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Микати назвал слова спикера парламента Ирана неприкрытым вмешательством - РИА Новости, 18.10.2024
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14:01 18.10.2024 (обновлено: 14:37 18.10.2024)
https://ria.ru/20241018/livan-1978727704.html
Микати назвал слова спикера парламента Ирана неприкрытым вмешательством
Микати назвал слова спикера парламента Ирана неприкрытым вмешательством - РИА Новости, 18.10.2024
Микати назвал слова спикера парламента Ирана неприкрытым вмешательством
Заявление спикера парламента Ирана Мохаммада Багера Галибафа о готовности к переговорам с Францией по резолюции Совбеза ООН, предусматривающей вывод израильских РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T14:01
2024-10-18T14:37
в мире
ливан
франция
иран
наджиб микати
оон
хезболла
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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БЕЙРУТ, 18 окт - РИА Новости. Заявление спикера парламента Ирана Мохаммада Багера Галибафа о готовности к переговорам с Францией по резолюции Совбеза ООН, предусматривающей вывод израильских войск из южного Ливана и развертывание там ливанской правительственной армии и сил ООН, является прямым вмешательством в дела Бейрута, заявил исполняющий обязанности премьер-министра Ливана Наджиб Микати. Совбез ООН принял резолюцию 1701 по итогам израильско-ливанской войны 2006 года. Согласно этому документу, к югу от реки Литани запрещено присутствие любых военизированных формирований, кроме тех, что относятся к ливанской армии или силам ООН. Тем не менее за прошедшие 18 лет шиитское движение "Хезболлах" восстановило свою инфраструктуру на юге Ливана, в то время как израильская армия практически ежедневно вторгалась в воздушное и морское пространство соседней страны, нарушая ее суверенитет, при этом оставив под своим контролем часть ливанских территорий. "Слова спикера парламента (Ирана - ред.) Мохаммада Багера Галибафа о том, что Тегеран готов к переговорам с Францией по вопросу исполнения резолюции СБ ООН 1701 вызывают возмущение", - цитирует премьера пресс-служба ливанского правительства. Микати отметил, что подобные заявления являются "неприкрытым вмешательством" во внутренние дела Ливана. Он напомнил, что вопрос переговоров по резолюции 1701 является исключительной зоной ответственности ливанских властей, и все стороны должны поддержать Бейрут в данном процессе. Ливанские власти неоднократно заявляли о своей приверженности резолюции 1701 и готовности к выполнению всех утвержденных в ней пунктов, призывая международное сообщество заставить Израиль также выполнять условия резолюции, и в первую очередь прекратить агрессию против Ливана и нарушение его суверенитета. Как сообщил МИД Франции, 24 октября в Париже состоится Международная конференция в поддержку населения и суверенитета Ливана.
https://ria.ru/20241013/livan-1977787456.html
https://ria.ru/20240621/frantsiya-1954617897.html
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в мире, ливан, франция, иран, наджиб микати, оон, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Ливан, Франция, Иран, Наджиб Микати, ООН, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Микати назвал слова спикера парламента Ирана неприкрытым вмешательством

Микати назвал слова спикера парламента Ирана вмешательством в дела Бейрута

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкНаджиб Микати
Наджиб Микати - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Наджиб Микати. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 18 окт - РИА Новости. Заявление спикера парламента Ирана Мохаммада Багера Галибафа о готовности к переговорам с Францией по резолюции Совбеза ООН, предусматривающей вывод израильских войск из южного Ливана и развертывание там ливанской правительственной армии и сил ООН, является прямым вмешательством в дела Бейрута, заявил исполняющий обязанности премьер-министра Ливана Наджиб Микати.
Совбез ООН принял резолюцию 1701 по итогам израильско-ливанской войны 2006 года. Согласно этому документу, к югу от реки Литани запрещено присутствие любых военизированных формирований, кроме тех, что относятся к ливанской армии или силам ООН. Тем не менее за прошедшие 18 лет шиитское движение "Хезболлах" восстановило свою инфраструктуру на юге Ливана, в то время как израильская армия практически ежедневно вторгалась в воздушное и морское пространство соседней страны, нарушая ее суверенитет, при этом оставив под своим контролем часть ливанских территорий.
Ливанские военнослужащие в районе границы с Израилем - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
СМИ: в Ливане подтвердили планы развернуть армию на границе с Израилем
13 октября, 00:33
"Слова спикера парламента (Ирана - ред.) Мохаммада Багера Галибафа о том, что Тегеран готов к переговорам с Францией по вопросу исполнения резолюции СБ ООН 1701 вызывают возмущение", - цитирует премьера пресс-служба ливанского правительства.
Микати отметил, что подобные заявления являются "неприкрытым вмешательством" во внутренние дела Ливана.
Он напомнил, что вопрос переговоров по резолюции 1701 является исключительной зоной ответственности ливанских властей, и все стороны должны поддержать Бейрут в данном процессе.
Ливанские власти неоднократно заявляли о своей приверженности резолюции 1701 и готовности к выполнению всех утвержденных в ней пунктов, призывая международное сообщество заставить Израиль также выполнять условия резолюции, и в первую очередь прекратить агрессию против Ливана и нарушение его суверенитета.
Как сообщил МИД Франции, 24 октября в Париже состоится Международная конференция в поддержку населения и суверенитета Ливана.
Граница Израиля с Ливаном - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
Франция пообещала Ливану поддержку на границе с Израилем, пишут СМИ
21 июня, 19:38
 
В миреЛиванФранцияИранНаджиб МикатиООНХезболлаОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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