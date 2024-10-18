https://ria.ru/20241018/mishustin-1978699712.html

Мишустин призвал продолжить выпуск инновационной продукции

Мишустин призвал продолжить выпуск инновационной продукции - РИА Новости, 18.10.2024

Мишустин призвал продолжить выпуск инновационной продукции

России нужно продолжить выпуск инновационной продукции на отечественных мощностях для достижения технологического лидерства, сообщил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T12:26

2024-10-18T12:26

2024-10-18T12:26

экономика

технологии

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. России нужно продолжить выпуск инновационной продукции на отечественных мощностях для достижения технологического лидерства, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В своем видеообращении к участникам Московского финансового форума – 2024 глава правительства отметил, что в ближайшие шесть лет России предстоит решить еще целый ряд задач, которые объединены в семь национальных целей, определенных президентом в майском указе. "Среди них – обеспечение технологического лидерства. Для этого нужно продолжить поддержку выпуска инновационной продукции на отечественных мощностях. Освоения современных технологий по критически важным направлениям. Замещения поставок зарубежных материалов, комплектующих и оборудования. И переориентации логистики на южное и восточное направления", - сказал Мишустин.

https://ria.ru/20241018/rossija-1978699406.html

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экономика, технологии, россия, михаил мишустин