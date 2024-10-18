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Россия двигается вперед несмотря на вызовы, заявил Мишустин - РИА Новости, 18.10.2024
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12:17 18.10.2024 (обновлено: 12:18 18.10.2024)
https://ria.ru/20241018/mishustin-1978694102.html
Россия двигается вперед несмотря на вызовы, заявил Мишустин
Россия двигается вперед несмотря на вызовы, заявил Мишустин - РИА Новости, 18.10.2024
Россия двигается вперед несмотря на вызовы, заявил Мишустин
Россия продолжает двигаться вперед, несмотря на беспрецедентные по масштабу вызовы, благодаря найденным решениям в финансовой сфере, сообщил премьер-министр РФ... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T12:17
2024-10-18T12:18
россия
михаил мишустин
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Россия продолжает двигаться вперед, несмотря на беспрецедентные по масштабу вызовы, благодаря найденным решениям в финансовой сфере, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в видеообращении к участникам Московского финансового форума."В последние годы России пришлось искать ответы на беспрецедентные по масштабу вызовы. В этом принимали самое активное участие и финансисты. Благодаря найденным решениям наша страна продолжает двигаться вперед", - сказал Мишустин.Он напомнил, что еще в 2021 году РФ вышла на четвертое место в мире по объему ВВП, рассчитанному по паритету покупательной способности."Положительные изменения продолжаются. Как отметил президент (Владимир Путин), доля расчетов в рублях во внешнеторговых операциях приближается к 40%. А с дружественными партнерами в национальных валютах – уже составила около 90%", - подчеркнул Мишустин.
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россия, михаил мишустин, владимир путин, экономика
Россия, Михаил Мишустин, Владимир Путин, Экономика
Россия двигается вперед несмотря на вызовы, заявил Мишустин

Мишустин: Россия двигается вперед благодаря решениям в финансовой сфере

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства России Михаил Мишустин
Председатель правительства России Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства России Михаил Мишустин . Архивное фото
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Россия продолжает двигаться вперед, несмотря на беспрецедентные по масштабу вызовы, благодаря найденным решениям в финансовой сфере, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в видеообращении к участникам Московского финансового форума.
"В последние годы России пришлось искать ответы на беспрецедентные по масштабу вызовы. В этом принимали самое активное участие и финансисты. Благодаря найденным решениям наша страна продолжает двигаться вперед", - сказал Мишустин.
Он напомнил, что еще в 2021 году РФ вышла на четвертое место в мире по объему ВВП, рассчитанному по паритету покупательной способности.
"Положительные изменения продолжаются. Как отметил президент (Владимир Путин), доля расчетов в рублях во внешнеторговых операциях приближается к 40%. А с дружественными партнерами в национальных валютах – уже составила около 90%", - подчеркнул Мишустин.
Трудности перевода: Мишустин перешел на английский на встрече с премьером Пакистана - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
Мишустин на встрече с премьером Пакистана перешел на английский язык
16 октября, 15:28
 
РоссияМихаил МишустинВладимир ПутинЭкономика
 
 
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