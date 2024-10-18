https://ria.ru/20241018/minoborony-1978638684.html

Вертолеты Ка-52М уничтожили бронетехнику ВСУ в курском приграничье

Вертолеты Ка-52М уничтожили бронетехнику ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 18.10.2024

Вертолеты Ка-52М уничтожили бронетехнику ВСУ в курском приграничье

Российские вертолётчики на Ка-52М нанесли удар по бронетехнике и живой силе украинских войск в приграничном районе Курской области, цель была уничтожена,... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T05:27

2024-10-18T05:27

2024-10-18T08:31

специальная военная операция на украине

сво

вооруженные силы украины

россия

курская область

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

ка-52 "аллигатор"

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Российские вертолётчики на Ка-52М нанесли удар по бронетехнике и живой силе украинских войск в приграничном районе Курской области, цель была уничтожена, сообщили в Минобороны РФ. "Экипажи армейской авиации на вертолетах Ка-52М в составе смешанной тактической группы выполнили удар авиационными ракетами по бронированной технике и живой силе противника в приграничном районе Курской области", — говорится в сообщении. Пуск ракеты выполнялся для поддержки сухопутных войск. Летчики армейской авиации отстрелялись по координатам авиационного наводчика и уничтожили бронетехнику ВСУ. "После удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет ПЗРК противника. Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение цели", — добавили в Минобороны. Армейская авиация в ходе проведения специальной военной операции выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники ВСУ, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации.

https://ria.ru/20241017/leopard-1978428888.html

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Удар Ка-52М по бронированной технике и живой силе ВСУ в приграничном районе Курской области Экипажи Ка-52м в составе смешанной тактической группы выполнили удар по бронированной технике и живой силе противника в приграничном районе Курской области. Передовой авианаводчик подтвердил уничтожение цели. 2024-10-18T05:27 true PT0M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сво, вооруженные силы украины, россия, курская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), ка-52 "аллигатор"