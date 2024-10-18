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Минюст включил проект Ateo* в реестр иноагентов - РИА Новости, 18.10.2024
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17:46 18.10.2024 (обновлено: 17:47 18.10.2024)
https://ria.ru/20241018/minyust-1978800446.html
Минюст включил проект Ateo* в реестр иноагентов
Минюст включил проект Ateo* в реестр иноагентов - РИА Новости, 18.10.2024
Минюст включил проект Ateo* в реестр иноагентов
Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов проект Ateo* и пять человек, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T17:46
2024-10-18T17:47
россия
украина
даниил константинов
происшествия
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МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов проект Ateo* и пять человек, сообщается на сайте ведомства. "Восемнадцатого октября в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены А.А. Барановский**, А.А. Волна**, С.В. Илюхин**, Д.И. Константинов**, М.В. Матвейченков**, а также проект Ateo*", - говорится в сообщении. По информации ведомства, Даниил Константинов** и Алексей Барановский** распространяли недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти России решениях и проводимой ими политике, а также недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа российской армии. Они принимали участие в создании и распространении материалов иностранных агентов, выступали против СВО, участвовали в качестве респондентов на информационных площадках, предоставляемых иноагентом, а также нежелательной в РФ организацией. Оба живут за пределами России. Андрей Волна**, сообщается в релизе, также принимал участие в создании и распространении материалов иноагентов, фейков об армии России, выступал против СВО, также живет за границей. Сергей Илюхин**, по данным Минюста, распространял недостоверную информацию о решениях российских властей, распространял сообщения иностранных агентов, выступал на информационных площадках иностранных агентов. Максим Матвейченков** распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти России решениях и проводимой ими политике, выступал против специальной военной операции на Украине. Он принимал участие в распространении материалов иностранных агентов. Матвейченков** является сотрудником организации, включенной в реестр иностранных агентов. Проект Ateo* распространял сообщения и материалы иностранных агентов, а также недостоверную информацию о принимаемых органами власти России решениях и проводимой ими политике, недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа российской армии, а также недостоверную информацию об избирательной системе РФ. Создателями и владельцами проекта являются граждане, проживающие за пределами Российской Федерации. В то же время, согласно сообщению, из реестра в связи с ликвидацией исключены ООО "Трансмиссия", ООО "Вега 2021" и ООО "Время колокольчиков".* Организация, выполняющая функции иноагента** Физические лица, внесенные в список террористов и экстремистов и выполняющие функции иноагентов.
https://ria.ru/20241013/troitskiy-1977798985.html
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россия, украина, даниил константинов, происшествия
Россия, Украина, Даниил Константинов, Происшествия
Минюст включил проект Ateo* в реестр иноагентов

Минюст включил в реестр иностранных агентов проект Ateo и пять человек

© Фото : Министерство юстиции Российской ФедерацииЗдание Министерства юстиции РФ
Здание Министерства юстиции РФ - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© Фото : Министерство юстиции Российской Федерации
Здание Министерства юстиции РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов проект Ateo* и пять человек, сообщается на сайте ведомства.
"Восемнадцатого октября в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены А.А. Барановский**, А.А. Волна**, С.В. Илюхин**, Д.И. Константинов**, М.В. Матвейченков**, а также проект Ateo*", - говорится в сообщении.
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По информации ведомства, Даниил Константинов** и Алексей Барановский** распространяли недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти России решениях и проводимой ими политике, а также недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа российской армии. Они принимали участие в создании и распространении материалов иностранных агентов, выступали против СВО, участвовали в качестве респондентов на информационных площадках, предоставляемых иноагентом, а также нежелательной в РФ организацией. Оба живут за пределами России.
Андрей Волна**, сообщается в релизе, также принимал участие в создании и распространении материалов иноагентов, фейков об армии России, выступал против СВО, также живет за границей.
Сергей Илюхин**, по данным Минюста, распространял недостоверную информацию о решениях российских властей, распространял сообщения иностранных агентов, выступал на информационных площадках иностранных агентов.
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Максим Матвейченков** распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти России решениях и проводимой ими политике, выступал против специальной военной операции на Украине. Он принимал участие в распространении материалов иностранных агентов. Матвейченков** является сотрудником организации, включенной в реестр иностранных агентов.
Проект Ateo* распространял сообщения и материалы иностранных агентов, а также недостоверную информацию о принимаемых органами власти России решениях и проводимой ими политике, недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа российской армии, а также недостоверную информацию об избирательной системе РФ. Создателями и владельцами проекта являются граждане, проживающие за пределами Российской Федерации.
В то же время, согласно сообщению, из реестра в связи с ликвидацией исключены ООО "Трансмиссия", ООО "Вега 2021" и ООО "Время колокольчиков".
* Организация, выполняющая функции иноагента
** Физические лица, внесенные в список террористов и экстремистов и выполняющие функции иноагентов.
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