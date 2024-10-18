https://ria.ru/20241018/livan-1978762439.html

ЦАХАЛ уничтожила объект исторического наследия в Ливане

ЦАХАЛ уничтожила объект исторического наследия в Ливане - РИА Новости, 18.10.2024

ЦАХАЛ уничтожила объект исторического наследия в Ливане

Израильская армия уничтожила объект исторического наследия Ливана на юге страны, заявил министр культуры Ливана Мухаммед аль-Муртада. РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T15:55

2024-10-18T15:55

2024-10-18T16:04

ливан

израиль

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0a/1932120583_175:0:2898:1532_1920x0_80_0_0_31a1d2f0ca9d63425e04b35a4893251f.jpg

БЕЙРУТ, 18 окт - РИА Новости. Израильская армия уничтожила объект исторического наследия Ливана на юге страны, заявил министр культуры Ливана Мухаммед аль-Муртада."Израильские удары не только убивают людей, но и уничтожают историю и наследие - разрушены уникальные мечети в таких районах, как Блида, Ярун и Кфар-Тебнит, а также имеющие огромную архитектурную ценность церкви. Кроме того, в Набатие они сравняли с землей исторический рынок и Сарай - старейший квартал города с его бесценными историческими зданиями", - посетовал аль-Муртада.По словам министра, Ливан - это абсолютная противоположность Израиля, поскольку для Ливана характерно разнообразие и глубоко укоренившаяся культурная самобытность, в то время как Израиль является "монохромным образованием", отказывающимся разделять или принимать любое культурное наследие на этой земле."Эти нападения отражают слабость международного сообщества, и я совсем не уверен в его способности обуздать Израиль, который стремится создать всеобъемлющую идентичность для своих поселенцев, чтобы закрепить их принадлежность к земле в ущерб культурным ценностям, которые представляет Ливан. Что говорить, если они не в состоянии защитить даже солдат UNIFIL", - добавил аль-Муртада.

https://ria.ru/20241018/sinvar--1978743892.html

https://ria.ru/20241018/tsakhal-1978737757.html

ливан

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ливан, израиль, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, в мире