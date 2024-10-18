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Лавров заявил о попытках Запада открыть второй фронт против России - РИА Новости, 18.10.2024
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15:14 18.10.2024 (обновлено: 16:48 18.10.2024)
https://ria.ru/20241018/lavrov-1978747077.html
Лавров заявил о попытках Запада открыть второй фронт против России
Лавров заявил о попытках Запада открыть второй фронт против России - РИА Новости, 18.10.2024
Лавров заявил о попытках Запада открыть второй фронт против России
Западные страны не оставляют попыток "открыть второй фронт" против России и дестабилизировать обстановку в Абхазии и Южной Осетии, заявил министр иностранных... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T15:14
2024-10-18T16:48
в мире
россия
абхазия
москва
сергей лавров
мария захарова
мид ирана
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Западные страны не оставляют попыток "открыть второй фронт" против России и дестабилизировать обстановку в Абхазии и Южной Осетии, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Одной из очень серьёзных проблем, возвращаясь к Грузии, являются известные попытки Запада открыть против России второй фронт. Имею в виду опять разжечь костёр и дестабилизировать обстановку в Абхазии и Южной Осетии и сделать горячими отношения между Грузией и этими двумя суверенными государствами. Так что большинство рисков, которые мы здесь наблюдаем, они связаны с попытками Запада, нацеленными на то, чтобы здесь максимально своё влияние утвердить и прежде всего для того, чтобы подорвать возможности Российской Федерации для равноправного взаимовыгодного сотрудничества стран Южного Кавказа с нашим государством", - сказал он в ходе пресс-конференции по итогам заседания консультативной региональной платформы "3+3".Первое заседание формата прошло в декабре 2021 года в Москве на уровне заместителей министров иностранных дел РФ, Азербайджана, Армении, Турции и гендиректора МИД Ирана, в октябре 2023 года состоялась уже министерская встреча, она прошла в Тегеране. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила 16 октября, что Москва рассматривает формат "3+3" как эффективный механизм координации усилий регионалов для достижения прочного мира и стабильности на Южном Кавказе и Среднем Востоке, возможность продвижения взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-логистической и культурно-гуманитарной сферах.Ранее в Москве не раз выражали обеспокоенность попытками западных стран втянуть Закавказье в геополитическое противостояние. В МИД РФ отмечали, что вмешательство внерегиональных сил в дела Закавказья, стремление вбить клин между государствами региона и их соседями может обернуться самыми негативными последствиями для региональной стабильности, безопасности и экономического развития.Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла Южную Осетию из установок залпового огня "Град". Грузинские войска атаковали республику и сильно разрушили ее столицу - город Цхинвал. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли российское гражданство, ввела в республику войска и после пяти дней боевых действий вытеснила оттуда грузинских военных.Москва 26 августа того же года признала суверенитет Южной Осетии и другой бывшей грузинской автономии - Абхазии. Российское руководство не раз заявляло, что это признание отражает существующие реалии и не подлежит пересмотру. Грузия по-прежнему не признает Абхазию и Южную Осетию и считает их своими регионами.
https://ria.ru/20241018/lavrov-1978750089.html
https://ria.ru/20241018/zelenskiy-1978712190.html
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в мире, россия, абхазия, москва, сергей лавров, мария захарова, мид ирана
В мире, Россия, Абхазия, Москва, Сергей Лавров, Мария Захарова, МИД Ирана
Лавров заявил о попытках Запада открыть второй фронт против России

Лавров: Запад пытается дестабилизировать обстановку в Абхазии и Южной Осетии

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Западные страны не оставляют попыток "открыть второй фронт" против России и дестабилизировать обстановку в Абхазии и Южной Осетии, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Одной из очень серьёзных проблем, возвращаясь к Грузии, являются известные попытки Запада открыть против России второй фронт. Имею в виду опять разжечь костёр и дестабилизировать обстановку в Абхазии и Южной Осетии и сделать горячими отношения между Грузией и этими двумя суверенными государствами. Так что большинство рисков, которые мы здесь наблюдаем, они связаны с попытками Запада, нацеленными на то, чтобы здесь максимально своё влияние утвердить и прежде всего для того, чтобы подорвать возможности Российской Федерации для равноправного взаимовыгодного сотрудничества стран Южного Кавказа с нашим государством", - сказал он в ходе пресс-конференции по итогам заседания консультативной региональной платформы "3+3".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
Киев всегда нарушает договоренности по Украине, заявил Лавров
Вчера, 15:19
Первое заседание формата прошло в декабре 2021 года в Москве на уровне заместителей министров иностранных дел РФ, Азербайджана, Армении, Турции и гендиректора МИД Ирана, в октябре 2023 года состоялась уже министерская встреча, она прошла в Тегеране. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила 16 октября, что Москва рассматривает формат "3+3" как эффективный механизм координации усилий регионалов для достижения прочного мира и стабильности на Южном Кавказе и Среднем Востоке, возможность продвижения взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-логистической и культурно-гуманитарной сферах.
Ранее в Москве не раз выражали обеспокоенность попытками западных стран втянуть Закавказье в геополитическое противостояние. В МИД РФ отмечали, что вмешательство внерегиональных сил в дела Закавказья, стремление вбить клин между государствами региона и их соседями может обернуться самыми негативными последствиями для региональной стабильности, безопасности и экономического развития.
Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла Южную Осетию из установок залпового огня "Град". Грузинские войска атаковали республику и сильно разрушили ее столицу - город Цхинвал. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли российское гражданство, ввела в республику войска и после пяти дней боевых действий вытеснила оттуда грузинских военных.
Москва 26 августа того же года признала суверенитет Южной Осетии и другой бывшей грузинской автономии - Абхазии. Российское руководство не раз заявляло, что это признание отражает существующие реалии и не подлежит пересмотру. Грузия по-прежнему не признает Абхазию и Южную Осетию и считает их своими регионами.
Владимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
Зеленский сделал заявление о конфликте на Украине после выборов в США
Вчера, 13:06
 
В миреРоссияАбхазияМоскваСергей ЛавровМария ЗахароваМИД Ирана
 
 
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