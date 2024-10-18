https://ria.ru/20241018/livan-1978762439.html
ЦАХАЛ уничтожила объект исторического наследия в Ливане
ЦАХАЛ уничтожила объект исторического наследия в Ливане - РИА Новости, 18.10.2024
ЦАХАЛ уничтожила объект исторического наследия в Ливане
Израильская армия уничтожила объект исторического наследия Ливана на юге страны, заявил министр культуры Ливана Мухаммед аль-Муртада. РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T15:55
2024-10-18T15:55
2024-10-18T16:04
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БЕЙРУТ, 18 окт - РИА Новости. Израильская армия уничтожила объект исторического наследия Ливана на юге страны, заявил министр культуры Ливана Мухаммед аль-Муртада."Израильские удары не только убивают людей, но и уничтожают историю и наследие - разрушены уникальные мечети в таких районах, как Блида, Ярун и Кфар-Тебнит, а также имеющие огромную архитектурную ценность церкви. Кроме того, в Набатие они сравняли с землей исторический рынок и Сарай - старейший квартал города с его бесценными историческими зданиями", - посетовал аль-Муртада.По словам министра, Ливан - это абсолютная противоположность Израиля, поскольку для Ливана характерно разнообразие и глубоко укоренившаяся культурная самобытность, в то время как Израиль является "монохромным образованием", отказывающимся разделять или принимать любое культурное наследие на этой земле."Эти нападения отражают слабость международного сообщества, и я совсем не уверен в его способности обуздать Израиль, который стремится создать всеобъемлющую идентичность для своих поселенцев, чтобы закрепить их принадлежность к земле в ущерб культурным ценностям, которые представляет Ливан. Что говорить, если они не в состоянии защитить даже солдат UNIFIL", - добавил аль-Муртада.
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ливан, израиль, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, в мире
Ливан, Израиль, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, В мире
ЦАХАЛ уничтожила объект исторического наследия в Ливане
Министр культуры Ливана: Израиль уничтожил исторический объект на юге страны
БЕЙРУТ, 18 окт - РИА Новости. Израильская армия уничтожила объект исторического наследия Ливана на юге страны, заявил министр культуры Ливана Мухаммед аль-Муртада.
"Израильские удары не только убивают людей, но и уничтожают историю и наследие - разрушены уникальные мечети в таких районах, как Блида, Ярун и Кфар-Тебнит, а также имеющие огромную архитектурную ценность церкви. Кроме того, в Набатие они сравняли с землей исторический рынок и Сарай - старейший квартал города с его бесценными историческими зданиями", - посетовал аль-Муртада.
По словам министра, Ливан - это абсолютная противоположность Израиля
, поскольку для Ливана характерно разнообразие и глубоко укоренившаяся культурная самобытность, в то время как Израиль является "монохромным образованием", отказывающимся разделять или принимать любое культурное наследие на этой земле.
"Эти нападения отражают слабость международного сообщества, и я совсем не уверен в его способности обуздать Израиль, который стремится создать всеобъемлющую идентичность для своих поселенцев, чтобы закрепить их принадлежность к земле в ущерб культурным ценностям, которые представляет Ливан. Что говорить, если они не в состоянии защитить даже солдат UNIFIL", - добавил аль-Муртада.