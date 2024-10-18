https://ria.ru/20241018/kuba-1978834490.html

Куба осталась без электричества после остановки ТЭЦ в Матансасе

Куба осталась без электричества после остановки ТЭЦ в Матансасе - РИА Новости, 19.10.2024

Куба осталась без электричества после остановки ТЭЦ в Матансасе

Выход из строя кубинской ТЭЦ Антонио Гутьераса в Матансасе привел к полному отключению электроэнергетической системы страны, сообщило Министерство энергетики и... РИА Новости, 19.10.2024

2024-10-18T21:05

2024-10-18T21:05

2024-10-19T01:08

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МЕХИКО, 18 окт — РИА Новости. Выход из строя кубинской ТЭЦ Антонио Гутьераса в Матансасе привел к полному отключению электроэнергетической системы страны, сообщило Министерство энергетики и горной промышленности республики в соцсети Х. "После непредвиденного выхода из строя ТЭЦ Антонио Гутьераса сегодня в 11 часов утра (18:00 мск. — Прим. ред.) произошло полное отключение Национальной электроэнергетической системы", — уточнили в ведомстве.Там добавили, что Электросоюз работает над восстановлением работы энергосистемы.В свою очередь, президент страны Мигель Диас-Канель Бермудес на своей странице в Х отметил, что руководство Кубы ставит в приоритет решение этой энергетической проблемы. Он назвал ее весьма чувствительной для страны.В четверг глава государства поручил премьеру Мануэлю Марреро Крусу проинформировать жителей о чрезвычайной энергетической ситуации, которую переживает страна. Он указал, что ее основной причиной стало усиление санкций США против острова, затрудняющих импорт топлива и других необходимых ресурсов.Как сообщили в Ассоциации туроператоров России, ситуация с отключением электроэнергии на Кубе не затронула российских туристов, так как в большинстве отелей, в которых они находятся, работают генераторы.

https://ria.ru/20240917/energodar-1973216524.html

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в мире, куба, матансас (провинция), сша, мигель диас-канель бермудес