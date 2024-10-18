https://ria.ru/20241018/meta-1978840848.html

Meta* представила метод, позволяющий ИИ обучаться без участия человека

Meta* представила метод, позволяющий ИИ обучаться без участия человека - РИА Новости, 18.10.2024

Meta* представила метод, позволяющий ИИ обучаться без участия человека

Компания Meta* представила метод Self-Taught Evaluator, позволяющий генеративной модели на основе искусственного интеллекта самостоятельно обучаться без... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T22:33

2024-10-18T22:33

2024-10-18T22:33

технологии

россия

марк цукерберг

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/09/1971590842_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6a73959630af6ffdddeb3a40248fd985.jpg

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Компания Meta* представила метод Self-Taught Evaluator, позволяющий генеративной модели на основе искусственного интеллекта самостоятельно обучаться без вмешательства человека, сообщается в пресс-релизе компании. "Итак, мы выпустили Self-Taught Evaluator - новый метод генерации синтетических данных предпочтений для модели вознаграждения, не основываясь на комментариях человека", - говорится в сообщении. Моделирование вознаграждения - это подход машинного обучения искусственного интеллекта на основе обратной связи, оценки или подсказки. Из релиза Meta* следует, что новый подход включает в себя процесс выстраивания логических цепочек на основе непрерывной схемы самосовершенствования модели. Кроме того, компания сообщила о выпуске генеративной модели вознаграждения на основе прямой оптимизации предпочтений в инструменте машинного обучения RewardBench, обученной на данных без использования пояснений человека. Компания Facebook* в 2021 году объявила о переименовании в Meta*. Ее создатель Марк Цукерберг заявил, что новый бренд делает акцент на метавселенной, где человек откажется от экранов и будет испытывать эффект присутствия в виртуальной реальности.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20241016/ai-1978400897.html

https://ria.ru/20241016/ai-1978388105.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, россия, марк цукерберг, в мире