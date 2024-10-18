https://ria.ru/20241018/lissov-1978742102.html
Экс-вокалиста Little Big госпитализировали, сообщили СМИ
Экс-вокалиста Little Big госпитализировали, сообщили СМИ - РИА Новости, 18.10.2024
Экс-вокалиста Little Big госпитализировали, сообщили СМИ
Бывшего бэк-вокалиста группы Little Big Антона Лиссова госпитализировали с жалобами на боль в груди, передает РЕН ТВ. РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T14:54
2024-10-18T14:54
2024-10-18T14:54
шоубиз
россия
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/08/1576926068_0:0:3015:1696_1920x0_80_0_0_c4624480834a1532d63d6fca08540b06.jpg
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Бывшего бэк-вокалиста группы Little Big Антона Лиссова госпитализировали с жалобами на боль в груди, передает РЕН ТВ."Состояние стабильное. Были жалобы на боль в груди", — сообщил телеканал со ссылкой на источник.По данным СМИ, музыканта направили в отделение неотложной кардиологии Мариинской больницы.После исключения из состава Little Big в 2022 году Лиссов вернулся к музыкальному проекту Jane Air.
https://ria.ru/20231219/little_big-1916666601.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/08/1576926068_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_986ae189fdd398cb28719a4ba26b702e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, происшествия
Шоубиз, Россия, Происшествия
Экс-вокалиста Little Big госпитализировали, сообщили СМИ
РЕН ТВ: экс-вокалиста Little Big Лиссова госпитализировали с болью в груди