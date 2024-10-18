https://ria.ru/20241018/latviya-1978626724.html

Бежавшая из Латвии из-за дискриминации семья намерена жить в России

Бежавшая из Латвии из-за дискриминации семья намерена жить в России - РИА Новости, 18.10.2024

Бежавшая из Латвии из-за дискриминации семья намерена жить в России

Уехавшая из Латвии из-за дискриминации русскоязычного населения многодетная семья намерена жить в Смоленской области, сообщил белорусский телеканал ОНТ. РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T01:01

2024-10-18T01:01

2024-10-18T01:32

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россия

белоруссия

смоленская область

дискриминация

русофобия

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МИНСК, 18 окт – РИА Новости. Уехавшая из Латвии из-за дискриминации русскоязычного населения многодетная семья намерена жить в Смоленской области, сообщил белорусский телеканал ОНТ. Госпогранкомитет Белоруссии в четверг сообщил, что семейная пара, проживающая в Риге, решила увезти десять детей из Евросоюза из-за дискриминации русскоязычного населения. После того, как семья в Латвии лишилась ряда льгот и стала получать угрозы о лишении родительских прав, они проследовали в Белоруссию без потери времени на подготовку документов. Это стало возможным благодаря введенному белорусскими властями безвизовому режиму. "Уже завтра у семьи Морозовых начнется новая жизнь. Предстоит еще один переезд, в Россию. Это желание семьи. При содействии российского фонда поддержки и помощи многодетная семья начнет новую жизнь в Смоленской области", — заявили в эфире телеканала. По информации телеканала ОНТ, семью Морозовых встретили в Минске, познакомили с городом, устроили экскурсию на кондитерскую фабрику. В эфире телеканала "Беларусь 1" добавили, что многодетная семья возвращается в Смоленскую область, где проживали их предки, будет жить в сельской местности. В Латвии у семьи остался еще один сын, ему 20 лет. По данным телеканала, остаться в Риге его "заставила любовь".

https://ria.ru/20241001/latviya-1975627276.html

https://ria.ru/20240922/estonija-1974062323.html

латвия

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белоруссия

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в мире, латвия, россия, белоруссия, смоленская область, дискриминация, русофобия