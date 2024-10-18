Рейтинг@Mail.ru
Из украинского плена вернули 95 российских военнослужащих - РИА Новости, 18.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:54 18.10.2024 (обновлено: 22:52 18.10.2024)
https://ria.ru/20241018/minoborony-1978837881.html
Из украинского плена вернули 95 российских военнослужащих
Из украинского плена вернули 95 российских военнослужащих - РИА Новости, 18.10.2024
Из украинского плена вернули 95 российских военнослужащих
С подконтрольной Киеву территории вернули 95 российских военных, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T21:54
2024-10-18T22:52
специальная военная операция на украине
россия
белоруссия
киев
министерство обороны рф (минобороны рф)
в мире
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/12/1978841781_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e8d57811b5f8a501a9a3ec2232dd5e35.jpg
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. С подконтрольной Киеву территории вернули 95 российских военных, сообщили в Минобороны.&quot;В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 95 российских военнослужащих&quot;, — заявили в ведомстве.Взамен Украине передали 95 военнопленных ВСУ.Как добавили в Минобороны, при возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты.Сейчас бойцы, возвращенные из плена, находятся на территории Белоруссии, им оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь. Также военным предоставили возможность связаться с родственниками.Всех освобожденных военнослужащих доставят в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны.
https://ria.ru/20240717/rasstrel-1960215597.html
https://ria.ru/20240914/plennye-1972686056.html
россия
белоруссия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Возвращение российских военных из украинского плена
Минобороны РФ показало кадры возвращения российских военных из украинского плена
2024-10-18T21:54
true
PT0M33S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/12/1978841781_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_3022f65bd8b54a7790f1517f0b7185ae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, белоруссия, киев, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Белоруссия, Киев, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), В мире, Вооруженные силы Украины
Из украинского плена вернули 95 российских военнослужащих

Минобороны: с подконтрольной Киеву территории возвратили 95 российских военных

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. С подконтрольной Киеву территории вернули 95 российских военных, сообщили в Минобороны.
«

"В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 95 российских военнослужащих", — заявили в ведомстве.

Украинские военные - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
Алаудинов пообещал найти украинцев, расстрелявших российского военного
17 июля, 12:50
Взамен Украине передали 95 военнопленных ВСУ.
Как добавили в Минобороны, при возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты.
Сейчас бойцы, возвращенные из плена, находятся на территории Белоруссии, им оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь. Также военным предоставили возможность связаться с родственниками.
Всех освобожденных военнослужащих доставят в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны.
Кадры возвращения из плена российских военных - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
В Россию вернулись более ста военных, захваченных в плен в Курской области
14 сентября, 13:30
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБелоруссияКиевМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)В миреВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала