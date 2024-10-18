https://ria.ru/20241018/lavrov-1978747077.html

Лавров заявил о попытках Запада открыть второй фронт против России

Лавров заявил о попытках Запада открыть второй фронт против России - РИА Новости, 18.10.2024

Лавров заявил о попытках Запада открыть второй фронт против России

Западные страны не оставляют попыток "открыть второй фронт" против России и дестабилизировать обстановку в Абхазии и Южной Осетии, заявил министр иностранных... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T15:14

2024-10-18T15:14

2024-10-18T16:48

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Западные страны не оставляют попыток "открыть второй фронт" против России и дестабилизировать обстановку в Абхазии и Южной Осетии, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Одной из очень серьёзных проблем, возвращаясь к Грузии, являются известные попытки Запада открыть против России второй фронт. Имею в виду опять разжечь костёр и дестабилизировать обстановку в Абхазии и Южной Осетии и сделать горячими отношения между Грузией и этими двумя суверенными государствами. Так что большинство рисков, которые мы здесь наблюдаем, они связаны с попытками Запада, нацеленными на то, чтобы здесь максимально своё влияние утвердить и прежде всего для того, чтобы подорвать возможности Российской Федерации для равноправного взаимовыгодного сотрудничества стран Южного Кавказа с нашим государством", - сказал он в ходе пресс-конференции по итогам заседания консультативной региональной платформы "3+3".Первое заседание формата прошло в декабре 2021 года в Москве на уровне заместителей министров иностранных дел РФ, Азербайджана, Армении, Турции и гендиректора МИД Ирана, в октябре 2023 года состоялась уже министерская встреча, она прошла в Тегеране. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила 16 октября, что Москва рассматривает формат "3+3" как эффективный механизм координации усилий регионалов для достижения прочного мира и стабильности на Южном Кавказе и Среднем Востоке, возможность продвижения взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-логистической и культурно-гуманитарной сферах.Ранее в Москве не раз выражали обеспокоенность попытками западных стран втянуть Закавказье в геополитическое противостояние. В МИД РФ отмечали, что вмешательство внерегиональных сил в дела Закавказья, стремление вбить клин между государствами региона и их соседями может обернуться самыми негативными последствиями для региональной стабильности, безопасности и экономического развития.Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла Южную Осетию из установок залпового огня "Град". Грузинские войска атаковали республику и сильно разрушили ее столицу - город Цхинвал. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли российское гражданство, ввела в республику войска и после пяти дней боевых действий вытеснила оттуда грузинских военных.Москва 26 августа того же года признала суверенитет Южной Осетии и другой бывшей грузинской автономии - Абхазии. Российское руководство не раз заявляло, что это признание отражает существующие реалии и не подлежит пересмотру. Грузия по-прежнему не признает Абхазию и Южную Осетию и считает их своими регионами.

https://ria.ru/20241018/lavrov-1978750089.html

https://ria.ru/20241018/zelenskiy-1978712190.html

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в мире, россия, абхазия, москва, сергей лавров, мария захарова, мид ирана