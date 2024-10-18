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Киевский режим пытается создать "грязную бомбу", заявил Медведев - РИА Новости, 18.10.2024
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10:37 18.10.2024 (обновлено: 10:59 18.10.2024)
https://ria.ru/20241018/medvedev-1978669009.html
Киевский режим пытается создать "грязную бомбу", заявил Медведев
Киевский режим пытается создать "грязную бомбу", заявил Медведев - РИА Новости, 18.10.2024
Киевский режим пытается создать "грязную бомбу", заявил Медведев
Разговоры о возможности создания Украиной ядерного оружия говорят о том, что киевский режим пытается создать "грязную бомбу", возможности для этого у него есть, РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T10:37
2024-10-18T10:59
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Разговоры о возможности создания Украиной ядерного оружия говорят о том, что киевский режим пытается создать "грязную бомбу", возможности для этого у него есть, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале.Ранее издание Bild, ссылаясь на неназванного украинского чиновника, сообщило, что Украина якобы в рамках нескольких недель может создать ядерное оружие для применения против России."С учётом на первый взгляд бессмысленной болтовни вокруг создания бандеровской Украиной ядерного оружия можно сделать только один печальный вывод: нацистский режим пытается создать "грязную бомбу". Для этого у него есть все возможности: сырьё, технологии, специалисты. А для изготовления заряда небольшой мощности подойдёт любая лаборатория советских времён. Часики тикают", - написал Медведев.
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в мире, сша, дональд трамп, украина, россия, дмитрий медведев
В мире, США, Дональд Трамп, Украина, Россия, Дмитрий Медведев
Киевский режим пытается создать "грязную бомбу", заявил Медведев

Медведев: у киевского режима есть возможность создать "грязную бомбу"

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкПредседатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев
Председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Разговоры о возможности создания Украиной ядерного оружия говорят о том, что киевский режим пытается создать "грязную бомбу", возможности для этого у него есть, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале.
Ранее издание Bild, ссылаясь на неназванного украинского чиновника, сообщило, что Украина якобы в рамках нескольких недель может создать ядерное оружие для применения против России.
"С учётом на первый взгляд бессмысленной болтовни вокруг создания бандеровской Украиной ядерного оружия можно сделать только один печальный вывод: нацистский режим пытается создать "грязную бомбу". Для этого у него есть все возможности: сырьё, технологии, специалисты. А для изготовления заряда небольшой мощности подойдёт любая лаборатория советских времён. Часики тикают", - написал Медведев.
Здание Государственной думы - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
В Госдуме назвали провокацией информацию о ядерном оружии на Украине
17 октября, 20:57
 
В миреСШАДональд ТрампУкраинаРоссияДмитрий Медведев
 
 
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