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Вертолеты Ка-52М уничтожили бронетехнику ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 18.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:27 18.10.2024 (обновлено: 08:31 18.10.2024)
https://ria.ru/20241018/minoborony-1978638684.html
Вертолеты Ка-52М уничтожили бронетехнику ВСУ в курском приграничье
Вертолеты Ка-52М уничтожили бронетехнику ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 18.10.2024
Вертолеты Ка-52М уничтожили бронетехнику ВСУ в курском приграничье
Российские вертолётчики на Ка-52М нанесли удар по бронетехнике и живой силе украинских войск в приграничном районе Курской области, цель была уничтожена,... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T05:27
2024-10-18T08:31
специальная военная операция на украине
сво
вооруженные силы украины
россия
курская область
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
ка-52 "аллигатор"
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Российские вертолётчики на Ка-52М нанесли удар по бронетехнике и живой силе украинских войск в приграничном районе Курской области, цель была уничтожена, сообщили в Минобороны РФ. "Экипажи армейской авиации на вертолетах Ка-52М в составе смешанной тактической группы выполнили удар авиационными ракетами по бронированной технике и живой силе противника в приграничном районе Курской области", — говорится в сообщении. Пуск ракеты выполнялся для поддержки сухопутных войск. Летчики армейской авиации отстрелялись по координатам авиационного наводчика и уничтожили бронетехнику ВСУ. "После удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет ПЗРК противника. Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение цели", — добавили в Минобороны. Армейская авиация в ходе проведения специальной военной операции выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники ВСУ, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации.
https://ria.ru/20241017/leopard-1978428888.html
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Удар Ка-52М по бронированной технике и живой силе ВСУ в приграничном районе Курской области
Экипажи Ка-52м в составе смешанной тактической группы выполнили удар по бронированной технике и живой силе противника в приграничном районе Курской области. Передовой авианаводчик подтвердил уничтожение цели.
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сво, вооруженные силы украины, россия, курская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), ка-52 "аллигатор"
Специальная военная операция на Украине, СВО, Вооруженные силы Украины, Россия, Курская область, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Ка-52 "Аллигатор"
Вертолеты Ка-52М уничтожили бронетехнику ВСУ в курском приграничье

Минобороны: Экипаж вертолета Ка-52М разгромил бронетехнику и живую силу ВСУ

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Российские вертолётчики на Ка-52М нанесли удар по бронетехнике и живой силе украинских войск в приграничном районе Курской области, цель была уничтожена, сообщили в Минобороны РФ.
«
"Экипажи армейской авиации на вертолетах Ка-52М в составе смешанной тактической группы выполнили удар авиационными ракетами по бронированной технике и живой силе противника в приграничном районе Курской области", — говорится в сообщении.
Пуск ракеты выполнялся для поддержки сухопутных войск. Летчики армейской авиации отстрелялись по координатам авиационного наводчика и уничтожили бронетехнику ВСУ.
"После удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет ПЗРК противника. Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение цели", — добавили в Минобороны.
Армейская авиация в ходе проведения специальной военной операции выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники ВСУ, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации.
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Специальная военная операция на УкраинеСВОВооруженные силы УкраиныРоссияКурская областьБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Ка-52 "Аллигатор"
 
 
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