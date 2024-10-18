https://ria.ru/20241018/medvedev-1978674988.html

Медведев прокомментировал признание Трампом вины Зеленского

Медведев прокомментировал признание Трампом вины Зеленского - РИА Новости, 18.10.2024

Медведев прокомментировал признание Трампом вины Зеленского

Признание кандидата в президенты США Дональда Трампа в том, что Владимир Зеленский виноват в украинском конфликте, ничего не изменит в позиции США, но сама... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T11:07

2024-10-18T11:07

2024-10-18T11:07

в мире

сша

россия

украина

дональд трамп

дмитрий медведев

владимир зеленский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/10/1978374220_114:0:2958:1600_1920x0_80_0_0_3629860e46e77401216f2004d73a099b.jpg

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Признание кандидата в президенты США Дональда Трампа в том, что Владимир Зеленский виноват в украинском конфликте, ничего не изменит в позиции США, но сама констатация такого рода чрезвычайно важна на будущее, написал в своем телеграм-канале зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Трамп стал первым экс-президентом США и кандидатом в президенты, который признал, что прямую ответственность за военный конфликт между Россией и Украиной (а вернее говоря – за гражданскую войну) несет грязно-зеленая наркотическая мразь, которую окормляет Запад и которая утратила всяческую легитимность. Это признание ничего не изменит в позиции США, даже если рыжий Дональд вернет себе Овальный кабинет. Но сама констатация такого рода чрезвычайно важна на будущее", - написал Медведев.

https://ria.ru/20241012/zagovor-1977704467.html

сша

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, россия, украина, дональд трамп, дмитрий медведев, владимир зеленский