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В МИД прокомментировали ликвидацию главы ХАМАС в Газе - РИА Новости, 18.10.2024
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12:21 18.10.2024 (обновлено: 14:52 18.10.2024)
https://ria.ru/20241018/mid-1978696713.html
В МИД прокомментировали ликвидацию главы ХАМАС в Газе
В МИД прокомментировали ликвидацию главы ХАМАС в Газе - РИА Новости, 18.10.2024
В МИД прокомментировали ликвидацию главы ХАМАС в Газе
Ликвидация главы палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара вряд ли повлияет на ситуацию в регионе, заявил замглавы МИД России Михаил Богданов. РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T12:21
2024-10-18T14:52
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Ликвидация главы палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара вряд ли повлияет на ситуацию в регионе, заявил замглавы МИД России Михаил Богданов. &quot;Уже не первый раз происходят такие драматические события. Находится всегда замена, и уже нашлась. Я так понимаю, что Халед Машаль, который когда-то и до Исмаила Хании возглавлял уже ХАМАС, сейчас опять возглавит ХАМАС&quot;, — сказал он.В четверг ЦАХАЛ заявила о ликвидации Синвара в секторе Газа. Власти еврейского государства считают его главным организатором и вдохновителем нападения на Израиль 7 октября 2023 года. Тогда погибли около 1,2 тысячи человек, более 200 оказались в заложниках.По данным Тель-Авива, через год после нападения в плену у палестинского движения все еще остается 101 человек, включая тех, кто считаются погибшими. Во время различных операций и гуманитарных усилий из плена ХАМАС смогли вернуть 154 человека, считая погибших заложников, тела которых удалось вывезти из анклава.
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Раненый глава ХАМАС Яхья Синвар пытается защититься от израильского дрона
Армия Израиля показала кадры, как раненый глава ХАМАС Яхья Синвар в полуразрушенном доме на юге сектора Газа за считанные минуты до ликвидации пытается защититься от израильского дрона с помощью предмета, напоминающего палку.
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в мире, россия, израиль, иран, яхья синвар, исмаил хания, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Россия, Израиль, Иран, Яхья Синвар, Исмаил Хания, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В МИД прокомментировали ликвидацию главы ХАМАС в Газе

МИД РФ об убийстве главы ХАМАС Синвара в Газе: это не повлияет на ситуацию

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Ликвидация главы палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара вряд ли повлияет на ситуацию в регионе, заявил замглавы МИД России Михаил Богданов.
«

"Уже не первый раз происходят такие драматические события. Находится всегда замена, и уже нашлась. Я так понимаю, что Халед Машаль, который когда-то и до Исмаила Хании возглавлял уже ХАМАС, сейчас опять возглавит ХАМАС", — сказал он.

В четверг ЦАХАЛ заявила о ликвидации Синвара в секторе Газа.
Власти еврейского государства считают его главным организатором и вдохновителем нападения на Израиль 7 октября 2023 года. Тогда погибли около 1,2 тысячи человек, более 200 оказались в заложниках.
По данным Тель-Авива, через год после нападения в плену у палестинского движения все еще остается 101 человек, включая тех, кто считаются погибшими. Во время различных операций и гуманитарных усилий из плена ХАМАС смогли вернуть 154 человека, считая погибших заложников, тела которых удалось вывезти из анклава.
Здание Организации объединенных наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
Миссия Ирана в ООН прокомментировала убийство лидера ХАМАС Синвара
Вчера, 02:31
 
В миреРоссияИзраильИранЯхья СинварИсмаил ХанияХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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