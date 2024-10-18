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Лавров обсудил с Фиданом двусторонние контакты России и Турции - РИА Новости, 18.10.2024
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17:00 18.10.2024 (обновлено: 17:01 18.10.2024)
https://ria.ru/20241018/mid-1978783115.html
Лавров обсудил с Фиданом двусторонние контакты России и Турции
Лавров обсудил с Фиданом двусторонние контакты России и Турции - РИА Новости, 18.10.2024
Лавров обсудил с Фиданом двусторонние контакты России и Турции
Главы МИД РФ и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан отметили востребованность координации двух стран по содействию урегулированию конфликтов в Закавказье и на... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T17:00
2024-10-18T17:01
россия
турция
закавказье
сергей лавров
хакан фидан
в мире
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Главы МИД РФ и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан отметили востребованность координации двух стран по содействию урегулированию конфликтов в Закавказье и на Ближнем Востоке, сообщается на сайте российского дипведомства. Встреча Лаврова и Фидана прошла в пятницу на полях министерского заседания встречи формата "3+3". "Обсуждены отдельные аспекты практического взаимодействия России и Турции на многосторонних площадках. Подтверждена востребованность координации шагов двух стран по содействию урегулированию региональных конфликтов, в том числе в Закавказье и на Ближнем Востоке. Затронуты актуальные вопросы российско-турецкого сотрудничества, прежде всего в торгово-экономической сфере. Рассмотрен график предстоящих двусторонних контактов", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241018/lavrov-1978751184.html
россия
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россия, турция, закавказье, сергей лавров, хакан фидан, в мире
Россия, Турция, Закавказье, Сергей Лавров, Хакан Фидан, В мире
Лавров обсудил с Фиданом двусторонние контакты России и Турции

Лавров с Фиданом подтвердили важность совместных российско-турецких действий

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкСергей Лавров и Хакан Фидан
Сергей Лавров и Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Сергей Лавров и Хакан Фидан. Архивное фото
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Главы МИД РФ и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан отметили востребованность координации двух стран по содействию урегулированию конфликтов в Закавказье и на Ближнем Востоке, сообщается на сайте российского дипведомства.
Встреча Лаврова и Фидана прошла в пятницу на полях министерского заседания встречи формата "3+3".
"Обсуждены отдельные аспекты практического взаимодействия России и Турции на многосторонних площадках. Подтверждена востребованность координации шагов двух стран по содействию урегулированию региональных конфликтов, в том числе в Закавказье и на Ближнем Востоке. Затронуты актуальные вопросы российско-турецкого сотрудничества, прежде всего в торгово-экономической сфере. Рассмотрен график предстоящих двусторонних контактов", - говорится в сообщении.
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Вчера, 15:23
 
РоссияТурцияЗакавказьеСергей ЛавровХакан ФиданВ мире
 
 
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