https://ria.ru/20241018/lugansk-1978724527.html
В Луганске из-за ЧП с автомобилем погиб человек
В Луганске из-за ЧП с автомобилем погиб человек - РИА Новости, 18.10.2024
В Луганске из-за ЧП с автомобилем погиб человек
Мужчина погиб, женщина пострадала после ЧП с автомобилем в центре Луганска, назначена взрыво-техническая экспертиза, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ. РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T13:49
2024-10-18T13:49
2024-10-18T13:49
происшествия
луганск
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Мужчина погиб, женщина пострадала после ЧП с автомобилем в центре Луганска, назначена взрыво-техническая экспертиза, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ. "Возбуждено уголовное дело в связи с инцидентом в центре Луганска, в результате которого повреждены два автомобиля, погиб мужчина и пострадала женщина... Назначен ряд судебных экспертиз, в том числе взрыво-техническая", - говорится в сообщении. Отмечается, что силовики проводят детальный осмотр места происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20241018/dtp-1978669440.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, луганск, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Луганск, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Луганске из-за ЧП с автомобилем погиб человек
В Луганске из-за ЧП с автомобилем погиб человек, еще один пострадал