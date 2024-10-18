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Минфин прокомментировал предложение повысить пошлины на вино - РИА Новости, 18.10.2024
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12:35 18.10.2024
https://ria.ru/20241018/minfin-1978703971.html
Минфин прокомментировал предложение повысить пошлины на вино
Минфин прокомментировал предложение повысить пошлины на вино - РИА Новости, 18.10.2024
Минфин прокомментировал предложение повысить пошлины на вино
Замминистра финансов РФ Алексей Сазанов прокомментировал предложение повысить пошлины на вино из недружественных стран до 50%, по его словам, такие резкие меры... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T12:35
2024-10-18T12:35
экономика
россия
алексей сазанов
дмитрий киселев
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Замминистра финансов РФ Алексей Сазанов прокомментировал предложение повысить пошлины на вино из недружественных стран до 50%, по его словам, такие резкие меры преждевременны, необходимо мониторить ситуацию. Председатель правления Ассоциации виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев накануне напомнил о предложении ассоциации повысить ввозные пошлины на вино из недружественных стран минимум до 50%. "Вы же видите, что мы видим наглядный тренд снижения импорта. То есть в третьем квартале по сравнению со вторым уже падение практически на 40%. Я думаю, что надо продолжать мониторить ситуацию, так как динамика снижения импорта уже четко прослеживается. Но преждевременно пока принимать такие резкие меры", - сказал Сазанов на Московском финансовом форуме (МФФ).
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экономика, россия, алексей сазанов, дмитрий киселев
Экономика, Россия, Алексей Сазанов, Дмитрий Киселев
Минфин прокомментировал предложение повысить пошлины на вино

Замглавы Минфина Сазанов: резкие меры по пошлинам на вино преждевременны

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкПокупательница в винно-водочном магазине
Покупательница в винно-водочном магазине - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Покупательница в винно-водочном магазине. Архивное фото
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Замминистра финансов РФ Алексей Сазанов прокомментировал предложение повысить пошлины на вино из недружественных стран до 50%, по его словам, такие резкие меры преждевременны, необходимо мониторить ситуацию.
Председатель правления Ассоциации виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев накануне напомнил о предложении ассоциации повысить ввозные пошлины на вино из недружественных стран минимум до 50%.
"Вы же видите, что мы видим наглядный тренд снижения импорта. То есть в третьем квартале по сравнению со вторым уже падение практически на 40%. Я думаю, что надо продолжать мониторить ситуацию, так как динамика снижения импорта уже четко прослеживается. Но преждевременно пока принимать такие резкие меры", - сказал Сазанов на Московском финансовом форуме (МФФ).
Яблоня - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
В Минсельхозе не планируют снижать пошлину на импорт яблок
7 октября, 14:12
 
ЭкономикаРоссияАлексей СазановДмитрий Киселев
 
 
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