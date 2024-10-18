https://ria.ru/20241018/lissov-1978742102.html

Экс-вокалиста Little Big госпитализировали, сообщили СМИ

Экс-вокалиста Little Big госпитализировали, сообщили СМИ - РИА Новости, 18.10.2024

Экс-вокалиста Little Big госпитализировали, сообщили СМИ

Бывшего бэк-вокалиста группы Little Big Антона Лиссова госпитализировали с жалобами на боль в груди, передает РЕН ТВ. РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T14:54

2024-10-18T14:54

2024-10-18T14:54

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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Бывшего бэк-вокалиста группы Little Big Антона Лиссова госпитализировали с жалобами на боль в груди, передает РЕН ТВ."Состояние стабильное. Были жалобы на боль в груди", — сообщил телеканал со ссылкой на источник.По данным СМИ, музыканта направили в отделение неотложной кардиологии Мариинской больницы.После исключения из состава Little Big в 2022 году Лиссов вернулся к музыкальному проекту Jane Air.

https://ria.ru/20231219/little_big-1916666601.html

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россия, происшествия