План Зеленского оказался не "планом победы", заявил Медведев
Медведев: план Зеленского оказался не "планом победы", а просто план для победы
Дмитрий Медведев . Архивное фото
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что так называемый план Владимира Зеленского оказался вовсе не "планом победы".
Зеленский в среду представил в украинском парламенте так называемый "план победы". Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт подразумевает приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй - снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий - размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Зеленский подчеркнул, что реализация плана "зависит от партнеров".
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"Весь мир был в ожидании того, что войдёт в пресловутый "план победы" киевского нациста. Всё, можно выдохнуть. План раскрыт! Это не "план победы", а просто план для победы", - написал Медведев в своем Telegram-канале.
Он призвал в данном случае понимать слово "план" "буквально".
"Слово "план" следует понимать буквально: как жаргонное наименование марихуаны, анаши, гашиша, каннабиса, конопли и пр. Иными словами, вещество тетрагидроканнабинол (ТГК), обладающее психотропным эффектом. Видимо, заокеанские товарищи приказали своему последышу быть аккуратнее и сменить кокс на траву", - добавил Медведев.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя представленный Зеленским "план победы", заявила, что это не план, а набор бессвязных лозунгов. По ее словам, этот план только подталкивает НАТО к прямому конфликту с Россией.
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Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что настоящим мирным планом для Киева будет осознание бесперспективности политики, которую они проводят. Он считает, что новый "мирный план" Зеленского может фактически повторять план США, заключающийся в том, чтобы воевать с Россией до последнего украинца. По словам Пескова, Киев для достижения мира должен "протрезветь" и осознать причины, которые привели его к конфликту.
Заместитель президента Российской академии образования, академик РАН, профессор, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко ранее выразил мнение, что Владимир Зеленский употребляет наркотики, у него сформировалась зависимость.