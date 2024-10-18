https://ria.ru/20241018/mask-1978731746.html

СМИ: Илон Маск предложил выплатить деньги избирателям за поддержку Трампа

СМИ: Илон Маск предложил выплатить деньги избирателям за поддержку Трампа - РИА Новости, 18.10.2024

СМИ: Илон Маск предложил выплатить деньги избирателям за поддержку Трампа

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск предложил по 100 долларов зарегистрированным избирателям в ключевом для предстоящих выборов колеблющемся... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T14:22

2024-10-18T14:22

2024-10-18T14:22

в мире

пенсильвания

сша

филадельфия

дональд трамп

илон маск

камала харрис

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск предложил по 100 долларов зарегистрированным избирателям в ключевом для предстоящих выборов колеблющемся штате Пенсильвания за подписание петиции, которая может помочь избирательной кампании экс-президента США Дональда Трампа, сообщает издание Newsweek со ссылкой на выступление Маска в Фолсоме в Филадельфии. Штат Пенсильвания считают колеблющимся, то есть не отдающим явного предпочтения ни республиканцам, ни демократам. Эксперты сходятся во мнении, что голосование в этом штате может решить судьбу выборов. "Илон Маск предложил 100 долларов зарегистрированным избирателям Пенсильвании, которые подпишут петицию в поддержку Дональда Трампа", - передает издание. На самом сайте петиции указано, что это петиция в защиту свободы слова и права на ношение оружие. Газета New York Times считает, что таким образом Маск пытается выявить избирателей, потенциально готовых голосовать за Трампа. "В знак признательности за вашу поддержку, вы получите 47 долларов за каждого направленного вами зарегистрированного избирателя, который подпишет эту петицию. Наша цель – убедить 1 миллион зарегистрированных избирателей в колеблющихся штатах подписаться в поддержку конституции… Срок действия истекает 21 октября", - гласит сообщение на сайте политического комитета в поддержку предвыборной кампании Трампа America PAC. Комитет в поддержку Трампа уточняет, что программа распространяется только на зарегистрированных избирателей в Пенсильвании, Джорджии, Неваде, Аризоне, Мичигане, Висконсине и Северной Каролине. "Специальное предложение для зарегистрированных избирателей из Пенсильвании: подпишите петицию и получите 100 долларов. Приведите подписанта и получите 100 долларов", - говорится в сообщении комитета в поддержку Трампа. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.

https://ria.ru/20241018/mask-1978628101.html

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https://ria.ru/20241016/mask-1978258282.html

пенсильвания

сша

филадельфия

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в мире, пенсильвания, сша, филадельфия, дональд трамп, илон маск, камала харрис