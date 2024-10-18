Киевский режим пытается создать "грязную бомбу", заявил Медведев
Медведев: у киевского режима есть возможность создать "грязную бомбу"
© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкПредседатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев
Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Разговоры о возможности создания Украиной ядерного оружия говорят о том, что киевский режим пытается создать "грязную бомбу", возможности для этого у него есть, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале.
Ранее издание Bild, ссылаясь на неназванного украинского чиновника, сообщило, что Украина якобы в рамках нескольких недель может создать ядерное оружие для применения против России.
"С учётом на первый взгляд бессмысленной болтовни вокруг создания бандеровской Украиной ядерного оружия можно сделать только один печальный вывод: нацистский режим пытается создать "грязную бомбу". Для этого у него есть все возможности: сырьё, технологии, специалисты. А для изготовления заряда небольшой мощности подойдёт любая лаборатория советских времён. Часики тикают", - написал Медведев.
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