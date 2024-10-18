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Мишустин рассказал о борьбе за технологический суверенитет - РИА Новости, 18.10.2024
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12:29 18.10.2024
https://ria.ru/20241018/mishustin-1978701416.html
Мишустин рассказал о борьбе за технологический суверенитет
Мишустин рассказал о борьбе за технологический суверенитет - РИА Новости, 18.10.2024
Мишустин рассказал о борьбе за технологический суверенитет
Борьба за технологический суверенитет РФ не прекращается ни на день, разного рода угрозы только укрепляют эту тенденцию, заявил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T12:29
2024-10-18T12:29
россия
михаил мишустин
экономика
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Борьба за технологический суверенитет РФ не прекращается ни на день, разного рода угрозы только укрепляют эту тенденцию, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Ни на день не прекращается борьба и за технологический суверенитет. Угрозы разного рода "отключений" от систем, которые мы наблюдали в последние годы, только укрепляют эти тенденции", - сказал Мишустин в своем видеообращении к участникам Московского финансового форума – 2024.
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россия, михаил мишустин, экономика
Россия, Михаил Мишустин, Экономика
Мишустин рассказал о борьбе за технологический суверенитет

Мишустин: борьба за технологический суверенитет не прекращается ни на день

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Борьба за технологический суверенитет РФ не прекращается ни на день, разного рода угрозы только укрепляют эту тенденцию, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Ни на день не прекращается борьба и за технологический суверенитет. Угрозы разного рода "отключений" от систем, которые мы наблюдали в последние годы, только укрепляют эти тенденции", - сказал Мишустин в своем видеообращении к участникам Московского финансового форума – 2024.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на встрече с молодыми учеными и преподавателями специализированного учебно-научного центра Новосибирского государственного университета. 24 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
Мишустин назвал сроки достижения технологического суверенитета России
24 июля, 10:19
 
РоссияМихаил МишустинЭкономика
 
 
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