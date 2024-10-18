https://ria.ru/20241018/lissov-1978799046.html

Экс-участник Little Big призвал не паниковать по поводу его здоровья

Экс-участник Little Big призвал не паниковать по поводу его здоровья - РИА Новости, 18.10.2024

Экс-участник Little Big призвал не паниковать по поводу его здоровья

Экс-участник группы Little Big и фронтмен группы Jane Air Антон Лиссов, о госпитализации которого с подозрением на инфаркт сообщили СМИ, попросил не паниковать... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T17:44

2024-10-18T17:44

2024-10-18T17:48

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 окт – РИА Новости. Экс-участник группы Little Big и фронтмен группы Jane Air Антон Лиссов, о госпитализации которого с подозрением на инфаркт сообщили СМИ, попросил не паниковать насчет его здоровья. Ранее ряд СМИ и Telegram-каналов сообщил, что Лиссов попал в Мариинскую больницу с подозрением на инфаркт, медики провели обследование музыканта. Сам Лиссов в пятницу ближе к вечеру записал "кружок" в своем Telegram-канале, где видно, как он идет по улице. "Ну что, котаны, отставить панику, так просто вы от меня не отделаетесь", – сказал музыкант. В Мариинской больнице РИА Новости не подтвердили факт госпитализации Лиссова. Группа Jane Air в своих официальных аккаунтах пока не разместила информацию о переносе ближайших концертов. Следующее выступление намечено на 20 октября в Рязани. Лиссов остался в России после того, как основной состав группы Little Big переехал в США, и сосредоточился на проекте Jane Air, работающем в жанрах альтернативной музыки и рок-музыки с элементами электроники.

https://ria.ru/20240904/elton_dzhon-1970379292.html

https://ria.ru/20240912/scherbakov-1972193423.html

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рязань, россия, сша