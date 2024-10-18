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СМИ: главой ХАМАС после гибели Синвара стал лидер движения за рубежом - РИА Новости, 18.10.2024
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06:12 18.10.2024 (обновлено: 10:19 18.10.2024)
https://ria.ru/20241018/mashal-1978640297.html
СМИ: главой ХАМАС после гибели Синвара стал лидер движения за рубежом
СМИ: главой ХАМАС после гибели Синвара стал лидер движения за рубежом - РИА Новости, 18.10.2024
СМИ: главой ХАМАС после гибели Синвара стал лидер движения за рубежом
Один из лидеров ХАМАС Халед Машаль исполняет обязанности главы движения после ликвидации Яхьи Синвара, передает ливанский телеканал LBCI со ссылкой на... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T06:12
2024-10-18T10:19
в мире
хамас
палестина
израиль
яхья синвар
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ливан
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Один из лидеров ХАМАС Халед Машаль исполняет обязанности главы движения после ликвидации Яхьи Синвара, передает ливанский телеканал LBCI со ссылкой на источники."Машаль взял на себя роль исполняющего обязанности главы движения и теперь отвечает за все коммуникации с ключевыми сторонами, участвующими в переговорах и решении проблем с заключенными", — говорится в сообщении.Источники подтвердили LBCI, что руководство ХАМАС проинформировало о гибели Яхьи Синвара турецких, катарских и египетских чиновников.Как уточняется, Машаль возглавлял движение за пределами Палестины.В четверг ЦАХАЛ заявила о ликвидации Синвара в секторе Газа. Власти еврейского государства считают лидера ХАМАС главным организатором и вдохновителем нападения на Израиль 7 октября 2023 года. Тогда погибли около 1,2 тысячи человек, более 200 оказались в заложниках.По израильским данным, через год после нападения в плену у палестинского движения все еще остается 101 человек, включая тех, кто считаются погибшими. В ходе различных операций и гуманитарных усилий из плена ХАМАС смогли вернуть 154 человека, считая погибших заложников, тела которых удалось вывезти из анклава.
https://ria.ru/20241018/khamas-1978624783.html
https://ria.ru/20241017/netanjahu-1978606455.html
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в мире, хамас, палестина, израиль, яхья синвар, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ливан
В мире, ХАМАС, Палестина, Израиль, Яхья Синвар, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Ливан
СМИ: главой ХАМАС после гибели Синвара стал лидер движения за рубежом

LBCI: глава ХАМАС за пределами Палестины Халед Машаль возглавил все движение

© AP Photo / Amr NabilГлава ХАМАС за пределами Палестины Халед Машаль дает интервью
Глава ХАМАС за пределами Палестины Халед Машаль дает интервью - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© AP Photo / Amr Nabil
Глава ХАМАС за пределами Палестины Халед Машаль дает интервью. Архивное фото
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Один из лидеров ХАМАС Халед Машаль исполняет обязанности главы движения после ликвидации Яхьи Синвара, передает ливанский телеканал LBCI со ссылкой на источники.
«
"Машаль взял на себя роль исполняющего обязанности главы движения и теперь отвечает за все коммуникации с ключевыми сторонами, участвующими в переговорах и решении проблем с заключенными", — говорится в сообщении.
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Источники подтвердили LBCI, что руководство ХАМАС проинформировало о гибели Яхьи Синвара турецких, катарских и египетских чиновников.
Как уточняется, Машаль возглавлял движение за пределами Палестины.
В четверг ЦАХАЛ заявила о ликвидации Синвара в секторе Газа. Власти еврейского государства считают лидера ХАМАС главным организатором и вдохновителем нападения на Израиль 7 октября 2023 года. Тогда погибли около 1,2 тысячи человек, более 200 оказались в заложниках.
По израильским данным, через год после нападения в плену у палестинского движения все еще остается 101 человек, включая тех, кто считаются погибшими. В ходе различных операций и гуманитарных усилий из плена ХАМАС смогли вернуть 154 человека, считая погибших заложников, тела которых удалось вывезти из анклава.
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В миреХАМАСПалестинаИзраильЯхья СинварОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуЛиван
 
 
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