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Медведев прокомментировал признание Трампом вины Зеленского - РИА Новости, 18.10.2024
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11:07 18.10.2024
https://ria.ru/20241018/medvedev-1978674988.html
Медведев прокомментировал признание Трампом вины Зеленского
Медведев прокомментировал признание Трампом вины Зеленского - РИА Новости, 18.10.2024
Медведев прокомментировал признание Трампом вины Зеленского
Признание кандидата в президенты США Дональда Трампа в том, что Владимир Зеленский виноват в украинском конфликте, ничего не изменит в позиции США, но сама... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T11:07
2024-10-18T11:07
в мире
сша
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украина
дональд трамп
дмитрий медведев
владимир зеленский
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Признание кандидата в президенты США Дональда Трампа в том, что Владимир Зеленский виноват в украинском конфликте, ничего не изменит в позиции США, но сама констатация такого рода чрезвычайно важна на будущее, написал в своем телеграм-канале зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Трамп стал первым экс-президентом США и кандидатом в президенты, который признал, что прямую ответственность за военный конфликт между Россией и Украиной (а вернее говоря – за гражданскую войну) несет грязно-зеленая наркотическая мразь, которую окормляет Запад и которая утратила всяческую легитимность. Это признание ничего не изменит в позиции США, даже если рыжий Дональд вернет себе Овальный кабинет. Но сама констатация такого рода чрезвычайно важна на будущее", - написал Медведев.
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в мире, сша, россия, украина, дональд трамп, дмитрий медведев, владимир зеленский
В мире, США, Россия, Украина, Дональд Трамп, Дмитрий Медведев, Владимир Зеленский
Медведев прокомментировал признание Трампом вины Зеленского

Медведев назвал важным признание Трампом вины Зеленского за конфликт чрезвычайно

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкПредседатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Председатель партии Единая Россия, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Председатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Признание кандидата в президенты США Дональда Трампа в том, что Владимир Зеленский виноват в украинском конфликте, ничего не изменит в позиции США, но сама констатация такого рода чрезвычайно важна на будущее, написал в своем телеграм-канале зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Трамп стал первым экс-президентом США и кандидатом в президенты, который признал, что прямую ответственность за военный конфликт между Россией и Украиной (а вернее говоря – за гражданскую войну) несет грязно-зеленая наркотическая мразь, которую окормляет Запад и которая утратила всяческую легитимность. Это признание ничего не изменит в позиции США, даже если рыжий Дональд вернет себе Овальный кабинет. Но сама констатация такого рода чрезвычайно важна на будущее", - написал Медведев.
Владимир Зеленский и Дональд Трамп во время встречи в Трамп-тауэр в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
"Бесконечная война": в Киеве раскрыли заговор Зеленского против Трампа
12 октября, 03:46
 
В миреСШАРоссияУкраинаДональд ТрампДмитрий МедведевВладимир Зеленский
 
 
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