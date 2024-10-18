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Лавров проводит пресс-конференцию в Стамбуле. Прямая трансляция
Лавров проводит пресс-конференцию в Стамбуле. Прямая трансляция - РИА Новости, 18.10.2024
Лавров проводит пресс-конференцию в Стамбуле. Прямая трансляция
Глава МИД России Сергей Лавров проводит пресс-конференцию по итогам третьего министерского заседания консультативной региональной платформы "3+3" по вопросам... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T15:04
2024-10-18T15:04
2024-10-18T15:04
стамбул
россия
сергей лавров
закавказье
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Глава МИД России Сергей Лавров проводит пресс-конференцию по итогам третьего министерского заседания консультативной региональной платформы "3+3" по вопросам Закавказья в Стамбуле.
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РИА Новости
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5
4.7
96
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LIVE: Пресс-конференция Лаврова по итогам третьего министерского заседания в Стамбуле
LIVE: Пресс-конференция Лаврова по итогам третьего министерского заседания в Стамбуле
2024-10-18T15:04
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PT21M21S
РИА Новости
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4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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стамбул, россия, сергей лавров, закавказье, видео
Стамбул, Россия, Сергей Лавров, Закавказье
Лавров проводит пресс-конференцию в Стамбуле. Прямая трансляция
Глава МИД России Сергей Лавров проводит пресс-конференцию по итогам третьего министерского заседания консультативной региональной платформы "3+3" по вопросам Закавказья в Стамбуле.
2024-10-18T15:04
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PT21M21S
Лавров проводит пресс-конференцию в Стамбуле. Прямая трансляция
Читать ria.ru в
Глава МИД России Сергей Лавров проводит пресс-конференцию по итогам третьего министерского заседания консультативной региональной платформы "3+3" по вопросам Закавказья в Стамбуле.