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Мишустин призвал продолжить выпуск инновационной продукции - РИА Новости, 18.10.2024
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12:26 18.10.2024
https://ria.ru/20241018/mishustin-1978699712.html
Мишустин призвал продолжить выпуск инновационной продукции
Мишустин призвал продолжить выпуск инновационной продукции - РИА Новости, 18.10.2024
Мишустин призвал продолжить выпуск инновационной продукции
России нужно продолжить выпуск инновационной продукции на отечественных мощностях для достижения технологического лидерства, сообщил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T12:26
2024-10-18T12:26
экономика
технологии
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. России нужно продолжить выпуск инновационной продукции на отечественных мощностях для достижения технологического лидерства, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В своем видеообращении к участникам Московского финансового форума – 2024 глава правительства отметил, что в ближайшие шесть лет России предстоит решить еще целый ряд задач, которые объединены в семь национальных целей, определенных президентом в майском указе. "Среди них – обеспечение технологического лидерства. Для этого нужно продолжить поддержку выпуска инновационной продукции на отечественных мощностях. Освоения современных технологий по критически важным направлениям. Замещения поставок зарубежных материалов, комплектующих и оборудования. И переориентации логистики на южное и восточное направления", - сказал Мишустин.
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экономика, технологии, россия, михаил мишустин
Экономика, Технологии, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин призвал продолжить выпуск инновационной продукции

Мишустин призвал выпускать инновационную продукцию на отечественных мощностях

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин . Архивное фото
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. России нужно продолжить выпуск инновационной продукции на отечественных мощностях для достижения технологического лидерства, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
В своем видеообращении к участникам Московского финансового форума – 2024 глава правительства отметил, что в ближайшие шесть лет России предстоит решить еще целый ряд задач, которые объединены в семь национальных целей, определенных президентом в майском указе.
"Среди них – обеспечение технологического лидерства. Для этого нужно продолжить поддержку выпуска инновационной продукции на отечественных мощностях. Освоения современных технологий по критически важным направлениям. Замещения поставок зарубежных материалов, комплектующих и оборудования. И переориентации логистики на южное и восточное направления", - сказал Мишустин.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин по видеосвязи принимает участие в пленарном заседании в рамках Московского финансового форума - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
Мишустин рассказал о планах по созданию системы для международных расчетов
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