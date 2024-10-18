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Артемий Лебедев прокомментировал запрет на въезд в Латвию - РИА Новости, 18.10.2024
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11:19 18.10.2024
https://ria.ru/20241018/lebedev-1978678277.html
Артемий Лебедев прокомментировал запрет на въезд в Латвию
Артемий Лебедев прокомментировал запрет на въезд в Латвию - РИА Новости, 18.10.2024
Артемий Лебедев прокомментировал запрет на въезд в Латвию
Дизайнер и блогер Артемий Лебедев прокомментировал слова главы МИД Латвии Байбы Браже о запрете на въезд в страну, назвав это силой русского языка. РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T11:19
2024-10-18T11:19
латвия
киев
артемий лебедев
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Дизайнер и блогер Артемий Лебедев прокомментировал слова главы МИД Латвии Байбы Браже о запрете на въезд в страну, назвав это силой русского языка. Ранее Браже сообщила, что Лебедев внесен в список нежелательных персон, ему запрещен въезд в страну на неопределенный срок. "Сегодня интересный день - мне запретили въезд в Латвию! Вот она - сила русского языка: может и до Киева довести", - написал Лебедев в Telegram-канале. Ранее Латвия на неопределенный срок запретила въезд около 150 российским гражданам, в том числе известным деятелям культуры.
https://ria.ru/20240315/latviya-1933084386.html
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латвия, киев, артемий лебедев
Латвия, Киев, Артемий Лебедев
Артемий Лебедев прокомментировал запрет на въезд в Латвию

Дизайнер Артемий Лебедев назвал запрет на въезд в Латвию силой русского языка

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкДизайнер Артемий Лебедев
Дизайнер Артемий Лебедев - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Дизайнер Артемий Лебедев. Архивное фото
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Дизайнер и блогер Артемий Лебедев прокомментировал слова главы МИД Латвии Байбы Браже о запрете на въезд в страну, назвав это силой русского языка.
Ранее Браже сообщила, что Лебедев внесен в список нежелательных персон, ему запрещен въезд в страну на неопределенный срок.
"Сегодня интересный день - мне запретили въезд в Латвию! Вот она - сила русского языка: может и до Киева довести", - написал Лебедев в Telegram-канале.
Ранее Латвия на неопределенный срок запретила въезд около 150 российским гражданам, в том числе известным деятелям культуры.
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