https://ria.ru/20241018/livan-1978727704.html

Микати назвал слова спикера парламента Ирана неприкрытым вмешательством

Микати назвал слова спикера парламента Ирана неприкрытым вмешательством - РИА Новости, 18.10.2024

Микати назвал слова спикера парламента Ирана неприкрытым вмешательством

Заявление спикера парламента Ирана Мохаммада Багера Галибафа о готовности к переговорам с Францией по резолюции Совбеза ООН, предусматривающей вывод израильских РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T14:01

2024-10-18T14:01

2024-10-18T14:37

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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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БЕЙРУТ, 18 окт - РИА Новости. Заявление спикера парламента Ирана Мохаммада Багера Галибафа о готовности к переговорам с Францией по резолюции Совбеза ООН, предусматривающей вывод израильских войск из южного Ливана и развертывание там ливанской правительственной армии и сил ООН, является прямым вмешательством в дела Бейрута, заявил исполняющий обязанности премьер-министра Ливана Наджиб Микати. Совбез ООН принял резолюцию 1701 по итогам израильско-ливанской войны 2006 года. Согласно этому документу, к югу от реки Литани запрещено присутствие любых военизированных формирований, кроме тех, что относятся к ливанской армии или силам ООН. Тем не менее за прошедшие 18 лет шиитское движение "Хезболлах" восстановило свою инфраструктуру на юге Ливана, в то время как израильская армия практически ежедневно вторгалась в воздушное и морское пространство соседней страны, нарушая ее суверенитет, при этом оставив под своим контролем часть ливанских территорий. "Слова спикера парламента (Ирана - ред.) Мохаммада Багера Галибафа о том, что Тегеран готов к переговорам с Францией по вопросу исполнения резолюции СБ ООН 1701 вызывают возмущение", - цитирует премьера пресс-служба ливанского правительства. Микати отметил, что подобные заявления являются "неприкрытым вмешательством" во внутренние дела Ливана. Он напомнил, что вопрос переговоров по резолюции 1701 является исключительной зоной ответственности ливанских властей, и все стороны должны поддержать Бейрут в данном процессе. Ливанские власти неоднократно заявляли о своей приверженности резолюции 1701 и готовности к выполнению всех утвержденных в ней пунктов, призывая международное сообщество заставить Израиль также выполнять условия резолюции, и в первую очередь прекратить агрессию против Ливана и нарушение его суверенитета. Как сообщил МИД Франции, 24 октября в Париже состоится Международная конференция в поддержку населения и суверенитета Ливана.

https://ria.ru/20241013/livan-1977787456.html

https://ria.ru/20240621/frantsiya-1954617897.html

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в мире, ливан, франция, иран, наджиб микати, оон, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024