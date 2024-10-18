https://ria.ru/20241018/meta-1978840848.html
Meta* представила метод, позволяющий ИИ обучаться без участия человека
Meta* представила метод, позволяющий ИИ обучаться без участия человека - РИА Новости, 18.10.2024
Meta* представила метод, позволяющий ИИ обучаться без участия человека
Компания Meta* представила метод Self-Taught Evaluator, позволяющий генеративной модели на основе искусственного интеллекта самостоятельно обучаться без... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T22:33
2024-10-18T22:33
2024-10-18T22:33
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Компания Meta* представила метод Self-Taught Evaluator, позволяющий генеративной модели на основе искусственного интеллекта самостоятельно обучаться без вмешательства человека, сообщается в пресс-релизе компании. "Итак, мы выпустили Self-Taught Evaluator - новый метод генерации синтетических данных предпочтений для модели вознаграждения, не основываясь на комментариях человека", - говорится в сообщении. Моделирование вознаграждения - это подход машинного обучения искусственного интеллекта на основе обратной связи, оценки или подсказки. Из релиза Meta* следует, что новый подход включает в себя процесс выстраивания логических цепочек на основе непрерывной схемы самосовершенствования модели. Кроме того, компания сообщила о выпуске генеративной модели вознаграждения на основе прямой оптимизации предпочтений в инструменте машинного обучения RewardBench, обученной на данных без использования пояснений человека. Компания Facebook* в 2021 году объявила о переименовании в Meta*. Ее создатель Марк Цукерберг заявил, что новый бренд делает акцент на метавселенной, где человек откажется от экранов и будет испытывать эффект присутствия в виртуальной реальности.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20241016/ai-1978400897.html
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технологии, россия, марк цукерберг, в мире
Технологии, Россия, Марк Цукерберг, В мире
Meta* представила метод, позволяющий ИИ обучаться без участия человека
Meta представила метод, позволяющий модели на основе ИИ самостоятельно обучаться
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Компания Meta* представила метод Self-Taught Evaluator, позволяющий генеративной модели на основе искусственного интеллекта самостоятельно обучаться без вмешательства человека, сообщается в пресс-релизе компании.
"Итак, мы выпустили Self-Taught Evaluator - новый метод генерации синтетических данных предпочтений для модели вознаграждения, не основываясь на комментариях человека", - говорится в сообщении.
Моделирование вознаграждения - это подход машинного обучения искусственного интеллекта на основе обратной связи, оценки или подсказки.
Из релиза Meta* следует, что новый подход включает в себя процесс выстраивания логических цепочек на основе непрерывной схемы самосовершенствования модели.
Кроме того, компания сообщила о выпуске генеративной модели вознаграждения на основе прямой оптимизации предпочтений в инструменте машинного обучения RewardBench, обученной на данных без использования пояснений человека.
Компания Facebook* в 2021 году объявила о переименовании в Meta*. Ее создатель Марк Цукерберг
заявил, что новый бренд делает акцент на метавселенной, где человек откажется от экранов и будет испытывать эффект присутствия в виртуальной реальности.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.