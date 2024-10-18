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Замглавы Минфина посоветовал избавиться от наличной иностранной валюты - РИА Новости, 18.10.2024
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14:22 18.10.2024 (обновлено: 14:39 18.10.2024)
https://ria.ru/20241018/minfin-1978732084.html
Замглавы Минфина посоветовал избавиться от наличной иностранной валюты
Замглавы Минфина посоветовал избавиться от наличной иностранной валюты - РИА Новости, 18.10.2024
Замглавы Минфина посоветовал избавиться от наличной иностранной валюты
Хранить сбережения в наличной иностранной валюте больше небезопасно, заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев, выступая на Мосфинфоруме. РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T14:22
2024-10-18T14:39
экономика
россия
алексей моисеев
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Хранить сбережения в наличной иностранной валюте больше небезопасно, заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев, выступая на Мосфинфоруме. &quot;Американцы, швейцарцы уже ограничили прием своих старых банкнот. Европейцы тоже в какой-то момент ограничат&quot;, — сказал он.При этом замминистра отметил, что люди все равно не хотят держать деньги в банках, не говоря уже про пенсионные фонды и страховые компании. По его словам, население хочет хранить деньги, "как говорили в 90-х, в стеклянных банках в огороде".Моисеев посоветовал тем, кто не доверяет банкам и страховым, покупать золото.
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экономика, россия, алексей моисеев
Экономика, Россия, Алексей Моисеев
Замглавы Минфина посоветовал избавиться от наличной иностранной валюты

Замглавы Минфина Моисеев посоветовал избавиться от наличной иностранной валюты

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкДенежные купюры
Денежные купюры - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Хранить сбережения в наличной иностранной валюте больше небезопасно, заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев, выступая на Мосфинфоруме.
«

"Американцы, швейцарцы уже ограничили прием своих старых банкнот. Европейцы тоже в какой-то момент ограничат", — сказал он.

При этом замминистра отметил, что люди все равно не хотят держать деньги в банках, не говоря уже про пенсионные фонды и страховые компании. По его словам, население хочет хранить деньги, "как говорили в 90-х, в стеклянных банках в огороде".
Моисеев посоветовал тем, кто не доверяет банкам и страховым, покупать золото.
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