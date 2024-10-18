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В представительстве МИД во Владивостоке пояснили свой пост в Тelegram - РИА Новости, 18.10.2024
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20:21 18.10.2024 (обновлено: 21:00 18.10.2024)
https://ria.ru/20241018/mid-1978829761.html
В представительстве МИД во Владивостоке пояснили свой пост в Тelegram
В представительстве МИД во Владивостоке пояснили свой пост в Тelegram - РИА Новости, 18.10.2024
В представительстве МИД во Владивостоке пояснили свой пост в Тelegram
В представительстве МИД России во Владивостоке прокомментировали в беседе с РИА Новости появившийся случайно в их Telegram-канале пост о "солдатах из КНДР" со... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T20:21
2024-10-18T21:00
владивосток
россия
происшествия
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. В представительстве МИД России во Владивостоке прокомментировали в беседе с РИА Новости появившийся случайно в их Telegram-канале пост о "солдатах из КНДР" со словом "Страшно???". &quot;Этот текст опубликован по ошибке, он не предназначался для публикации в Тelegram-канале&quot;, — уточнили дипломаты.Там добавили, что это типичный случай ситуации, когда личное сообщение в итоге оказалось отправлено не адресату, а в канал.В Telegram представительства МИД России ранее разместили информацию со ссылкой на южнокорейское агентство Yonhap, что "1500 солдат из КНДР уже переброшены во Владивосток. Скоро вторая отправка". После этого в тексте шло слово: "Страшно???". Некоторые пользователи соцсетей обратили внимание на это.Министр обороны Южной Кореи Ким Ён Хён 8 октября заявил, что, по его мнению, Северная Корея якобы может направить своих военнослужащих из регулярных вооруженных сил на Украину для поддержки России.В среду генсек НАТО Марк Рютте сообщил, что альянс не может подтвердить направление военных КНДР для участия в конфликте на Украине. Президент Владимир Путин на вопрос, допускает ли он задействование в спецоперации военных из КНДР, ранее заявлял, что Москва о таком "никого не просила" и в этом нет "никакой необходимости".Россия и КНДР в ходе визита Путина в Пхеньян 18-19 июня заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Документ призван заменить базовый Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между странами от 9 февраля 2000 года. Новый договор бессрочный, он подлежит ратификации и вступит в силу с даты обмена ратификационными грамотами.Четвертая статья документа предполагает, что если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется в состоянии войны, то другая сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательству России и КНДР. Кроме того, согласно восьмой статье, стороны создают механизмы по проведению совместных мероприятий в целях укрепления обороноспособности в интересах предотвращения войны и обеспечения регионального и международного мира и безопасности.
https://ria.ru/20241018/medvedev-1978784800.html
https://ria.ru/20241011/evrosoyuz-1977636163.html
https://ria.ru/20241016/zelenskiy-1978223272.html
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владивосток, россия, происшествия
Владивосток, Россия, Происшествия
В представительстве МИД во Владивостоке пояснили свой пост в Тelegram

Представительство МИД во Владивостоке объяснило свой пост в Тelegram ошибкой

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМессенджер Telegram
Мессенджер Telegram - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. В представительстве МИД России во Владивостоке прокомментировали в беседе с РИА Новости появившийся случайно в их Telegram-канале пост о "солдатах из КНДР" со словом "Страшно???".
«

"Этот текст опубликован по ошибке, он не предназначался для публикации в Тelegram-канале", — уточнили дипломаты.

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Там добавили, что это типичный случай ситуации, когда личное сообщение в итоге оказалось отправлено не адресату, а в канал.
В Telegram представительства МИД России ранее разместили информацию со ссылкой на южнокорейское агентство Yonhap, что "1500 солдат из КНДР уже переброшены во Владивосток. Скоро вторая отправка". После этого в тексте шло слово: "Страшно???". Некоторые пользователи соцсетей обратили внимание на это.
Министр обороны Южной Кореи Ким Ён Хён 8 октября заявил, что, по его мнению, Северная Корея якобы может направить своих военнослужащих из регулярных вооруженных сил на Украину для поддержки России.
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В среду генсек НАТО Марк Рютте сообщил, что альянс не может подтвердить направление военных КНДР для участия в конфликте на Украине.
Президент Владимир Путин на вопрос, допускает ли он задействование в спецоперации военных из КНДР, ранее заявлял, что Москва о таком "никого не просила" и в этом нет "никакой необходимости".
Россия и КНДР в ходе визита Путина в Пхеньян 18-19 июня заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Документ призван заменить базовый Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между странами от 9 февраля 2000 года. Новый договор бессрочный, он подлежит ратификации и вступит в силу с даты обмена ратификационными грамотами.
Четвертая статья документа предполагает, что если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется в состоянии войны, то другая сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательству России и КНДР. Кроме того, согласно восьмой статье, стороны создают механизмы по проведению совместных мероприятий в целях укрепления обороноспособности в интересах предотвращения войны и обеспечения регионального и международного мира и безопасности.
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