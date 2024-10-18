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Расчет миномета группировки "Центр" разгромил опорный пункт ВСУ - РИА Новости, 18.10.2024
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Расчет миномета группировки "Центр" разгромил опорный пункт ВСУ
Расчет миномета группировки "Центр" разгромил опорный пункт ВСУ - РИА Новости, 18.10.2024
Расчет миномета группировки "Центр" разгромил опорный пункт ВСУ
Расчет самоходного миномета "Нона-СВК" группировки войск "Центр" разгромил опорный пункт ВСУ на авдеевском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T05:13
2024-10-18T05:13
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ЛУГАНСК, 18 окт – РИА Новости. Расчет самоходного миномета "Нона-СВК" группировки войск "Центр" разгромил опорный пункт ВСУ на авдеевском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Военнослужащие расчета 120-миллиметрового самоходного артиллерийского орудия 2С23 "Нона-СВК" горного мотострелкового соединения группировки войск "Центр" разгромили опорный пункт противника на авдеевском направлении", - сообщили в оборонном ведомстве. Там добавили, что координаты цели были получены от расчётов беспилотных летательных аппаратов, экипаж самоходного орудия в сопровождении группы воздушного прикрытия выдвинулся на огневую позицию. "Наведя орудие на цель, военнослужащие произвели серию выстрелов 120-миллиметровыми снарядами по опорному пункту ВСУ, уничтожив долговременные огневые точки и укрытия противника", - сообщили в Минобороны. Самоходный миномет 2С23 "Нона-СВК" способен вести огонь различными типами артиллерийских снарядов и мин на дальность до 13 километров.
https://ria.ru/20241018/frg-1978628668.html
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безопасность, россия, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Расчет миномета группировки "Центр" разгромил опорный пункт ВСУ

Расчет миномета "Нона-СВК" разгромил "опорник" ВСУ на Авдеевском направлении

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСамоходный миномет "Нона-С" в зоне СВО
Самоходный миномет Нона-С в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Самоходный миномет "Нона-С" в зоне СВО. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 18 окт – РИА Новости. Расчет самоходного миномета "Нона-СВК" группировки войск "Центр" разгромил опорный пункт ВСУ на авдеевском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Военнослужащие расчета 120-миллиметрового самоходного артиллерийского орудия 2С23 "Нона-СВК" горного мотострелкового соединения группировки войск "Центр" разгромили опорный пункт противника на авдеевском направлении", - сообщили в оборонном ведомстве.
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Там добавили, что координаты цели были получены от расчётов беспилотных летательных аппаратов, экипаж самоходного орудия в сопровождении группы воздушного прикрытия выдвинулся на огневую позицию.
"Наведя орудие на цель, военнослужащие произвели серию выстрелов 120-миллиметровыми снарядами по опорному пункту ВСУ, уничтожив долговременные огневые точки и укрытия противника", - сообщили в Минобороны.
Самоходный миномет 2С23 "Нона-СВК" способен вести огонь различными типами артиллерийских снарядов и мин на дальность до 13 километров.
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