https://ria.ru/20241018/mashal-1978640297.html

СМИ: главой ХАМАС после гибели Синвара стал лидер движения за рубежом

СМИ: главой ХАМАС после гибели Синвара стал лидер движения за рубежом - РИА Новости, 18.10.2024

СМИ: главой ХАМАС после гибели Синвара стал лидер движения за рубежом

Один из лидеров ХАМАС Халед Машаль исполняет обязанности главы движения после ликвидации Яхьи Синвара, передает ливанский телеканал LBCI со ссылкой на... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T06:12

2024-10-18T06:12

2024-10-18T10:19

в мире

хамас

палестина

израиль

яхья синвар

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

ливан

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/12/1978641331_0:6:3036:1714_1920x0_80_0_0_84a17f7bba7af85e77ab56349297bbdf.jpg

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Один из лидеров ХАМАС Халед Машаль исполняет обязанности главы движения после ликвидации Яхьи Синвара, передает ливанский телеканал LBCI со ссылкой на источники."Машаль взял на себя роль исполняющего обязанности главы движения и теперь отвечает за все коммуникации с ключевыми сторонами, участвующими в переговорах и решении проблем с заключенными", — говорится в сообщении.Источники подтвердили LBCI, что руководство ХАМАС проинформировало о гибели Яхьи Синвара турецких, катарских и египетских чиновников.Как уточняется, Машаль возглавлял движение за пределами Палестины.В четверг ЦАХАЛ заявила о ликвидации Синвара в секторе Газа. Власти еврейского государства считают лидера ХАМАС главным организатором и вдохновителем нападения на Израиль 7 октября 2023 года. Тогда погибли около 1,2 тысячи человек, более 200 оказались в заложниках.По израильским данным, через год после нападения в плену у палестинского движения все еще остается 101 человек, включая тех, кто считаются погибшими. В ходе различных операций и гуманитарных усилий из плена ХАМАС смогли вернуть 154 человека, считая погибших заложников, тела которых удалось вывезти из анклава.

https://ria.ru/20241018/khamas-1978624783.html

https://ria.ru/20241017/netanjahu-1978606455.html

палестина

израиль

ливан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, хамас, палестина, израиль, яхья синвар, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ливан