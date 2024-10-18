https://ria.ru/20241018/mishustin-1978701416.html
Мишустин рассказал о борьбе за технологический суверенитет
Мишустин рассказал о борьбе за технологический суверенитет - РИА Новости, 18.10.2024
Мишустин рассказал о борьбе за технологический суверенитет
Борьба за технологический суверенитет РФ не прекращается ни на день, разного рода угрозы только укрепляют эту тенденцию, заявил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T12:29
2024-10-18T12:29
2024-10-18T12:29
россия
михаил мишустин
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/04/1976410929_0:1708:2048:2860_1920x0_80_0_0_c4a4d47ae7a2d7dc718b420a8d028f38.jpg
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Борьба за технологический суверенитет РФ не прекращается ни на день, разного рода угрозы только укрепляют эту тенденцию, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Ни на день не прекращается борьба и за технологический суверенитет. Угрозы разного рода "отключений" от систем, которые мы наблюдали в последние годы, только укрепляют эти тенденции", - сказал Мишустин в своем видеообращении к участникам Московского финансового форума – 2024.
https://ria.ru/20240724/mishustin-1961634251.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/04/1976410929_0:1429:2048:2965_1920x0_80_0_0_a538ba2f8f11d3dac770034bbcf086a6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил мишустин, экономика
Россия, Михаил Мишустин, Экономика
Мишустин рассказал о борьбе за технологический суверенитет
Мишустин: борьба за технологический суверенитет не прекращается ни на день