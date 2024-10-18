https://ria.ru/20241018/minfin-1978732084.html

Замглавы Минфина посоветовал избавиться от наличной иностранной валюты

Замглавы Минфина посоветовал избавиться от наличной иностранной валюты - РИА Новости, 18.10.2024

Замглавы Минфина посоветовал избавиться от наличной иностранной валюты

Хранить сбережения в наличной иностранной валюте больше небезопасно, заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев, выступая на Мосфинфоруме. РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T14:22

2024-10-18T14:22

2024-10-18T14:39

экономика

россия

алексей моисеев

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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Хранить сбережения в наличной иностранной валюте больше небезопасно, заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев, выступая на Мосфинфоруме. "Американцы, швейцарцы уже ограничили прием своих старых банкнот. Европейцы тоже в какой-то момент ограничат", — сказал он.При этом замминистра отметил, что люди все равно не хотят держать деньги в банках, не говоря уже про пенсионные фонды и страховые компании. По его словам, население хочет хранить деньги, "как говорили в 90-х, в стеклянных банках в огороде".Моисеев посоветовал тем, кто не доверяет банкам и страховым, покупать золото.

https://ria.ru/20241015/tseny--1978229258.html

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экономика, россия, алексей моисеев