https://ria.ru/20241018/mchs-1978667340.html

Эксперт прокомментировал инцидент с лодкой в Охотском море

Эксперт прокомментировал инцидент с лодкой в Охотском море - РИА Новости, 18.10.2024

Эксперт прокомментировал инцидент с лодкой в Охотском море

Михаил Пичугин, управлявший в Охотском море маломерной лодкой-катамараном "Байкат 470" с двумя пассажирами на борту, не имел права по действующему... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T10:27

2024-10-18T10:27

2024-10-18T11:58

происшествия

охотское море

россия

камчатка

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

дальневосточная транспортная прокуратура

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Михаил Пичугин, управлявший в Охотском море маломерной лодкой-катамараном "Байкат 470" с двумя пассажирами на борту, не имел права по действующему законодательству РФ удаляться от побережья вглубь моря дальше пяти километров и продолжать плавание в акватории при высоте волны свыше 60 сантиметров, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "По действующим нормативам, район плавания для подобного маломерного судна ограничен от берега 2,7 морскими милями или пятью километрами", - сказал собеседник агентства. Он подчеркнул, что при этом высота волны не должна превышать 0,6 метра. Собеседник агентства отметил, что по действующему законодательству организация поисковых и спасательных операций на море возложена на Федеральное агентство морского и речного транспорта Минтранса России. Это же ведомство утверждает все бассейновые планы поиска и спасания. "Что касается МЧС, то оно участвует в проведении работ по поиску и спасанию людей на море во взаимодействии с другими федеральными органами исполнительной власти", - заключил собеседник агентства. Ранее Дальневосточная транспортная прокуратура сообщала, что 9 августа двое мужчин и 15-летний сын одного из них выдвинулись в Охотское море на лодке-катамаране "Байкат 470". Вскоре связь с ними пропала. Людей искали на вертолетах, но безуспешно. В понедельник маломерное судно обнаружили рыбаки у берегов Камчатки. Из троих выжил только 46-летний Михаил Пичугин. Тела погибших находились там же, на катамаране. Агентство ГО и ЧС Бурятии сообщило, что туристы были из Улан-Удэ. Они планировали проплыть от мыса Перовского в Хабаровском крае до города Оха на Сахалине. Спасенного Пичугина доставили в больницу Магадана. Сейчас его состояние в целом стабильное.

https://ria.ru/20241015/spasenie-1978066763.html

https://ria.ru/20241015/lodka-1978173613.html

охотское море

россия

камчатка

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, охотское море, россия, камчатка, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), дальневосточная транспортная прокуратура