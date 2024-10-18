https://ria.ru/20241018/lavrov-1978763736.html
Лавров призвал немедленно прекратить огонь на Ближнем Востоке
Лавров призвал немедленно прекратить огонь на Ближнем Востоке - РИА Новости, 18.10.2024
Лавров призвал немедленно прекратить огонь на Ближнем Востоке
Россия настаивает на том, что все вовлеченнные в конфликт на Ближнем Востоке стороны должны немедленно прекратить огонь, в Москве также рассчитывают, что... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T16:01
2024-10-18T16:01
2024-10-18T16:01
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россия
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СТАМБУЛ, 18 окт - РИА Новости. Россия настаивает на том, что все вовлеченнные в конфликт на Ближнем Востоке стороны должны немедленно прекратить огонь, в Москве также рассчитывают, что попытки спровоцировать Иран в расчете на вовлечение США в военные действия ни к чему не приведут, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Мы за немедленное прекращение любого насилия", - сказал Лавров журналистам. Он напомнил, что позиция России остается неизменной - необходимо немедленное прекращение огня, немедленное решение гуманитарных вопросов. "Внедряется практика политических убийств, что крайне негативно воспринимается в международном праве. И, безусловно, одна из задач - втянуть Иран в боевые действия в расчете, что это позволит затащить США напрямую в войну на Ближнем Востоке", - сказал Лавров. По словам министра, напрашиваются параллели: Владимир Зеленский тоже хочет сделать что-то, что спровоцирует, заставит Запад своими боевыми контингентами, уже не скрываясь и не маскируя своих военнослужащих под наемников, ввязаться в войну с Россией. "Убежден, что эти замыслы и в отношении Ближнего Востока и украинской ситуации, правильно понимаются ответственными западными политиками, там такие еще остаются, и все это ни к чему не приведет", - заключил он.
https://ria.ru/20240928/izrail-1975278832.html
https://ria.ru/20241016/tramp-1978211085.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, ближний восток, иран, сергей лавров, владимир зеленский
В мире, Россия, Ближний Восток, Иран, Сергей Лавров, Владимир Зеленский
Лавров призвал немедленно прекратить огонь на Ближнем Востоке
Лавров: Россия настаивает на немедленном прекращении огня на Ближнем Востоке
СТАМБУЛ, 18 окт - РИА Новости. Россия настаивает на том, что все вовлеченнные в конфликт на Ближнем Востоке стороны должны немедленно прекратить огонь, в Москве также рассчитывают, что попытки спровоцировать Иран в расчете на вовлечение США в военные действия ни к чему не приведут, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы за немедленное прекращение любого насилия", - сказал Лавров журналистам.
Он напомнил, что позиция России остается неизменной - необходимо немедленное прекращение огня, немедленное решение гуманитарных вопросов.
«
"Внедряется практика политических убийств, что крайне негативно воспринимается в международном праве. И, безусловно, одна из задач - втянуть Иран в боевые действия в расчете, что это позволит затащить США напрямую в войну на Ближнем Востоке", - сказал Лавров.
По словам министра, напрашиваются параллели: Владимир Зеленский
тоже хочет сделать что-то, что спровоцирует, заставит Запад своими боевыми контингентами, уже не скрываясь и не маскируя своих военнослужащих под наемников, ввязаться в войну с Россией.
"Убежден, что эти замыслы и в отношении Ближнего Востока и украинской ситуации, правильно понимаются ответственными западными политиками, там такие еще остаются, и все это ни к чему не приведет", - заключил он.