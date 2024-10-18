https://ria.ru/20241018/medvedev-1978675923.html

План Зеленского оказался не "планом победы", заявил Медведев

План Зеленского оказался не "планом победы", заявил Медведев - РИА Новости, 18.10.2024

План Зеленского оказался не "планом победы", заявил Медведев

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что так называемый план Владимира Зеленского оказался вовсе не "планом победы". РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T11:10

2024-10-18T11:10

2024-10-18T11:10

россия

украина

киев

владимир зеленский

дмитрий медведев

мария захарова

нато

российская академия образования

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/10/1978374220_114:0:2958:1600_1920x0_80_0_0_3629860e46e77401216f2004d73a099b.jpg

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что так называемый план Владимира Зеленского оказался вовсе не "планом победы". Зеленский в среду представил в украинском парламенте так называемый "план победы". Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт подразумевает приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй - снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий - размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Зеленский подчеркнул, что реализация плана "зависит от партнеров". "Весь мир был в ожидании того, что войдёт в пресловутый "план победы" киевского нациста. Всё, можно выдохнуть. План раскрыт! Это не "план победы", а просто план для победы", - написал Медведев в своем Telegram-канале. Он призвал в данном случае понимать слово "план" "буквально". "Слово "план" следует понимать буквально: как жаргонное наименование марихуаны, анаши, гашиша, каннабиса, конопли и пр. Иными словами, вещество тетрагидроканнабинол (ТГК), обладающее психотропным эффектом. Видимо, заокеанские товарищи приказали своему последышу быть аккуратнее и сменить кокс на траву", - добавил Медведев. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя представленный Зеленским "план победы", заявила, что это не план, а набор бессвязных лозунгов. По ее словам, этот план только подталкивает НАТО к прямому конфликту с Россией. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что настоящим мирным планом для Киева будет осознание бесперспективности политики, которую они проводят. Он считает, что новый "мирный план" Зеленского может фактически повторять план США, заключающийся в том, чтобы воевать с Россией до последнего украинца. По словам Пескова, Киев для достижения мира должен "протрезветь" и осознать причины, которые привели его к конфликту. Заместитель президента Российской академии образования, академик РАН, профессор, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко ранее выразил мнение, что Владимир Зеленский употребляет наркотики, у него сформировалась зависимость.

https://ria.ru/20241016/zakharova--1978414588.html

https://ria.ru/20241017/zelenskij-1978506890.html

https://ria.ru/20241016/plan-1978345565.html

россия

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, киев, владимир зеленский, дмитрий медведев, мария захарова, нато, российская академия образования, российская академия наук