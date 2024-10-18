Лавров высказался о секретных пунктах "плана победы" Зеленского
Лавров: Москву не интересуют секретные приложения к "плану победы" Зеленского
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
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СТАМБУЛ, 17 окт - РИА Новости. Москву не интересуют секретные приложения к так называемому "плану победы" Владимира Зеленского, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
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"Мы не интересуемся секретными приложениями, и реакции Запада мы тоже не спрашиваем у наших западных коллег, даже если бы мы с ними общались. Но эта реакция на всех экранах, всех страницах, во всех соцсетях и каналах", - сказал Лавров по итогам третьего заседания Консультативной региональной платформы "3+3".
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Он подчеркнул, что утечки есть, и по ним ясно, что главное для Зеленского - получение оружия, но Запад давно понял, что это неприемлемый сценарий, грозящий потерями и сложностями для самого Запада.
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"Зеленский в этих своих пунктах завуалированно сказал про какую-то экономическую сторону вопроса. По утечкам секретное приложение к этой части по так называемому "плану победы" заключалось в том, что он готов отдать все украинские естественные ресурсы в управление, собственность своим западным хозяевам", - заключил Лавров.
Зеленский 16 октября представил в Раде так называемый "план победы". Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт подразумевает приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй - снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий - размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Зеленский подчеркнул, что реализация плана "зависит от партнеров".
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя представленный Зеленским "план победы", заявила, что это не план, а набор бессвязных лозунгов. По ее словам, этот план только подталкивает НАТО к прямому конфликту с Россией.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что настоящим мирным планом для Киева будет осознание бесперспективности политики, которую они проводят. Он считает, что новый "мирный план" Зеленского может фактически повторять план США, заключающийся в том, чтобы воевать с Россией до последнего украинца. По словам Пескова, Киев для достижения мира должен протрезветь и осознать причины, которые привели его к конфликту.
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