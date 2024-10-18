https://ria.ru/20241018/minoborony-1978837881.html
Из украинского плена вернули 95 российских военнослужащих
Из украинского плена вернули 95 российских военнослужащих - РИА Новости, 18.10.2024
Из украинского плена вернули 95 российских военнослужащих
С подконтрольной Киеву территории вернули 95 российских военных, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T21:54
2024-10-18T21:54
2024-10-18T22:52
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. С подконтрольной Киеву территории вернули 95 российских военных, сообщили в Минобороны."В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 95 российских военнослужащих", — заявили в ведомстве.Взамен Украине передали 95 военнопленных ВСУ.Как добавили в Минобороны, при возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты.Сейчас бойцы, возвращенные из плена, находятся на территории Белоруссии, им оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь. Также военным предоставили возможность связаться с родственниками.Всех освобожденных военнослужащих доставят в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны.
https://ria.ru/20240717/rasstrel-1960215597.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Возвращение российских военных из украинского плена
Минобороны РФ показало кадры возвращения российских военных из украинского плена
2024-10-18T21:54
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PT0M33S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, белоруссия, киев, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Белоруссия, Киев, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), В мире, Вооруженные силы Украины
Из украинского плена вернули 95 российских военнослужащих
Минобороны: с подконтрольной Киеву территории возвратили 95 российских военных