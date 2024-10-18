https://ria.ru/20241018/medvedev-1978669009.html

Киевский режим пытается создать "грязную бомбу", заявил Медведев

Киевский режим пытается создать "грязную бомбу", заявил Медведев - РИА Новости, 18.10.2024

Киевский режим пытается создать "грязную бомбу", заявил Медведев

Разговоры о возможности создания Украиной ядерного оружия говорят о том, что киевский режим пытается создать "грязную бомбу", возможности для этого у него есть, РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T10:37

2024-10-18T10:37

2024-10-18T10:59

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Разговоры о возможности создания Украиной ядерного оружия говорят о том, что киевский режим пытается создать "грязную бомбу", возможности для этого у него есть, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале.Ранее издание Bild, ссылаясь на неназванного украинского чиновника, сообщило, что Украина якобы в рамках нескольких недель может создать ядерное оружие для применения против России."С учётом на первый взгляд бессмысленной болтовни вокруг создания бандеровской Украиной ядерного оружия можно сделать только один печальный вывод: нацистский режим пытается создать "грязную бомбу". Для этого у него есть все возможности: сырьё, технологии, специалисты. А для изготовления заряда небольшой мощности подойдёт любая лаборатория советских времён. Часики тикают", - написал Медведев.

https://ria.ru/20241017/gosduma-1978608478.html

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Дарья Буймова

в мире, сша, дональд трамп, украина, россия, дмитрий медведев