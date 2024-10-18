https://ria.ru/20241018/mid-1978783115.html

Лавров обсудил с Фиданом двусторонние контакты России и Турции

Лавров обсудил с Фиданом двусторонние контакты России и Турции - РИА Новости, 18.10.2024

Лавров обсудил с Фиданом двусторонние контакты России и Турции

Главы МИД РФ и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан отметили востребованность координации двух стран по содействию урегулированию конфликтов в Закавказье и на... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T17:00

2024-10-18T17:00

2024-10-18T17:01

россия

турция

закавказье

сергей лавров

хакан фидан

в мире

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Главы МИД РФ и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан отметили востребованность координации двух стран по содействию урегулированию конфликтов в Закавказье и на Ближнем Востоке, сообщается на сайте российского дипведомства. Встреча Лаврова и Фидана прошла в пятницу на полях министерского заседания встречи формата "3+3". "Обсуждены отдельные аспекты практического взаимодействия России и Турции на многосторонних площадках. Подтверждена востребованность координации шагов двух стран по содействию урегулированию региональных конфликтов, в том числе в Закавказье и на Ближнем Востоке. Затронуты актуальные вопросы российско-турецкого сотрудничества, прежде всего в торгово-экономической сфере. Рассмотрен график предстоящих двусторонних контактов", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241018/lavrov-1978751184.html

россия

турция

закавказье

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россия, турция, закавказье, сергей лавров, хакан фидан, в мире