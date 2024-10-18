https://ria.ru/20241018/mishustin-1978695928.html

Мишустин оценил влияние внешних шоков на экономику

Мишустин оценил влияние внешних шоков на экономику - РИА Новости, 18.10.2024

Мишустин оценил влияние внешних шоков на экономику

Российским властям удалось ослабить влияние внешних шоков на экономику, в том числе от колебаний сырьевой конъюнктуры, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T12:20

2024-10-18T12:20

2024-10-18T12:20

экономика

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Российским властям удалось ослабить влияние внешних шоков на экономику, в том числе от колебаний сырьевой конъюнктуры, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в видеообращении к участникам Московского финансового форума. "Целый ряд решений, которые по поручениям президента принимало правительство в координации с Банком России, позволил ослабить влияние внешних шоков. В том числе – от колебаний сырьевой конъюнктуры. Две трети поступлений федеральный бюджет получает за счет ненефтегазовых доходов. Все социальные обязательства выполнялись. Успешно решали и задачи стратегического развития – в соответствии с теми национальными целями, которые определил глава государства", - сказал Мишустин.

https://ria.ru/20240829/inflyatsiya-1969275020.html

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экономика, россия, михаил мишустин