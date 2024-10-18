https://ria.ru/20241018/minoborony-1978837881.html

Из украинского плена вернули 95 российских военнослужащих

Из украинского плена вернули 95 российских военнослужащих - РИА Новости, 18.10.2024

Из украинского плена вернули 95 российских военнослужащих

С подконтрольной Киеву территории вернули 95 российских военных, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T21:54

2024-10-18T21:54

2024-10-18T22:52

специальная военная операция на украине

россия

белоруссия

киев

министерство обороны рф (минобороны рф)

в мире

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/12/1978841781_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e8d57811b5f8a501a9a3ec2232dd5e35.jpg

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. С подконтрольной Киеву территории вернули 95 российских военных, сообщили в Минобороны."В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 95 российских военнослужащих", — заявили в ведомстве.Взамен Украине передали 95 военнопленных ВСУ.Как добавили в Минобороны, при возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты.Сейчас бойцы, возвращенные из плена, находятся на территории Белоруссии, им оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь. Также военным предоставили возможность связаться с родственниками.Всех освобожденных военнослужащих доставят в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны.

https://ria.ru/20240717/rasstrel-1960215597.html

https://ria.ru/20240914/plennye-1972686056.html

россия

белоруссия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Возвращение российских военных из украинского плена Минобороны РФ показало кадры возвращения российских военных из украинского плена 2024-10-18T21:54 true PT0M33S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, белоруссия, киев, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире, вооруженные силы украины