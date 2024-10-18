https://ria.ru/20241018/mishustin-1978695928.html
Мишустин оценил влияние внешних шоков на экономику
Мишустин оценил влияние внешних шоков на экономику - РИА Новости, 18.10.2024
Мишустин оценил влияние внешних шоков на экономику
Российским властям удалось ослабить влияние внешних шоков на экономику, в том числе от колебаний сырьевой конъюнктуры, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T12:20
2024-10-18T12:20
2024-10-18T12:20
экономика
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Российским властям удалось ослабить влияние внешних шоков на экономику, в том числе от колебаний сырьевой конъюнктуры, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в видеообращении к участникам Московского финансового форума. "Целый ряд решений, которые по поручениям президента принимало правительство в координации с Банком России, позволил ослабить влияние внешних шоков. В том числе – от колебаний сырьевой конъюнктуры. Две трети поступлений федеральный бюджет получает за счет ненефтегазовых доходов. Все социальные обязательства выполнялись. Успешно решали и задачи стратегического развития – в соответствии с теми национальными целями, которые определил глава государства", - сказал Мишустин.
https://ria.ru/20240829/inflyatsiya-1969275020.html
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экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин оценил влияние внешних шоков на экономику
Мишустин: власти ослабили влияние внешних шоков на экономику
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Российским властям удалось ослабить влияние внешних шоков на экономику, в том числе от колебаний сырьевой конъюнктуры, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в видеообращении к участникам Московского финансового форума.
"Целый ряд решений, которые по поручениям президента принимало правительство в координации с Банком России, позволил ослабить влияние внешних шоков. В том числе – от колебаний сырьевой конъюнктуры. Две трети поступлений федеральный бюджет получает за счет ненефтегазовых доходов. Все социальные обязательства выполнялись. Успешно решали и задачи стратегического развития – в соответствии с теми национальными целями, которые определил глава государства", - сказал Мишустин.