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Экс-вокалиста Little Big госпитализировали, сообщили СМИ - РИА Новости, 18.10.2024
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Шоубиз
 
14:54 18.10.2024
https://ria.ru/20241018/lissov-1978742102.html
Экс-вокалиста Little Big госпитализировали, сообщили СМИ
Экс-вокалиста Little Big госпитализировали, сообщили СМИ - РИА Новости, 18.10.2024
Экс-вокалиста Little Big госпитализировали, сообщили СМИ
Бывшего бэк-вокалиста группы Little Big Антона Лиссова госпитализировали с жалобами на боль в груди, передает РЕН ТВ. РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T14:54
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Бывшего бэк-вокалиста группы Little Big Антона Лиссова госпитализировали с жалобами на боль в груди, передает РЕН ТВ."Состояние стабильное. Были жалобы на боль в груди", — сообщил телеканал со ссылкой на источник.По данным СМИ, музыканта направили в отделение неотложной кардиологии Мариинской больницы.После исключения из состава Little Big в 2022 году Лиссов вернулся к музыкальному проекту Jane Air.
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Шоубиз, Россия, Происшествия
Экс-вокалиста Little Big госпитализировали, сообщили СМИ

РЕН ТВ: экс-вокалиста Little Big Лиссова госпитализировали с болью в груди

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкУчастник группы Little Big Антон Лиссов
Участник группы Little Big Антон Лиссов - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Участник группы Little Big Антон Лиссов. Архивное фото
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Бывшего бэк-вокалиста группы Little Big Антона Лиссова госпитализировали с жалобами на боль в груди, передает РЕН ТВ.
"Состояние стабильное. Были жалобы на боль в груди", — сообщил телеканал со ссылкой на источник.
По данным СМИ, музыканта направили в отделение неотложной кардиологии Мариинской больницы.
После исключения из состава Little Big в 2022 году Лиссов вернулся к музыкальному проекту Jane Air.
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