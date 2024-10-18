https://ria.ru/20241018/minomet-1978637931.html

Расчет миномета группировки "Центр" разгромил опорный пункт ВСУ

Расчет миномета группировки "Центр" разгромил опорный пункт ВСУ - РИА Новости, 18.10.2024

Расчет миномета группировки "Центр" разгромил опорный пункт ВСУ

Расчет самоходного миномета "Нона-СВК" группировки войск "Центр" разгромил опорный пункт ВСУ на авдеевском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T05:13

2024-10-18T05:13

2024-10-18T05:13

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вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 18 окт – РИА Новости. Расчет самоходного миномета "Нона-СВК" группировки войск "Центр" разгромил опорный пункт ВСУ на авдеевском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Военнослужащие расчета 120-миллиметрового самоходного артиллерийского орудия 2С23 "Нона-СВК" горного мотострелкового соединения группировки войск "Центр" разгромили опорный пункт противника на авдеевском направлении", - сообщили в оборонном ведомстве. Там добавили, что координаты цели были получены от расчётов беспилотных летательных аппаратов, экипаж самоходного орудия в сопровождении группы воздушного прикрытия выдвинулся на огневую позицию. "Наведя орудие на цель, военнослужащие произвели серию выстрелов 120-миллиметровыми снарядами по опорному пункту ВСУ, уничтожив долговременные огневые точки и укрытия противника", - сообщили в Минобороны. Самоходный миномет 2С23 "Нона-СВК" способен вести огонь различными типами артиллерийских снарядов и мин на дальность до 13 километров.

https://ria.ru/20241018/frg-1978628668.html

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безопасность, россия, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)