https://ria.ru/20241018/minfin-1978703971.html
Минфин прокомментировал предложение повысить пошлины на вино
Минфин прокомментировал предложение повысить пошлины на вино - РИА Новости, 18.10.2024
Минфин прокомментировал предложение повысить пошлины на вино
Замминистра финансов РФ Алексей Сазанов прокомментировал предложение повысить пошлины на вино из недружественных стран до 50%, по его словам, такие резкие меры... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T12:35
2024-10-18T12:35
2024-10-18T12:35
экономика
россия
алексей сазанов
дмитрий киселев
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Замминистра финансов РФ Алексей Сазанов прокомментировал предложение повысить пошлины на вино из недружественных стран до 50%, по его словам, такие резкие меры преждевременны, необходимо мониторить ситуацию. Председатель правления Ассоциации виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев накануне напомнил о предложении ассоциации повысить ввозные пошлины на вино из недружественных стран минимум до 50%. "Вы же видите, что мы видим наглядный тренд снижения импорта. То есть в третьем квартале по сравнению со вторым уже падение практически на 40%. Я думаю, что надо продолжать мониторить ситуацию, так как динамика снижения импорта уже четко прослеживается. Но преждевременно пока принимать такие резкие меры", - сказал Сазанов на Московском финансовом форуме (МФФ).
https://ria.ru/20241007/minselkhoz-1976773068.html
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экономика, россия, алексей сазанов, дмитрий киселев
Экономика, Россия, Алексей Сазанов, Дмитрий Киселев
Минфин прокомментировал предложение повысить пошлины на вино
Замглавы Минфина Сазанов: резкие меры по пошлинам на вино преждевременны