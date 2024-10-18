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В МИД прокомментировали ликвидацию главы ХАМАС в Газе

В МИД прокомментировали ликвидацию главы ХАМАС в Газе - РИА Новости, 18.10.2024

В МИД прокомментировали ликвидацию главы ХАМАС в Газе

Ликвидация главы палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара вряд ли повлияет на ситуацию в регионе, заявил замглавы МИД России Михаил Богданов. РИА Новости, 18.10.2024

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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Ликвидация главы палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара вряд ли повлияет на ситуацию в регионе, заявил замглавы МИД России Михаил Богданов. "Уже не первый раз происходят такие драматические события. Находится всегда замена, и уже нашлась. Я так понимаю, что Халед Машаль, который когда-то и до Исмаила Хании возглавлял уже ХАМАС, сейчас опять возглавит ХАМАС", — сказал он.В четверг ЦАХАЛ заявила о ликвидации Синвара в секторе Газа. Власти еврейского государства считают его главным организатором и вдохновителем нападения на Израиль 7 октября 2023 года. Тогда погибли около 1,2 тысячи человек, более 200 оказались в заложниках.По данным Тель-Авива, через год после нападения в плену у палестинского движения все еще остается 101 человек, включая тех, кто считаются погибшими. Во время различных операций и гуманитарных усилий из плена ХАМАС смогли вернуть 154 человека, считая погибших заложников, тела которых удалось вывезти из анклава.

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Раненый глава ХАМАС Яхья Синвар пытается защититься от израильского дрона Армия Израиля показала кадры, как раненый глава ХАМАС Яхья Синвар в полуразрушенном доме на юге сектора Газа за считанные минуты до ликвидации пытается защититься от израильского дрона с помощью предмета, напоминающего палку. 2024-10-18T12:21 true PT0M47S

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