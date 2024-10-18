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Эксперт прокомментировал инцидент с лодкой в Охотском море - РИА Новости, 18.10.2024
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10:27 18.10.2024 (обновлено: 11:58 18.10.2024)
https://ria.ru/20241018/mchs-1978667340.html
Эксперт прокомментировал инцидент с лодкой в Охотском море
Эксперт прокомментировал инцидент с лодкой в Охотском море - РИА Новости, 18.10.2024
Эксперт прокомментировал инцидент с лодкой в Охотском море
Михаил Пичугин, управлявший в Охотском море маломерной лодкой-катамараном "Байкат 470" с двумя пассажирами на борту, не имел права по действующему... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T10:27
2024-10-18T11:58
происшествия
охотское море
россия
камчатка
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
дальневосточная транспортная прокуратура
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Михаил Пичугин, управлявший в Охотском море маломерной лодкой-катамараном "Байкат 470" с двумя пассажирами на борту, не имел права по действующему законодательству РФ удаляться от побережья вглубь моря дальше пяти километров и продолжать плавание в акватории при высоте волны свыше 60 сантиметров, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "По действующим нормативам, район плавания для подобного маломерного судна ограничен от берега 2,7 морскими милями или пятью километрами", - сказал собеседник агентства. Он подчеркнул, что при этом высота волны не должна превышать 0,6 метра. Собеседник агентства отметил, что по действующему законодательству организация поисковых и спасательных операций на море возложена на Федеральное агентство морского и речного транспорта Минтранса России. Это же ведомство утверждает все бассейновые планы поиска и спасания. "Что касается МЧС, то оно участвует в проведении работ по поиску и спасанию людей на море во взаимодействии с другими федеральными органами исполнительной власти", - заключил собеседник агентства. Ранее Дальневосточная транспортная прокуратура сообщала, что 9 августа двое мужчин и 15-летний сын одного из них выдвинулись в Охотское море на лодке-катамаране "Байкат 470". Вскоре связь с ними пропала. Людей искали на вертолетах, но безуспешно. В понедельник маломерное судно обнаружили рыбаки у берегов Камчатки. Из троих выжил только 46-летний Михаил Пичугин. Тела погибших находились там же, на катамаране. Агентство ГО и ЧС Бурятии сообщило, что туристы были из Улан-Удэ. Они планировали проплыть от мыса Перовского в Хабаровском крае до города Оха на Сахалине. Спасенного Пичугина доставили в больницу Магадана. Сейчас его состояние в целом стабильное.
https://ria.ru/20241015/spasenie-1978066763.html
https://ria.ru/20241015/lodka-1978173613.html
охотское море
россия
камчатка
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происшествия, охотское море, россия, камчатка, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), дальневосточная транспортная прокуратура
Происшествия, Охотское море, Россия, Камчатка, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Дальневосточная транспортная прокуратура
Эксперт прокомментировал инцидент с лодкой в Охотском море

Пичугин не имел права удаляться от берега дальше пяти километров, заявил эксперт

© Фото : Правительство Магаданской области/Telegram Заместитель председателя Правительства Магаданской области Татьяна Савченко навестила в областной больнице Михаила Пичугина, выжившего после двух месяцев дрейфа в Охотском море
Заместитель председателя Правительства Магаданской области Татьяна Савченко навестила в областной больнице Михаила Пичугина, выжившего после двух месяцев дрейфа в Охотском море - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© Фото : Правительство Магаданской области/Telegram
Заместитель председателя Правительства Магаданской области Татьяна Савченко навестила в областной больнице Михаила Пичугина, выжившего после двух месяцев дрейфа в Охотском море. Архивное фото
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Михаил Пичугин, управлявший в Охотском море маломерной лодкой-катамараном "Байкат 470" с двумя пассажирами на борту, не имел права по действующему законодательству РФ удаляться от побережья вглубь моря дальше пяти километров и продолжать плавание в акватории при высоте волны свыше 60 сантиметров, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"По действующим нормативам, район плавания для подобного маломерного судна ограничен от берега 2,7 морскими милями или пятью километрами", - сказал собеседник агентства.
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Появилось видео спасения туриста, два месяца дрейфовавшего в море на лодке
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Он подчеркнул, что при этом высота волны не должна превышать 0,6 метра.
Собеседник агентства отметил, что по действующему законодательству организация поисковых и спасательных операций на море возложена на Федеральное агентство морского и речного транспорта Минтранса России. Это же ведомство утверждает все бассейновые планы поиска и спасания.
"Что касается МЧС, то оно участвует в проведении работ по поиску и спасанию людей на море во взаимодействии с другими федеральными органами исполнительной власти", - заключил собеседник агентства.
Ранее Дальневосточная транспортная прокуратура сообщала, что 9 августа двое мужчин и 15-летний сын одного из них выдвинулись в Охотское море на лодке-катамаране "Байкат 470". Вскоре связь с ними пропала. Людей искали на вертолетах, но безуспешно. В понедельник маломерное судно обнаружили рыбаки у берегов Камчатки. Из троих выжил только 46-летний Михаил Пичугин. Тела погибших находились там же, на катамаране. Агентство ГО и ЧС Бурятии сообщило, что туристы были из Улан-Удэ. Они планировали проплыть от мыса Перовского в Хабаровском крае до города Оха на Сахалине. Спасенного Пичугина доставили в больницу Магадана. Сейчас его состояние в целом стабильное.
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Следователи осмотрели лодку, на которой мужчина два месяца дрейфовал в море
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ПроисшествияОхотское мореРоссияКамчаткаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Дальневосточная транспортная прокуратура
 
 
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