https://ria.ru/20241018/lebedev-1978678277.html

Артемий Лебедев прокомментировал запрет на въезд в Латвию

Артемий Лебедев прокомментировал запрет на въезд в Латвию - РИА Новости, 18.10.2024

Артемий Лебедев прокомментировал запрет на въезд в Латвию

Дизайнер и блогер Артемий Лебедев прокомментировал слова главы МИД Латвии Байбы Браже о запрете на въезд в страну, назвав это силой русского языка. РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T11:19

2024-10-18T11:19

2024-10-18T11:19

латвия

киев

артемий лебедев

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Дизайнер и блогер Артемий Лебедев прокомментировал слова главы МИД Латвии Байбы Браже о запрете на въезд в страну, назвав это силой русского языка. Ранее Браже сообщила, что Лебедев внесен в список нежелательных персон, ему запрещен въезд в страну на неопределенный срок. "Сегодня интересный день - мне запретили въезд в Латвию! Вот она - сила русского языка: может и до Киева довести", - написал Лебедев в Telegram-канале. Ранее Латвия на неопределенный срок запретила въезд около 150 российским гражданам, в том числе известным деятелям культуры.

https://ria.ru/20240315/latviya-1933084386.html

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латвия, киев, артемий лебедев