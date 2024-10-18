https://ria.ru/20241018/minfin-1978704902.html
Минфин поддержит идею введения минимальной розничной цены на пиво
Минфин поддержит идею введения минимальной розничной цены на пиво - РИА Новости, 18.10.2024
Минфин поддержит идею введения минимальной розничной цены на пиво
Минфин России поддерживает инициативу по введению минимальной розничной цены (МРЦ) на пиво, заявил журналистам статс-секретарь — замминистра финансов России... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T12:39
2024-10-18T12:39
2024-10-18T18:12
экономика
алексей сазанов
даниил бриман
евразийский экономический союз
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Минфин России поддерживает инициативу по введению минимальной розничной цены (МРЦ) на пиво, заявил журналистам статс-секретарь — замминистра финансов России Алексей Сазанов на Московском финансовом форуме (МФФ). Ранее общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства "Опора России" отправила в Минфин письмо с инициативой ввести минимальную розничную цену на пиво. Накануне председатель Союза российских пивоваров (СРП) Даниил Бриман сообщил РИА Новости, что считает необходимым введение минимальной розничной цены и ужесточение требований ГОСТ на все виды пива и пивных напитков для сохранения качества продукции. "Эту инициативу поддерживаем, но чтобы ее реализовать, необходимо внести изменения в договоры ЕврАзЭС", — сказал Сазанов, отвечая на вопрос, поддерживает ли министерство введение минимальной розничной цены на пиво.
https://ria.ru/20241016/gosduma-1978253089.html
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экономика, алексей сазанов, даниил бриман, евразийский экономический союз
Экономика, Алексей Сазанов, Даниил Бриман, Евразийский экономический союз
Минфин поддержит идею введения минимальной розничной цены на пиво
Сазанов: Минфин поддержит идею введения минимальной розничной цены на пиво