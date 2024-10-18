https://ria.ru/20241018/mishustin-1978701416.html

Мишустин рассказал о борьбе за технологический суверенитет

Мишустин рассказал о борьбе за технологический суверенитет - РИА Новости, 18.10.2024

Мишустин рассказал о борьбе за технологический суверенитет

Борьба за технологический суверенитет РФ не прекращается ни на день, разного рода угрозы только укрепляют эту тенденцию, заявил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T12:29

2024-10-18T12:29

2024-10-18T12:29

россия

михаил мишустин

экономика

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Борьба за технологический суверенитет РФ не прекращается ни на день, разного рода угрозы только укрепляют эту тенденцию, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Ни на день не прекращается борьба и за технологический суверенитет. Угрозы разного рода "отключений" от систем, которые мы наблюдали в последние годы, только укрепляют эти тенденции", - сказал Мишустин в своем видеообращении к участникам Московского финансового форума – 2024.

https://ria.ru/20240724/mishustin-1961634251.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

россия, михаил мишустин, экономика