https://ria.ru/20241018/lugansk-1978724527.html

В Луганске из-за ЧП с автомобилем погиб человек

В Луганске из-за ЧП с автомобилем погиб человек - РИА Новости, 18.10.2024

В Луганске из-за ЧП с автомобилем погиб человек

Мужчина погиб, женщина пострадала после ЧП с автомобилем в центре Луганска, назначена взрыво-техническая экспертиза, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ. РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T13:49

2024-10-18T13:49

2024-10-18T13:49

происшествия

луганск

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Мужчина погиб, женщина пострадала после ЧП с автомобилем в центре Луганска, назначена взрыво-техническая экспертиза, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ. "Возбуждено уголовное дело в связи с инцидентом в центре Луганска, в результате которого повреждены два автомобиля, погиб мужчина и пострадала женщина... Назначен ряд судебных экспертиз, в том числе взрыво-техническая", - говорится в сообщении. Отмечается, что силовики проводят детальный осмотр места происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20241018/dtp-1978669440.html

луганск

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, луганск, россия, следственный комитет россии (ск рф)