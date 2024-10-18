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Киев всегда нарушает договоренности по Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 18.10.2024
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15:19 18.10.2024 (обновлено: 16:21 18.10.2024)
https://ria.ru/20241018/lavrov-1978750089.html
Киев всегда нарушает договоренности по Украине, заявил Лавров
Киев всегда нарушает договоренности по Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 18.10.2024
Киев всегда нарушает договоренности по Украине, заявил Лавров
Каждый раз когда Россия поддерживает те или иные конкретные договорённости по Украине, Киев их нарушает, теряя при этом территории, заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T15:19
2024-10-18T16:21
в мире
киев
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СТАМБУЛ, 18 окт - РИА Новости. Каждый раз когда Россия поддерживает те или иные конкретные договорённости по Украине, Киев их нарушает, теряя при этом территории, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Я хочу ещё раз напомнить что с каждым разом когда Россия проявляет добрую волю и поддерживает конкретные переговорные решения и конкретные договорённости, все эти договорённости рушит именно Украина, Начиная с февраля 2014 года - это договорённость между президентом и оппозицией была сломана буквально наутро и состоялся госпереворот, затем были минские договорённости, которые, как вы знаете, по признанию их украинских и западных участников, они не собирались выполнять... С каждым разом, по мере того как достигавшиеся за последние десять лет договорённости подрывались и нарушались украинской стороной, Украина теряла территории", - сказал он на пресс-конференции в пятницу.Также министр напомнил о том, что в Стамбуле в 2022 году была договорённость о том, чтобы остановить боевые действия и урегулировать ситуацию, но и она была разрушена Киевом."С каждым разом, по мере того как достигавшиеся за последние десять лет договорённости подрывались и нарушались украинской стороной, Украина теряла территории. С каждым разом её становится все меньше и меньше, поэтому то, что сказал президент Путин в июне нынешнего года необходимо рассматривать с точки зрения реалий на земле. Наша позиция ясна - никакого вступления в НАТО, нейтральный статус, решение проблем населения русскоязычного и русского... Мы не приемлем никакого варианта, когда Украина сохранит возможность использоваться Западом для создания прямых угроз РФ. Реалии на земле будут учитываться по мере того, как Запад продвигает свои концепции, терзается между поддержкой Зеленского и осознанием тупиковости этой линии", - сказал он на пресс-конференции в пятницу.В июне президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.
https://ria.ru/20241018/ukraina-1978611384.html
https://ria.ru/20241008/rakety-1976997468.html
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в мире, киев, украина, россия, сергей лавров
В мире, Киев, Украина, Россия, Сергей Лавров
Киев всегда нарушает договоренности по Украине, заявил Лавров

Лавров: Украина теряет территории после каждого нарушения договоренностей

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
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СТАМБУЛ, 18 окт - РИА Новости. Каждый раз когда Россия поддерживает те или иные конкретные договорённости по Украине, Киев их нарушает, теряя при этом территории, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Я хочу ещё раз напомнить что с каждым разом когда Россия проявляет добрую волю и поддерживает конкретные переговорные решения и конкретные договорённости, все эти договорённости рушит именно Украина, Начиная с февраля 2014 года - это договорённость между президентом и оппозицией была сломана буквально наутро и состоялся госпереворот, затем были минские договорённости, которые, как вы знаете, по признанию их украинских и западных участников, они не собирались выполнять... С каждым разом, по мере того как достигавшиеся за последние десять лет договорённости подрывались и нарушались украинской стороной, Украина теряла территории", - сказал он на пресс-конференции в пятницу.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
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Также министр напомнил о том, что в Стамбуле в 2022 году была договорённость о том, чтобы остановить боевые действия и урегулировать ситуацию, но и она была разрушена Киевом.
"С каждым разом, по мере того как достигавшиеся за последние десять лет договорённости подрывались и нарушались украинской стороной, Украина теряла территории. С каждым разом её становится все меньше и меньше, поэтому то, что сказал президент Путин в июне нынешнего года необходимо рассматривать с точки зрения реалий на земле. Наша позиция ясна - никакого вступления в НАТО, нейтральный статус, решение проблем населения русскоязычного и русского... Мы не приемлем никакого варианта, когда Украина сохранит возможность использоваться Западом для создания прямых угроз РФ. Реалии на земле будут учитываться по мере того, как Запад продвигает свои концепции, терзается между поддержкой Зеленского и осознанием тупиковости этой линии", - сказал он на пресс-конференции в пятницу.
В июне президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.
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