритетных сферах реализуется свыше двух десятков проектов техсуверенитета на общую сумму почти в полтриллиона рублей. Среди них строительство и модернизация судовых верфей, морских портов и прилегающей инфраструктуры, индустриальных парков, центра обработки данных, фармацевтических субстанций, создание серийного производства силовой электроники и другие. Сейчас этот список предполагается расширить. В правительстве готовится соответствующее постановление. В него войдут, в частности, проекты в сфере композитных материалов и энергетики", - сказал Мишустин.
Он также отметил, что в проекте федерального бюджета на следующие три года предусмотрено финансирование целого ряда мер по стимулированию приоритетных отраслей – станкостроения, новых материалов и химии, машиностроения, микроэлектроники, программ помощи автопроизводителям и других.