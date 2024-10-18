Медведев прокомментировал признание Трампом вины Зеленского
Медведев назвал важным признание Трампом вины Зеленского за конфликт чрезвычайно
© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкПредседатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Председатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Признание кандидата в президенты США Дональда Трампа в том, что Владимир Зеленский виноват в украинском конфликте, ничего не изменит в позиции США, но сама констатация такого рода чрезвычайно важна на будущее, написал в своем телеграм-канале зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Трамп стал первым экс-президентом США и кандидатом в президенты, который признал, что прямую ответственность за военный конфликт между Россией и Украиной (а вернее говоря – за гражданскую войну) несет грязно-зеленая наркотическая мразь, которую окормляет Запад и которая утратила всяческую легитимность. Это признание ничего не изменит в позиции США, даже если рыжий Дональд вернет себе Овальный кабинет. Но сама констатация такого рода чрезвычайно важна на будущее", - написал Медведев.