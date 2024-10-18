https://ria.ru/20241018/lavrov-1978747349.html

Лавров заявил о поддержании контактов с Грузией

Лавров заявил о поддержании контактов с Грузией - РИА Новости, 18.10.2024

Лавров заявил о поддержании контактов с Грузией

Россия по мере необходимости поддерживает контакты с Грузией, есть возможность обсуждать вопросы в сферах торговли и туризма, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T15:16

2024-10-18T15:16

2024-10-18T15:26

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СТАМБУЛ, 18 окт - РИА Новости. Россия по мере необходимости поддерживает контакты с Грузией, есть возможность обсуждать вопросы в сферах торговли и туризма, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."У нас есть контакты с Тбилиси. У нас там есть Секция интересов при посольстве Швейцарии. Там работают наши дипломаты, у которых по мере необходимости есть возможность обсуждать текущие вопросы, прежде всего, в сфере торговли, туризма, контактов между людьми напрямую с соответствующими грузинскими властями", - сказал Лавров по итогам третьего заседания Консультативной региональной платформы "3+3".

https://ria.ru/20241018/lavrov-1978751184.html

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грузия, россия, тбилиси, сергей лавров, в мире