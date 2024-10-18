Микати назвал слова спикера парламента Ирана неприкрытым вмешательством
Микати назвал слова спикера парламента Ирана вмешательством в дела Бейрута
Наджиб Микати. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 18 окт - РИА Новости. Заявление спикера парламента Ирана Мохаммада Багера Галибафа о готовности к переговорам с Францией по резолюции Совбеза ООН, предусматривающей вывод израильских войск из южного Ливана и развертывание там ливанской правительственной армии и сил ООН, является прямым вмешательством в дела Бейрута, заявил исполняющий обязанности премьер-министра Ливана Наджиб Микати.
Совбез ООН принял резолюцию 1701 по итогам израильско-ливанской войны 2006 года. Согласно этому документу, к югу от реки Литани запрещено присутствие любых военизированных формирований, кроме тех, что относятся к ливанской армии или силам ООН. Тем не менее за прошедшие 18 лет шиитское движение "Хезболлах" восстановило свою инфраструктуру на юге Ливана, в то время как израильская армия практически ежедневно вторгалась в воздушное и морское пространство соседней страны, нарушая ее суверенитет, при этом оставив под своим контролем часть ливанских территорий.
"Слова спикера парламента (Ирана - ред.) Мохаммада Багера Галибафа о том, что Тегеран готов к переговорам с Францией по вопросу исполнения резолюции СБ ООН 1701 вызывают возмущение", - цитирует премьера пресс-служба ливанского правительства.
Микати отметил, что подобные заявления являются "неприкрытым вмешательством" во внутренние дела Ливана.
Он напомнил, что вопрос переговоров по резолюции 1701 является исключительной зоной ответственности ливанских властей, и все стороны должны поддержать Бейрут в данном процессе.
Ливанские власти неоднократно заявляли о своей приверженности резолюции 1701 и готовности к выполнению всех утвержденных в ней пунктов, призывая международное сообщество заставить Израиль также выполнять условия резолюции, и в первую очередь прекратить агрессию против Ливана и нарушение его суверенитета.
Как сообщил МИД Франции, 24 октября в Париже состоится Международная конференция в поддержку населения и суверенитета Ливана.