В представительстве МИД во Владивостоке пояснили свой пост в Тelegram
Представительство МИД во Владивостоке объяснило свой пост в Тelegram ошибкой
Мессенджер Telegram. Архивное фото
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. В представительстве МИД России во Владивостоке прокомментировали в беседе с РИА Новости появившийся случайно в их Telegram-канале пост о "солдатах из КНДР" со словом "Страшно???".
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"Этот текст опубликован по ошибке, он не предназначался для публикации в Тelegram-канале", — уточнили дипломаты.
Там добавили, что это типичный случай ситуации, когда личное сообщение в итоге оказалось отправлено не адресату, а в канал.
В Telegram представительства МИД России ранее разместили информацию со ссылкой на южнокорейское агентство Yonhap, что "1500 солдат из КНДР уже переброшены во Владивосток. Скоро вторая отправка". После этого в тексте шло слово: "Страшно???". Некоторые пользователи соцсетей обратили внимание на это.
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Четвертая статья документа предполагает, что если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется в состоянии войны, то другая сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательству России и КНДР. Кроме того, согласно восьмой статье, стороны создают механизмы по проведению совместных мероприятий в целях укрепления обороноспособности в интересах предотвращения войны и обеспечения регионального и международного мира и безопасности.