https://ria.ru/20241018/lavrov-1978747349.html
Лавров заявил о поддержании контактов с Грузией
Лавров заявил о поддержании контактов с Грузией - РИА Новости, 18.10.2024
Лавров заявил о поддержании контактов с Грузией
Россия по мере необходимости поддерживает контакты с Грузией, есть возможность обсуждать вопросы в сферах торговли и туризма, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T15:16
2024-10-18T15:16
2024-10-18T15:26
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СТАМБУЛ, 18 окт - РИА Новости. Россия по мере необходимости поддерживает контакты с Грузией, есть возможность обсуждать вопросы в сферах торговли и туризма, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."У нас есть контакты с Тбилиси. У нас там есть Секция интересов при посольстве Швейцарии. Там работают наши дипломаты, у которых по мере необходимости есть возможность обсуждать текущие вопросы, прежде всего, в сфере торговли, туризма, контактов между людьми напрямую с соответствующими грузинскими властями", - сказал Лавров по итогам третьего заседания Консультативной региональной платформы "3+3".
https://ria.ru/20241018/lavrov-1978751184.html
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грузия, россия, тбилиси, сергей лавров, в мире
Грузия, Россия, Тбилиси, Сергей Лавров, В мире
Лавров заявил о поддержании контактов с Грузией
Лавров: у России есть возможность обсуждать вопросы торговли и туризма с Грузией